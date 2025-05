Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 23 Μαΐου έως την Πέμπτη 29 Μαΐου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 23 Μαΐου 2025

Παρουσίαση του βιβλίου “Η τρεμάμενη φωνή” του Μάριου Λεβέντη

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4) .Ώρα έναρξης: 21:00. Είσοδος ελεύθερη

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/h-tremameni-foni-marios-leventis/

Σάββατο 24 Μαΐου 2025

Αφιέρωμα: Η Κρήτη του Μάνου Χατζιδάκι -100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι

Από τα υφαντά της «γριάς Χατζιδάκαινας», που κοσμούσαν το σπίτι του όταν ήταν παιδί έως το πρόγραμμα του «τρίτου Μουσικού Αύγουστου» που ετοίμαζε για το καλοκαίρι του 1983 και δεν έγινε ποτέ. Ομιλίες με τους Γιώργο I. Αλλαμανή, δημοσιογράφο και συγγραφέα και Γιώργο Μητρόπουλο, ραδιοφωνικό και δισκογραφικό παραγωγό και συγγραφέα για την Κρήτη του Μάνου Χατζιδάκι. Σε ειδική συμμετοχή και ο Νίκος Κοπιδάκης για να ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Μετά το πέρας των ομιλιών, θα ακολουθήσει μουσικός επίλογος στο Αίθριο με τον Γιώργο Μαστοράκη.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Πειραματική Σκηνή) . Ώρα 19:00. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/artists-events-202425

Συναυλία με το μαθητικό σύνολο Modern Music Ensemble του Παγκρήτιου Ωδείου

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4. Ώρα έναρξης: 19:30 – Είσοδος ελεύθερη

Δευτέρα 26 Μαΐου 2025

 Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture on YouTube

On line Πρεμιέρα: Συναυλία «Πιάνει ο έρωτας δουλειά» με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/wIkc0Ymg9NQ και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Τρίτη 27 Μαΐου 2025

«Κοινωνία και ζώα»: Κύκλος ομιλιών για την αρμονική μας συνύπαρξη από τον Δήμο Ηρακλείου.

Τίτλος ομιλίας: «Η συμβολή των ζώων στην ευημερία των παιδιών»

Ομιλήτρια: Δρ. Κατερίνα Λουκάκη, κτηνίατρος

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/animals-kyklos-omiliwn-27-05-2025/

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα Έναρξης: 19:00 Είσοδος Ελεύθερη

Τετάρτη 28 Μαΐου 2025

Θεατρική παράσταση: “Ταξιδεύοντας με τον Νίκο Καζαντζάκη….Φτάσε όπου μπορείς….” από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου – Ἀνωγειανό

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://www.heraklionculture.gr/events_all/taxideuontas-me-ton-niko-kazantzaki/

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 18:30 – Είσοδος ελεύθερη

Συνεχίζονται:

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Εικαστική έκθεση: «Πέρασμα στο Φως» – Χρήστος Μποκόρος

Η σπουδαία έκθεση του Χρήστου Μποκόρου με τίτλο «Πέρασμα στο Φως», ένα σημαντικό εικαστικό γεγονός για το Ηράκλειο, περιλαμβάνει παλαιότερα αντιπροσωπευτικά έργα του δημιουργού αλλά και νεότερα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ και παρουσιάζονται τώρα μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μυσταγωγικό περιβάλλον, που αναδεικνύει τον θρησκευτικό χαρακτήρα του χώρου.

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 4 Απριλίου – Σάββατο 31 Μάϊου 2025. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Σάββατο 09:00 -14:00, Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/passege-to-the-light/

 Πολυχώρος Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8

Έκθεση κολλάζ «Χάρτινον Όλον» της Πελαγίας Ανδρουλάκη.

Μια νέα έκθεση κολλάζ, σε επιμέλεια της κ. Μαρίας Πετρακογιωργη, έρχεται στον πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, από την Δευτέρα 19 έως και την Παρασκευή 30 Μάϊου 2025.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 19 – Παρασκευή 30 Μάϊου 2025. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00, Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Περισσότερα στον σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/kollaz-entirely-made-of-paper/

 Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος)

Έκθεση: «Η Οδύσσεια του Στέργιου Σπανάκη: τεκμήρια από τη Βιβλιοθήκη και το αρχείο του».

Έκθεση αφιερωμένη στο έργο του σπουδαίου συγγραφέα και ερευνητή.

Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 9 Μάϊου 2025 – Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 14:00 , Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

