Ηράκλειο:Με τραγούδι και μαντινάδες, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο ΚΗΦΗ Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Σε μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΚΗΦΗ Δήμου Μινώα Πεδιάδας στη Γαρίπα, παρουσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Όλγας Δραμουντάνη, της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Γαρίπας Λίτσας Ταμιωλάκη, των ωφελούμενων και του προσωπικού του ΚΗΦΗ, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές για μία καλή χρονιά με υγεία και δύναμη

Οι ωφελούμενοι συμμετείχαν με χαρά στη γιορτή, τραγουδώντας όλοι μαζί το παραδοσιακό τραγούδι «Πάει ο παλιός ο χρόνος», λέγοντας μαντινάδες για τη νέα χρονιά και δοκιμάζοντας τη νόστιμη βασιλόπιτα, το φλουρί της οποίας «έπεσε» στον κ. Μανώλη Μαυρίκο.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία οι ωφελούμενοι εξέφρασαν με θερμά λόγια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς το προσωπικό του ΚΗΦΗ και τη Δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι καθημερινά περνούν ευχάριστα τον χρόνο τους σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο, όπου έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας, καθημερινής συναναστροφής και συμμετοχής σε ποικίλες δράσεις.

Τα μέλη του ΚΗΦΗ ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή για τη διαρκή στήριξη της δομής, η οποία προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας. Η αρμόδια Αντιδήμαρχος μετέφερε επίσης τις θερμές ευχές του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση. Η κ. Δραμουντάνη δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Μεγάλη μας τιμή να βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δύναμη και τα μαθήματα ζωής που παίρνουμε από εσάς. Σας αγαπάμε πολύ και σας διαβεβαιώνω ότι ο Δήμος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας, σας στηρίζει και θα συνεχίσει να το κάνει, καθώς εκτιμούμε ότι με τη διαδρομή σας έχετε προσφέρει πολλά και έχετε στηρίξει τον τόπο σας. Σας εύχομαι δύναμη και να είστε πάντα καλά».

Η Αντιδήμαρχος ευχαρίστησε επίσης θερμά το προσωπικό του ΚΗΦΗ Γαρίπας (Καλλιόπη Πεπέ, Άννα Μαυρίκου, Ελένη Βαζουρούκη, Μάγδα Χαλαμπαλάκη, Νίκος Μαθιανάκης, Μέλπω Βαβελίδου), για το πολύτιμο έργο που προσφέρουν καθημερινά.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γαρίπας Λίτσα Ταμιωλάκη, ανέφερε:

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ και θέλω να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό που φροντίζει με τόση αγάπη τους ωφελούμενους. Και του χρόνου πάλι όλοι μαζί εδώ».