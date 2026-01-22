ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Διέπραξε τρεις περιπτώσεις κλοπών σε οικίες αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στο Ηράκλειο

Διέπραξε -3- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα

Συνελήφθη σήμερα (22.01.2026) τοπρωί στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 45χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή. Εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις κλοπών σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα βραδινές ώρες χθες (21.01.2026) ο 45χρονος εισήλθε σε οικία ημεδαπής και αναστάτωσε το χώρο πλην όμως δεν αφαίρεσε τίποτα καθώς έγινε αντιληπτός και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω απόπειρας κλοπής ο 45χρονος ο οποίος αφού αναζητήθηκε εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς εν λόγω υπηρεσίας.

Από την συνεχιζόμενη διενεργούμενη προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι ο 45χρονος την 07 και 08.12.2025 είχε διαπράξει ακόμα δύο κλοπές σε οικίες αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Με τραγούδι και μαντινάδες, η κοπή της...

0
Σε μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της...

Μελιδόνι: 202 χρόνια μνήμης και ιστορικής ευθύνης

0
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονη συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν χθες στο...

Ηράκλειο:Με τραγούδι και μαντινάδες, η κοπή της...

0
Σε μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της...

Μελιδόνι: 202 χρόνια μνήμης και ιστορικής ευθύνης

0
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονη συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν χθες στο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μελιδόνι: 202 χρόνια μνήμης και ιστορικής ευθύνης
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Με τραγούδι και μαντινάδες, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο ΚΗΦΗ Δήμου Μινώα Πεδιάδας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Με τραγούδι και μαντινάδες, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο ΚΗΦΗ Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε μία πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η κοπή της...

Μελιδόνι: 202 χρόνια μνήμης και ιστορικής ευθύνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονη συγκίνηση πραγματοποιήθηκαν χθες στο...

Δήμος Ρεθύμνης:Ξεκίνησαν οι εκπαιδευτικές δράσεις για την ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών στα σχολεία του Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ρεθύμνης ξεκίνησε δυναμικά εκπαιδευτικές δράσεις ευαισθητοποίησης για...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Το 2026 χρονιά μεγάλων έργων, διεκδίκησης πόρων και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων για την Κρήτη»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τις βασικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης για το νέο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST