Πανεπιστήμιο Κρήτης:25η Ετήσια Διάλεξη “Εις μνήμην Ι. Καμπίτση”

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης (Καθηγητής)

Θέμα: Κλασικές Φιλολογίες

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00

Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής, Αίθουσα Γ

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης τιμά, όπως κάθε χρόνο, τη μνήμη του Ιωάννη Καμπίτση, ενός επιστήμονα ο οποίος προσέφερε τεράστιο διδακτικό και διοικητικό έργο και συνέβαλε τα μέγιστα στην οργάνωση και στην εύρυθμη λειτουργία του νεοσύστατου κατά τα έτη της υπηρεσίας του ιδρύματος.

Ο Ιωάννης Καμπίτσης υπηρέτησε στο Τμήμα μας ως Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας από το 1982 έως το 1990. Στο ιδιαίτερο ερευνητικό του πεδίο ενέπιπταν η θρησκεία, η μυθολογία, η τραγωδία, οι θεσμοί και το δίκαιο.

Πριν εγκατασταθεί μόνιμα στο Ρέθυμνο το 1982, είχε προσφέρει ανεκτίμητες διοικητικές υπηρεσίες στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης ως κοσμήτορας κατά τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, την περίοδο από το 1977 έως το 1979, με ειδική απόσπαση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου υπηρετούσε τότε. Ο αδόκητος και πρόωρος θάνατός του σε ηλικία 52 ετών, σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που έγινε στις 7 Αυγούστου 1990, ήταν τεράστια απώλεια και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και για την Κλασική Φιλολογία.

Ο φετινός ομιλητής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, υπηρετεί στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου διδάσκει Αρχαία Ελληνική Φιλολογία. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Münster (Γερμανία) και πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του St Andrews (Σκωτία, ΗΒ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζουν στην ελληνιστική ποίηση, την ποίηση των αυτοκρατορικών χρόνων και της Ύστερης Αρχαιότητας, την υφολογία της Αρχαίας Ελληνικής πεζογραφίας, την ιστορία της φιλολογίας στην αρχαιότητα και την πρώιμη χριστιανική γραμματεία. Έχει εκδώσει ή συγγράψει επτά βιβλία και πάνω από πενήντα άρθρα και βιβλιοκρισίες.

Το 2015 τιμήθηκε με το βραβείο Κλασικής Φιλολογίας της Ακαδημίας Αθηνών για το βιβλίο του Nonnus of Panopolis, Paraphrasis of the Gospel of John XI, Οξφόρδη 2014. Άσκησε καθήκοντα Αντιπρύτανη Προσωπικού και Φοιτητικής Μέριμνας καθώς και καθήκοντα Αντιπρύτανη Οικονομικών και Υποδομών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι πλέον μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ίδιου Ιδρύματος. Είναι επίσης Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου.