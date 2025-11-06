ΚΡΗΤΗ

Βορίζια: Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο το νεογέννητο της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το περίπου 15 ημερών αγοράκι νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών

Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία στα Βορίζια που έχει συγκλονίσει την κοινωνία, ένα ακόμη συγκινητικό περιστατικό εξελίσσεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Από τα ξημερώματα, στη Μονάδα Νεογνών νοσηλεύεται το μωρό που έφερε στον κόσμο πριν από περίπου 15 ημέρες η σύζυγος του 29χρονου, ενός εκ των αδελφών Φραγκιαδάκη.

Μέσα στον πόνο και τον ξεριζωμό που βιώνει η οικογένεια, η νεαρή μητέρα καλείται να αντιμετωπίσει και αυτή τη δοκιμασία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το νεογέννητο αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τις μεταμεσονύκτιες ώρες με αναπνευστικό πρόβλημα.

Η νεαρή μητέρα είναι η γυναίκα που, μετά την παράδοση των τριών αδελφών το απόγευμα της Τρίτης, μίλησε στους δημοσιογράφους. Με λόγια βαθιάς συγκίνησης, απηύθυνε έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας να επικρατήσουν ψυχραιμία και λογική, ώστε –όπως είπε– να μπορέσουν να ζήσουν τα παιδιά τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του κοκαΐνη και περίπου...

0
Συνελήφθη στο Ηράκλειο ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Πανεπιστήμιο Κρήτης:25η Ετήσια Διάλεξη “Εις μνήμην Ι....

0
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης (Καθηγητής) Θέμα: Κλασικές Φιλολογίες Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025,...

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του κοκαΐνη και περίπου...

0
Συνελήφθη στο Ηράκλειο ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Πανεπιστήμιο Κρήτης:25η Ετήσια Διάλεξη “Εις μνήμην Ι....

0
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης (Καθηγητής) Θέμα: Κλασικές Φιλολογίες Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πανεπιστήμιο Κρήτης:25η Ετήσια Διάλεξη “Εις μνήμην Ι. Καμπίτση”
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του κοκαΐνη και περίπου ένα κιλό κάνναβη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σοβαρή καταγγελία για παρολίγο νέα Τέμπη – Τρένο προς Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν σε δρομολόγιο τρένου προς τη Λάρισα,...

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του κοκαΐνη και περίπου ένα κιλό κάνναβη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη στο Ηράκλειο ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Βορίζια: Έξι συλλήψεις, άφαντα τα όπλα του μακελειού – Απολογούνται οι δυο τραυματίες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τα όπλα της...

Πανεπιστήμιο Κρήτης:25η Ετήσια Διάλεξη “Εις μνήμην Ι. Καμπίτση”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης (Καθηγητής) Θέμα: Κλασικές Φιλολογίες Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST