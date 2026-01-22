Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 23 Iανουαρίου έως την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Έκθεση Αρχιτεκτονικής: “IntelligensHistorica” – Τα ενετικά νεώρια στη Κρήτη

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23/1, η έκθεση η Έκθεση Αρχιτεκτονικής: “IntelligensHistorica” που παρουσιάζει τις προτάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση των ενετικών νεωρίων στο Ηράκλειο και στα Χανιά, όπως παρουσιάστηκαν στο ελληνικό περίπτερο ως εθνική εκπροσώπηση στην 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, με θέμα: Intelligens.Natural.Artificial.Collective με επιμελητή τον Carlo Ratti, που έλαβε χώρα στους κήπους της Biennale και στο νεώριο της Βενετίας από 10 Μαΐου έως 23 Νοεμβρίου 2025.

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Πλατεία Λιονταριών). Ώρα λειτουργίας Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23/1, 10:00 -18:00. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/intelligenshistorica/

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Βραδιά Νέων Χορογράφων

Η σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου φιλοξενεί επαγγελματίες χορευτές σε μια παράσταση σύγχρονου χορού, που δίνει βήμα στη νέα γενιά δημιουργών. Ανερχόμενοι χορογράφοι παρουσιάζουν πρωτότυπα έργα, όπου το σώμα αποκτά τη δύναμη να αφηγείται και να μεταμορφώνεται. Μια παράσταση που φωτίζει τον παλμό της νέας γενιάς χορογράφων και αναδεικνύει τη ζωντανή δύναμη του χορού ως τέχνη που διαρκώς εξελίσσεται.

Κομμάτι 1 Τίτλος: Αυτοί που έχουν χαθεί (the lost ones)

Χορογραφία: Μιχαλάκη Αγγελική . Χορευτές: Βαρουχάκης Μύρωνας, Τούμπε Εβελίνα, Τσύπι Λασαντρα, Χριστοδουλάκη Μαρίνα. Μουσική: Στέρεο Νόβα – Τα Δέντρα, Ryuichi Sakamoto- Fullmoon. Μουσική επεξεργασία: Ηλίας Σκουτέλης. Σώματα που κινούνται παγιδευμένα σε μια ατέρμονη αναζήτηση, στην οποία δεν υπάρχει εξέλιξη, ούτε προορισμός.

Εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο του Σ. Μπέκετ ” αυτοί που έχουν χαθεί ”, στο έργο αυτό παρατηρούμε τις χορεύτριες και τους χορευτές να συνυπάρχουν μεν, αλλά να βιώνουν αποξένωση, απουσία σκοπού και αδυναμία επικοινωνίας. Βιώνουν μια κατάσταση υπαρξιακής αβεβαιότητας. “Σώματα που έχουν χαθεί περιφέρονται αναζητώντας το κάθε ένα το δικό του που έχει χαθεί. Αρκετά μεγάλη ώστε η αναζήτηση να είναι μάταιη. Αρκετά περιορισμένη ώστε η διαφυγή να είναι μάταιη”.

Ωστόσο δεν εγκαταλείπουν, υπάρχει έξοδος, υπάρχει ελπίδα. Τα σώματα αναζητούν το ένα το άλλο. Αρέσκονται στην επαναληψιμότητα, πειραματίζονται άλλοτε στην επαφή κι άλλοτε στη μοναχικότητα. Υπάρχει εν προκειμένω μια αδιανόητη ενέργεια έτοιμη να εκραγεί προς κάθε κατεύθυνση. Σε αυτό το σύμπαν οι μπεκετικοί, μοναχικοί, αντι-ήρωες επιλέγουν πάντα να αιωρούνται, διαμένουν πάντα στο ενδιάμεσο, ακριβώς εκεί που φωλιάζει και η ίδια η ζωή.

Κομμάτι 2 Τίτλος: Μαργώ

Χορογραφία και ερμηνεία: Αγαπάκη Θάλεια. Μουσικοί: Σωκράτης Βακιρτζιάν, Δημήτρης Νεονάκης. Δύο κιθάρες συνομιλούν με ένα σώμα. Η πορεία μιας γυναίκας από τα γηρατειά ως τα παιδικά χρόνια και πάλι πίσω. Η κίνηση και η μουσική εμπνέονται από τις γυναίκες της ζωής μας και ζωντανεύουν με τολμηρή αυτοσχεδιαστική διάθεση στη σκηνή.

Πρόκειται για ένα πειραματικό έργο σε εξέλιξη, μια πλούσια, πολυαισθητηριακή εμπειρία που αποκαλύπτει τι κουβαλά μια γυναίκα σε κάθε στιγμή της ζωής της, τα φορτία, τις σκέψεις, τις χαρές, τους φόβους, ….. τα όνειρα, μετατρέποντας κάθε βήμα σε πράξη επιβίωσης και δημιουργίας.

Κομμάτι 3 Τίτλος : Before the words come out

Χορογραφία: Τούμπε Εβελίνα. Χορευτές: Βαρουχάκης Μύρωνας, Θοδωρής Κωνσταντίνος, Μιχαλάκη Αγγελική, Τσύπι Λασάντρα. Μουσική: Sebastian Plano-Fortanach. Μουσική και επεξεργασία: Ηλίας Σκουτέλης. Ένα χορογραφικό ντουέτο για τον χρόνο που διαστέλλεται τη στιγμή της αλήθειας.

Για όσα σκεφτόμαστε να πούμε και δεν λέμε ποτέ. Και για εκείνα που, όταν ειπωθούν, αλλάζουν τα πάντα. Μέσα από την κίνηση, τον ήχο και τη σιωπή, το έργο εξερευνά το χάσμα ανάμεσα σε όσα σκεφτόμαστε να πούμε και σε όσα τελικά τολμάμε να εκφράσουμε, καθώς μια λέξη μπορεί να κρατήσει ένα δευτερόλεπτο ή έναν ολόκληρο αιώνα.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου(αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»). Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/bradia-neon-xorografon-557

Ημερίδα: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υπηρεσία του Μηχανικού» την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Το Νομαρχιακό Τμήμα Ηρακλείου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., σε μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και διαρκούς ενημέρωσης των μελών του, συνδιοργανώνει με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.,

επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υπηρεσία του Μηχανικού» Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Γιάννης Φαρσάρης, Καθηγητής Πληροφορικής και Συγγραφέας, ο οποίος θα παρουσιάσει πρακτικές εφαρμογές και τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής πραγματικότητας.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο. Ώρα έναρξης: 18:00. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/hmerida-h-texniti-nohmosini-sthn-yphresia-toy-michanikou/

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Παρουσίαση ποιητικών συλλογών της Μαρίνας Μιχαήλ Χρηστάκη

Οι εκδόσεις Μανδραγόρας παρουσιάζουν τις τέσσερις ποιητικές συλλογές της Μαρίνας Μιχαήλ Χρηστάκη: «αρμενόπετρα» (Βραβείο Ζαν Μωρεάς πρωτοεμφανιζόμενης ποιήτριας για το 2021), «ηλιοτυπία», «χαρτογραφία» (Βραχεία λίστα για την καλύτερη ποιητική συλλογή του 2023 της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης) και «ανεράδα».

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8). Ώρα έναρξης: 18:30. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/event/paroysiasi-poitiikwn-syllogwn-marinas-christaki/

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Παρουσίαση λευκώματος και εκδηλώσεις από το «Σπίτι του Ηθοποιού» στο Πολύκεντρο Ηράκλειου για την στήριξη του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα “Το Σπίτι του Ηθοποιού” διοργανώνει εκδήλωση, η οποία περιλαμβάνει παρουσίαση λευκώματος – πρόκειται για μια σπάνια και συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στον Διονύσης Σαββόπουλος – καθώς και

θεατρική παράσταση Καραγκιόζη διάρκειας 20 λεπτών, με τη συμμετοχή σπουδαίων καραγκιοζοπαιχτών και ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, στις 18:30, στην οδό Ανδρόγεω 4, στο Ηράκλειο. Η παρουσίαση του λευκώματος περιέχει μια θεατρική παράσταση με Καραγκιόζη διάρκειας 20 λεπτών με σπουδαίους καραγκιοζοπαίχτες και σκηνικό του Καραγκιόζη.

Συνοδεύεται δε από δύο τραγουδιστές – μουσικούς. Το νούμερο του Καραγκιόζη ζωντανά παρουσιάζει ο ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Θα ακολουθήσει ομιλία της προέδρου του Ιδρύματος κας Άννας Φόνσου για τις δραστηριότητες του ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ και τέλος μία ομιλία του εκδότη Αριστείδη Ξηντάρα.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο

Ώρα έναρξης: 18:30. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/parousiasi-leukwmatos-to-spiti-toy-ithopoiou/

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Παρουσίαση Βιβλίου «Πονάνε όταν βρέχει» του Μάριου Λεβέντη

Ο Μάριος Λεβέντης παρουσιάζει το νέο του έργο «Πονάνε όταν βρέχει» μια σκηνική σύνθεση βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Οδός Πανός, την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00. Το έργο παρακολουθεί την προσωπική διαδρομή ενός νέου ανθρώπου που έμαθε από νωρίς να ζει κόντρα στις συνθήκες.

Σήμερα, σ’ έναν κόσμο που αγνοεί ό,τι δεν χωρά στα μέτρα του, μιλά ανοιχτά για την ανάγκη να υπάρξει ισότιμα, χωρίς να κρύβει τις ρωγμές και τις πληγές του. Οι άμυνες υποχωρούν, οι ομπρέλες κλείνουν και το σώμα εκτίθεται, προσπαθώντας ν’ αντέξει. Ένα βαθιά τρυφερό και ταυτόχρονα ωμό ποίημα για την ευαλωτότητα, την αξιοπρέπεια και τη λεπτή, επώδυνη ισορροπία ανάμεσα σε όσα βιώνουμε και σε όσα τολμάμε να μοιραστούμε. Πρωτότυπο κείμενο, Ελεύθερη διασκευή, Ερμηνεία, Μουσική επιμέλεια, Παραγωγή: Μάριος Λεβέντης.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο

Ώρα έναρξης: 21:00. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-marios-leventis-ponane-otan-vrexei/

Συνεχίζονται …

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης.

Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα.

Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

