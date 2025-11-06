Βορίζια: Έξι συλλήψεις, άφαντα τα όπλα του μακελειού – Απολογούνται οι δυο τραυματίες

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τα όπλα της διπλής δολοφονίας στα Βορίζια, ενώ αναμένονται κρίσιμες απολογίες που θα καθορίσουν την εξέλιξη της υπόθεσης – Κλειδί ο ρόλος του γαμπρού

Ηυπόθεση του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια Ηρακλείου παίρνει δραματικές διαστάσεις, καθώς μετά και τη σύλληψη του γαμπρού του αδικοχαμένου Φανούρη Καργάκη, ο αριθμός των συλληφθέντων ανέρχεται πλέον στους έξι.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό που συγκλόνισε την Κρήτη.

Τρία από τα αδέλφια που ενεπλάκησαν στη φονική συμπλοκή κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ ο γαμπρός του Καργάκη κρατείται σε άλλο Αστυνομικό Τμήμα για λόγους ασφαλείας.

Δύο ακόμη συγγενείς, που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του μακελειού, νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα, σήμερα Πέμπτη.

Και οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

ΒΗΜΑ – Αποκλειστικό: Το βίντεο που «πρόδωσε» τον γαμπρό του Καργάκη

Οι απολογίες τους αναμένεται να ρίξουν φως τόσο στο πώς ξεκίνησε το φονικό επεισόδιο, όσο και στο πού βρίσκονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Άφαντα τα όπλα

Παρά το εύρος των ερευνών, κανένα από τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου δεν έχει εντοπιστεί. Οι αστυνομικοί έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά κατοικίες των συλληφθέντων και συγγενικών τους προσώπων, όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλους νομούς, καθώς και ποιμνιοστάσια και αγροτεμάχια που ανήκουν στην οικογένεια.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για καταιγισμό πυροβολισμών από διαφορετικά σημεία του χωριού και κάνουν λόγο για τη χρήση πολλών και διαφορετικών όπλων. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μόνο τρεις καραμπίνες και φυσίγγια, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για τη χρήση 9άρια πιστολιών, πολεμικού καλάσνικοφ και κυνηγετικών όπλων.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι τα όπλα ενδέχεται να παραδοθούν σε μεταγενέστερη φάση, όταν οι εμπλεκόμενοι νιώσουν ότι «έχουν ασφαλιστεί» νομικά.

Κλειδί ο ρόλος του γαμπρού

Ιδιαίτερη σημασία έχει το βίντεο που φέρεται να έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. και το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί προς την κατεύθυνση όπου σημειώθηκε η φονική συμπλοκή. Ο ίδιος διακρίνεται σε σημείο ψηλά στο χωριό, κοντά στα σπίτια της οικογένειας Καργάκη.

Ο 43χρονος έχει ήδη συλληφθεί για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς στο σπίτι του βρέθηκε μία καραμπίνα και φυσίγγια, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Το καλάσνικοφ

Νέα στοιχεία φωτίζουν τις τελευταίες στιγμές της άτυχης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, του δεύτερου θύματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, ο δράστης φαίνεται να πυροβόλησε από ψηλό σημείο με πολεμικό καλάσνικοφ.

Το τραύμα της ήταν διαμπερές, με πύλη εισόδου στην κλείδα και έξοδο στη λεκάνη, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή της χρήσης όπλου μεγάλης εμβέλειας.

Την ίδια ώρα, υπάρχει μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία, ο 43χρονος δεν ήταν μόνος του στο ύψωμα από όπου πυροβολούσε, αλλά συνοδευόταν από ακόμη έναν άνδρα, που ωστόσο, κανείς δεν είδε να πυροβολεί.

Κρίσιμες απολογίες στο ΠαΓΝΗ

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου αναμένεται να μεταβούν ανακρίτρια και εισαγγελέας, προκειμένου να λάβουν τις απολογίες των δύο τραυματιών που νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Πρόκειται για έναν 25χρονο, αδελφό των τριών συλληφθέντων που παραδόθηκαν το βράδυ της Τρίτης, και έναν 30χρονο συγγενή τους. Και οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Οι απολογίες τους αναμένεται να ρίξουν φως τόσο στο πώς ξεκίνησε το φονικό επεισόδιο, όσο και στο πού βρίσκονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν.

Οι απολογίες των τριών αδελφών

Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν τα τρία αδέλφια ηλικίας 29, 27 και 19 ετών που παραδόθηκαν οικειοθελώς στις αρχές.

Το σπίτι όπου είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός ανήκει στον 27χρονο, του οποίου η σύζυγος υποστηρίζει πως ο άντρας της δεν είχε όπλο την ώρα των πυροβολισμών και προσπαθούσε να προστατεύσει την οικογένειά του.

Η ίδια περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύγκρουση, μιλώντας για λεκτικές προκλήσεις, ύβρεις και χειρονομίες από την αντίπαλη πλευρά, λίγο πριν ξεσπάσει η αιματηρή συμπλοκή. «Ο άντρας μου δεν κρατούσε όπλο. Προσπαθούσε να με προφυλάξει, γιατί έχουμε μωρό δέκα ημερών», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας σκηνές πανικού και τρόμου.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.