Πανχριστιανικό κάλεσμα για τα 1700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο

Μήνυμα ενότητας των Χριστιανών από Πάπα και Οικουμενικό Πατριάρχη – Καλούν προτεστάντες, αγγλικανούς, παλαιοκαθολικούς και αρχαίους ανατολικούς να παραβρεθούν στη Νίκαια της Βιθυνίας, στις 28 και 29 Νοεμβρίου

Μήνυμα ενότητας προς όλους τους Χριστιανούς απηύθυναν ο Πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, οι οποίοι καλούν όλους τους εκπροσώπους των Χριστιανικών Εκκλησιών, μεταξύ των οποίων προτεστάντες, αγγλικανούς, παλαιοκαθολικούς και αρχαίους ανατολικούς να παραβρεθούν στη Νίκαια της Βιθυνίας, στις 28 και τις 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από προχθές το πρωί, φτάνουν σε όλες τις λεγόμενες χριστιανικές κοινότητες, επιστολές του Καρδιναλίου Κούρτ Κοχ, Προέδρου της Επιτροπής για την Ενότητα των Χριστιανών εκ μέρους της Αγίας Έδρας και του Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την οποία« εκ μέρους του Αγιωτάτου και του Παναγιωτάτου καλούνται να συμμετάσχουν στην συνάντηση τιμής για την επέτειο συμπλήρωσης 1700 χρόνων από την σύγκληση της 1ης Οικουμενικής Συνόδου».

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, στη Νίκαια θα τελεστεί δέηση, το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου και στις «29 Νοεμβρίου το πρωί, ειδική συνάντηση κεκλεισμένων θυρών, στην Κωνσταντινούπολη».

Ποιοι έχουν λάβει τις προσκλήσεις

Πέντε κορυφαίοι οργανισμοί, που εκπροσωπούν Χριστιανικές Εκκλησίες, ομολογίες και κοινότητες σε όλο τον κόσμο, έχουν λάβει ήδη τις σχετικές προσκλήσεις και πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για:

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών: Εδρεύει στη Γενεύη. Απαρτίζεται από 340 Εκκλησίες, ομολογίες και κοινότητες, μεταξύ των οποίων, Ορθόδοξοι, Αγγλικανοί, Λουθηρανοί, Πεντηκοστιανοί, Παλαιοκαθολικοί και Προχαλκηδόνιοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 550 εκατομμύρια χριστιανούς.

Ιδρύθηκε αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1948 και μεταξύ των ιδρυτικών του μελών είναι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κορυφαία στελέχη της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουν διατελέσει πρόεδροι του Συμβουλίου, ανάμεσά τους και ο αοίδιμος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Τη διοίκηση ασκεί ο Γενικός Γραμματέας που σήμερα είναι ο πρεσβύτερος, καθηγητής Τζέρυ Πιλάι.

Τη Διάσκεψη των Ευρωπαικών Εκκλησιών: Εδρεύει σε Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Ιδρύθηκε το 1959, εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, με σκοπό την προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ των Εκκλησιών της Ευρώπης. Συμμετέχουν 125 Εκκλησίες της Ευρώπης.

Προεδρεύει ο Αρχιεπίσκοπος Μεγάλης Βρετανίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Νικήτας, διοικείται όμως από Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι ο πρεσβύτερος Φράνκ Ντίτελ Φίσχπαχ, εκπρόσωπος της γερμανικής προτεσταντικής Εκκλησίας.

Την αγγλικανική κοινότητα: Εδρεύει στο Λονδίνο. Ιδρύθηκε το 1867 και εκπροσωπεί όλες τις αυτοκέφαλες και τοπικές Αγγλικανικές Εκκλησίες ανά τον κόσμο, οι οποίες απαριθμούν 110 εκατομμύρια πιστούς.

Επικεφαλής είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι και το αξίωμα είναι κενό από τις 7 Ιανουαρίου του 2025, μετά την παραίτηση του Τζάστιν Γουέλμπι και η νέα Αρχιεπίσκοπος, η Επίσκοπος Λονδίνου Λαίδη Σάρα Μάλαλι αναλαμβάνει καθήκοντα στις 28 Ιανουαρίου του 2026. Σήμερα, η κοινότητα διοικείται από τον Γενικό Γραμματέα πρεσβύτερο, που προέρχεται από την Εκκλησία του Νοτίου Σουδάν, Αντονυ Πόγκο.

Τις Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, γνωστές ως προχαλκηδόνιες: Η έναρξη συνεργασίας τους πραγματοποιήθηκε το 1959 στην Αντίς Αμπέμπα, παρουσία του Χαιλέ Σελασιέ. Εκπροσωπεί 60 εκατομμύρια Χριστιανούς. Συμμετέχουν η Εκκλησία της Αιθιοπίας, οι Κόπτες της Αιγύπτου, της Ερυθραίας, του Μαλαμπάρ της Ινδίας, η Συριακή Εκκλησία της Αντιόχειας και οι Εκκλησίες των Αρμενίων, με πρώτη την ιστορική έδρα του Εσμιατζίν και την Κιλικία.

Την Ένωση των Παλαιοκαθολικών Εκκλησιών: Ιδρύθηκε το 1889. Τα μέλη της διαφωνούν με το ζήτημα του Αλάθητου του Πάπα και πρόκειται για την γνωστή ως Ένωση της Ουτρέχτης, που απαρτίζεται από τις Εκκλησίες της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Αυστρίας, της Τσεχίας και της Κροατίας.