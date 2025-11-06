Βορίζια: Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο το νεογέννητο της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Το περίπου 15 ημερών αγοράκι νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών

Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία στα Βορίζια που έχει συγκλονίσει την κοινωνία, ένα ακόμη συγκινητικό περιστατικό εξελίσσεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Από τα ξημερώματα, στη Μονάδα Νεογνών νοσηλεύεται το μωρό που έφερε στον κόσμο πριν από περίπου 15 ημέρες η σύζυγος του 29χρονου, ενός εκ των αδελφών Φραγκιαδάκη.

Μέσα στον πόνο και τον ξεριζωμό που βιώνει η οικογένεια, η νεαρή μητέρα καλείται να αντιμετωπίσει και αυτή τη δοκιμασία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το νεογέννητο αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τις μεταμεσονύκτιες ώρες με αναπνευστικό πρόβλημα.

Η νεαρή μητέρα είναι η γυναίκα που, μετά την παράδοση των τριών αδελφών το απόγευμα της Τρίτης, μίλησε στους δημοσιογράφους. Με λόγια βαθιάς συγκίνησης, απηύθυνε έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας να επικρατήσουν ψυχραιμία και λογική, ώστε –όπως είπε– να μπορέσουν να ζήσουν τα παιδιά τους.