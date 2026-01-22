Ηράκλειο:Διέπραξε τρεις περιπτώσεις κλοπών σε οικίες αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπές στο Ηράκλειο

Διέπραξε -3- περιπτώσεις κλοπών σε οικίες αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα

Συνελήφθη σήμερα (22.01.2026) τοπρωί στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 45χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή. Εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις κλοπών σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Ειδικότερα βραδινές ώρες χθες (21.01.2026) ο 45χρονος εισήλθε σε οικία ημεδαπής και αναστάτωσε το χώρο πλην όμως δεν αφαίρεσε τίποτα καθώς έγινε αντιληπτός και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω απόπειρας κλοπής ο 45χρονος ο οποίος αφού αναζητήθηκε εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς εν λόγω υπηρεσίας.

Από την συνεχιζόμενη διενεργούμενη προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι ο 45χρονος την 07 και 08.12.2025 είχε διαπράξει ακόμα δύο κλοπές σε οικίες αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.