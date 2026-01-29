Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?». Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 30 Iανουαρίου έως την 5 Φεβρουαρίου 2026 συνοπτικά:

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής του Χάρη Βαϊλάκη

Έργα ζωγραφικής του Χάρη Βαϊλάκη θα φιλοξενηθούν στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου μέχρι και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 18:00. Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου με Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Πλατεία Λιονταριών)

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/haris-vailakis/

Παρουσίαση Βιβλίου «Πονάνε όταν βρέχει» του Μάριου Λεβέντη

Ο Μάριος Λεβέντης παρουσιάζει το νέο του έργο «Πονάνε όταν βρέχει» μια σκηνική σύνθεση βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Οδός Πανός, την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00. Το έργο παρακολουθεί την προσωπική διαδρομή ενός νέου ανθρώπου που έμαθε από νωρίς να ζει κόντρα στις συνθήκες.

Σήμερα, σ’ έναν κόσμο που αγνοεί ό,τι δεν χωρά στα μέτρα του, μιλά ανοιχτά για την ανάγκη να υπάρξει ισότιμα, χωρίς να κρύβει τις ρωγμές και τις πληγές του. Οι άμυνες υποχωρούν, οι ομπρέλες κλείνουν και το σώμα εκτίθεται, προσπαθώντας ν’ αντέξει.

Ένα βαθιά τρυφερό και ταυτόχρονα ωμό ποίημα για την ευαλωτότητα, την αξιοπρέπεια και τη λεπτή, επώδυνη ισορροπία ανάμεσα σε όσα βιώνουμε και σε όσα τολμάμε να μοιραστούμε. Πρωτότυπο κείμενο, Ελεύθερη διασκευή, Ερμηνεία, Μουσική επιμέλεια, Παραγωγή: Μάριος Λεβέντης

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4, Ηράκλειο. Ώρα έναρξης: 21:00. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-marios-leventis-ponane-otan-vrexei/

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

100 χρόνια Κώστας Μουντάκης

Το «Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου» σε συνεργασία με την δισκογραφική εταιρεία «Αεράκης – Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι & Σείστρον» παρουσιάζει τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη, του λυράρη και του δασκάλου που μίλησε με το δοξάρι και την ψυχή.

Από τα ταπεινά σοκάκια της Αλφά ως τα μεγάλα πανηγύρια του κόσμου, ύφανε με τη λύρα του το νήμα της Κρήτης, κάνοντάς το τραγούδια ντου αιώνια κι άφθαρτα. Με σεμνότητα και πίστη στο μέτρο, ένωσε την παράδοση με το μέλλον, κάνοντας τη μουσική του τρόπο ζωής και ήθος.

Ο Μουντάκης δεν ήταν απλώς δεξιοτέχνης. Ήταν θεμελιωτής πολιτισμού κι όσο η λύρα του θα αντηχεί στ’ ανάπλαγα της Κρήτης, εκείνος θα ζει μέσα στον ήχο της, αφήνοντας το μουσικό σημάδι του στο πεντάγραμμο της αιωνιότητας.

Συμμετέχουν αλφαβητικά: Μιχάλης Αλεφαντινός, Δημήτρης Βακάκης, Μιχάλης Μπελιβάνης, Δημήτρης Πασπαράκης, Ιάκωβος Πατεράκης, Μαρία Σουλτάτου, Ζαχαρίας Σπυριδάκης, Μιχάλης Σταυρακάκης, Κυριάκος Σταυριανουδάκης, Χρήστος Στιβακτάκης

Αφήγηση: Βαγγέλης Λιοδάκης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ζαχαρίας Σπυριδάκης

Επιμέλεια κειμένων: Σταύρος Τζανής

Επιμέλεια βίντεο: Ανδρέας Αεράκης

Θα συμμετέχει η σχολή χορού “Ερωτοκρήτες”

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου- Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού», ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/100-xronia-kostas-mountakis-559

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Youth Crete με μήνυμα οδικής ασφάλειας και υπεύθυνης διασκέδασης

Η Παγκρήτια Συνέλευση Νέων της Περιφέρειας Κρήτης (Youth Crete) σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου, με ώρα έναρξης 19:30. Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην υπεύθυνη διασκέδαση και την οδική ασφάλεια των νέων.

Στο πλαίσιο αυτό, η βραδιά θα πραγματοποιηθεί ως κρητική μουσικοχορευτική εκδήλωση χωρίς αλκοόλ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας, ιδιαίτερα στους νέους οδηγούς.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Ανδρόγεω 4. Ώρα 19:30. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/kopi-protochroniatikis-pitas-youth-crete-me-minyma-odikis-asfaleias-kai-ypeythynis-diaskedasis/

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

Θέατρο – Μεσόπελαγα του Σλάβομιρ Μρόζεκ

Η αριστουργηματική μαύρη κωμωδία του Σλάβομιρ Μρόζεκ, με την σκηνοθετική υπογραφή του Νικολή Αβραμάκη και ζωντανή μουσική από τον Γιάννη Κιαγιαδάκη, επανέρχεται μετά την επιτυχία και τα soldout των πρώτων παραστάσεων. Τρεις ναυαγοί, μια σχεδία, κι ένας κόσμος που ακόμη επιπλέει. Όταν τελειώνουν οι προμήθειες, απομένει μόνο η ανθρώπινη φύση — ωμή, παράλογη, κωμικοτραγική.

Ο Mrożek στήνει μια μαύρη κωμωδία όπου η πείνα λειτουργεί ως τροφή της εξουσίας. Η δικαιοσύνη, η δημοκρατία και ο πολιτισμός απογυμνώνονται από το προσωπείο τους, αφήνοντας να φανεί η γυμνή φύση του ανθρώπου — ικανή για τα πάντα. Μέσα από το γέλιο και τον τρόμο, ο συγγραφέας μάς φέρνει αντιμέτωπους με μια κοινωνία που έχει μάθει να καταναλώνει — ιδέες, αξίες, ανθρώπους.

Και ρωτά: πόσο μακριά είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε; Τι θυσιάζουμε για να σωθούμε; Πόσοι θα μείνουμε στη σχεδία — και ποιοι θα τολμήσουμε, μεσοπέλαγα , να κολυμπήσουμε στα βαθιά νερά της ελευθερίας;

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Νικολής Αβραμάκης

Μετάφραση: Κυριακή Καζελίδου

Ζωντανή μουσική: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Σκηνογραφία-ενδυματολογία: Μαρίνα Μουρτζή

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Φουρλάνου

Βοηθός ενδυματολόγου-σκηνογράφου: Ζακ Σπινάκης

Μακιγιάζ: Μυρτώ Αλεξάκη

Κατασκευή σκηνικών αντικειμένων: Νινα Γκουρογιάννη

Παίζουν: Βασίλης Ξενικάκης Νίκος Ανδριγιαννάκης Ορφέας Χατζηδημητρίου

Φιλική συμμετοχή: Ιάσονας Χριστοδούλου

Γραφιστικό περιβάλλον: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Φωτογραφίες: Μάνος Πολιτάκης

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου Πειραματικό Θέατρο. Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ

Περισσότερες πληροφορίες στο link: https://www.cccc.gr/gr/events/mesopelaga-tou-slabomir-mrozek-594

14o Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού

«Π.Α.Σ. ΚΑΛΑ;» … Τότε έλα και εσύ στο 14ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού! Ζήσε την εμπειρία μέχρι εκεί που δεν πάει! Η ομάδα «Περατζούνια» και η Ακαδημία “ALLEGRI”, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, συνδιοργανώνουν με την Περιφέρεια Κρήτης το 14ο Παιδικό Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού. Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στο πάρκο Γεωργιάδη στις 11:00 και απευθύνεται σε παιδιά της Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού.

Πάρκο Γεωργιάδη. Ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/14o-paidiko-kynhgi-krymmenou-thysaurou/

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο «Από το Βορρά στο Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης» του Νίκου Μπασιά

Ο Πολυχώρος – Γκαλερί της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου παρουσιάζει την ατομική έκθεση του βραβευμένου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο φωτογράφου και εικαστικού Νίκου Μπασιά, ένα μοναδικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο των δημοτικών σχολείων που σφράγισαν γενιές.

Με τίτλο «Από τον Βορρά στον Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης», η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σμύρνη, χαρτογραφώντας την ιστορία και τη μνήμη μέσα από τα κτίρια που αποτέλεσαν κέντρα κοινότητας και εκπαίδευσης.

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8

Διάρκεια έκθεσης: Δευτέρα 2 – Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Εγκαίνια Έκθεσης: Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/photo-exhibition-nikos-basias/

Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο: «Το κόκκινο νήμα – Υγεία, Κοινωνία, Πολιτική» του Ανδρέα Ξανθού

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Παναγιώτης Αγγουριδάκης, αναπληρωτής καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Σπύρος Δανέλλης, περιφερειακός σύμβουλος και πρώην βουλευτής και ευρωβουλευτής, ο Αλέξανδρος Καφετζάκης, αγγειοχειρουργός στο ΠΑΓΝΗ και πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ηρακλείου, καθώς και ο Κώστας Φωτάκης, πρώην αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει η δημοσιογράφος Φάνη Καλαθάκη. Την εκδήλωση διοργανώνουν το βιβλιοπωλείο Ανάλογιο και οι εκδόσεις Θεμέλιο.

Αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης», Ανδρόγεω 2. Ώρα έναρξης: 18:30. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/books-to-kokkino-nima/

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

«Μικρές Ιστορίες της Πόλης»: Πέντε «μικρές ιστορίες» από τη λογοτεχνία του πολιορκούμενου Χάνδακα

«Πέντε «μικρές ιστορίες» από τη λογοτεχνία του πολιορκούμενου Χάνδακα (1648-1669)» είναι ο τίτλος της ομιλίας από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Τασούλα Μ. Μαρκομιχελάκη που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου των «Μικρών Ιστοριών της Πόλης» της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη- Αίθουσα «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος». Ώρα 19:00. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/mikres-istoriirs-tou-poliorkoumenou-chandaka/

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

«Ημέρες Χαράς 2026» από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Σε κλίμα και ρυθμούς αποκριάς μπαίνει και φέτος η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διοργανώνοντας μία σειρά από δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι «Ημέρες Χαράς 2026» της Δημοτικής Επιχείρησης θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθούν στο Μαρίνα Café Restaurant,

στο ενετικό λιμάνι της πόλης, και στο Πάρκο Γεωργιάδη.Πρόκειται για μία σειρά δράσεων που καλύπτει τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων αλλά και των παιδιών που θέλουν να απολαύσουν την Αποκριά. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ομιλίες στο πνεύμα των ημερών, μασκέ πάρτι με face painting, dj διαγωνισμό μεταμφίεσης και πολλές εκπλήξεις, γιορτή με γαϊτανάκι,

ξυλοπόδαρους και παιγνίδια. Είναι η 3η χρονιά της διοργάνωσης που πήρε το όνομα της από το πρώτο δημόσιο καρναβάλι του 1952 στην πόλη, και δίνει τη δυνατότητα στους Ηρακλειώτες να ξεδώσουν και να χαλαρώσουν σε όμορφα σημεία της πόλης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Πρόγραμμα

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 18:00 στο Μαρίνα Café Restaurant, η Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και βιβλία» θα έχει θέμα «Λαϊκές παραδόσεις, δοξασίες και πρακτικές της Αποκριάς στην Κρήτη, στο πέρασμα των αιώνων» με προσκεκλημένο τον ιστορικό και πολιτισμολόγος Κωστή Κανάκη.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00 στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant, θα πραγματοποιηθεί Μασκέ Πάρτι με τίτλο «Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε», με dj τον Θέμη Μαρκάκη. Θα γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός για μεταμφιεσμένους με πολλές εκπλήξεις, μάσκες to go, ενώ η Νίκη Γκοράνοβα θα κάνει 2min face painting.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Πάρκο Γεωργιάδη θα στηθεί το Κρητικό παραδοσιακό γαϊτανάκι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγιοβασιλιτών Πεδιάδος με την επιμέλεια της Κωνσταντίνας Χατζηδάκη ενώ στις 13:00 ξυλοπόδαρος με μπαλόνια Mojo Stilts θα κρατήσουν παρέα στους μικρούς μασκαράδες που θα βρεθούν στο Πάρκο Γεωργιάδη.

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant η Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία» θα έχει θέμα «Η μάσκα στην Κρητική λαϊκή παράδοση και το «Κρητικό Πανόραμα» με τον συγγραφέα – λαογράφο Γιώργο Σταματάκη.

Συνεχίζονται:

Έκθεση ζωγραφικής Χάρη Βαϊλάκη

Έργα ζωγραφικήςτου Χάρη Βαϊλάκη θα φιλοξενηθούν στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου μέχρι και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης. Διάρκεια Έκθεσης: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου με Σάββατο 14 Μαρτίου 2026.

Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Πλατεία Λιονταριών)

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/haris-vailakis/

«Από το Βορρά στο Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης» Φωτογραφική έκθεση του Νίκου Μπασιά

Ο Πολυχώρος – Γκαλερί της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου παρουσιάζει την ατομική έκθεση του βραβευμένου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο φωτογράφου και εικαστικού Νίκου Μπασιά, ένα μοναδικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο των δημοτικών σχολείων που σφράγισαν γενιές. Με τίτλο «Από τον Βορρά στον Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης»,

η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σμύρνη, χαρτογραφώντας την ιστορία και τη μνήμη μέσα από τα κτίρια που αποτέλεσαν κέντρα κοινότητας και εκπαίδευσης.

Πολυχώρος -Gallery Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8

Διάρκεια έκθεσης: Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/photo-exhibition-nikos-basias/

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου συνεχίζεται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας,

θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ. Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα.

Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του. Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών,

εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος) Διάρκεια έκθεσης: Έως Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.Διαβάστε περισσότερα εδώ: : https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: