ΚΡΗΤΗ

Σύλληψη δύο ατόμων για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις ναρκωτικών και εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές στο Ηράκλειο

Εξιχνιάσθηκαν -14- περιπτώσεις κλοπών σε Χανιά ,Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Είχαν αφαιρέσει κοσμήματα ,προσωπικά αντικείμενα και χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 60.280 ευρώ

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -55- γραμμάρια μεθαδόνης, ηρωίνη και χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ κοσμήματα και διαρρηκτικά εργαλεία

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών των Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση δεκατεσσάρων –14- περιπτώσεων κλοπών ( -11- τετελεσμένες και -3- απόπειρες) και τη σύλληψη δυο -2- ημεδαπών (48χρονος άντρας και 41χρονη γυναίκα ) χθες (28.01.2026) μεσημεριανές ώρες, στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 16.06.2025 έως και 27.01.2026 άγνωστοι είχαν αφαιρέσει από οικίες στις ευρύτερες περιοχές των Χανίων ,Ρεθύμνου και Ηρακλείου το συνολικό χρηματικό ποσό των 11.630 και προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας. αξίας (48.650) ευρώ.

Αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας ,ταυτοποίησαν ημεδαπό και ημεδαπή και με τη συνεργασία αστυνομικών του Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου τους εντόπισαν χθες (28.01.2026) στο Ηράκλειο, εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου (ενοικιαστικό) πριν την επιβίβαση τους στο πλοίο που θα εκτελούσε το δρομολόγια Ηρακλειο –Πειραιάς και ακινητοποιήθηκαν.

Σε έλεγχο που τους έγινε και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 55,17 γραμμάρια μεθαδόνης

• 2,7 γραμμάρια ηρωίνης

• Χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• Κοσμήματα

• Είδη ρουχισμού

• Προσωπικά έγγραφα

• Διαρρηκτικά εργαλεία

Αφαιρεθέντα είδη αποδόθηκαν στους κατόχους τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν:...

0
Οι κύριες αγορές που τροφοδοτούν την άνοδο των προκρατήσεων...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν:...

0
Οι κύριες αγορές που τροφοδοτούν την άνοδο των προκρατήσεων...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
