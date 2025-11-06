ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του κοκαΐνη και περίπου ένα κιλό κάνναβη

Συνελήφθη στο Ηράκλειο ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων

Κατασχέθηκαν σχεδόν -200- γραμμάρια κοκαΐνης και πάνω από -900- γραμμάρια κάνναβης

Επιπλέον κατασχέθηκαν -2- ζυγαριές ακριβείας και πιστόλι

Συνελήφθη χθες (05.11.2025) πρωινές ώρες στο Ηράκλειο, 27χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ότι ο ανωτέρω διακινεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με την συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, εντοπίστηκε ο 27χρονος και πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ίδιο και έρευνα σε οικία που χρησιμοποιούσε για απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών (καβάτζα) όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -190,2- γραμμάρια κοκαΐνης
• -897 – γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
• -15,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας
• -2- ζυγαριές ακριβείας
• -1- αεροβόλο πιστόλι

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Βορίζια: Έξι συλλήψεις, άφαντα τα όπλα του...

0
Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τα όπλα της...

Βορίζια: Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο το νεογέννητο της...

0
Το περίπου 15 ημερών αγοράκι νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών Μέσα...

