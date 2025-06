Πανεπιστήμιο Κρήτης : “40 Χρόνια CSD, 40 χρόνια Πληροφορική στην Ελλάδα”

Επακολούθησε επίσκεψη και περιήγηση σε Ερευνητικά Εργαστήρια του ΙΠ-ΙΤΕ και στη συνέχεια επίσημο δείπνο στο αίθριο του κεντρικού κτηρίου του ΙΤΕ.

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς FORTH, OTS, Starttech Ventures, EPIGNOSIS, Yodeck, CISCO, OXYGEN, Cyberlogic για την υποστήριξη αυτής της εκδήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.csd.uoc.gr/csd40

Εκδήλωση με θέμα τα 40 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Παν. Κρήτης (video): https://www.youtube.com/watch?v=aSA2Ys1FOOM υή 23 Μαΐου 2025 πραγματοποιήθηκε η επίσημη εκδήλωση με τίτλο “40 Χρόνια CSD, 40 χρόνια Πληροφορική στην Ελλάδα” για τον εορτασμό των 40 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (CSD) στο Αμφιθέατρο «Νίκος Πετρίδης» του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο Κρήτης.

Στην εκδήλωση αυτή, η οποία είχε στόχο να αναδείξει την ιστορία και την πλούσια συνεισφορά του Τμήματος στην επιστήμη και την κοινωνία, και να δείξει το δρόμο για το μέλλον, ήταν προσκεκλημένοι όλοι οι απόφοιτοι, φοιτητές, προσωπικό, συνεργάτες, και φίλοι του Τμήματος.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με Έκθεση Πόστερ στο φουαγιέ του Αμφιθεάτρου “Νίκος Πετρίδης” με τίτλο “Ερευνητικά επιτεύγματα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και η διαχρονική συνέργεια με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ” κατά την οποία οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος.

Η κεντρική εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, κ. Γεώργιο Κοντάκη. Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής κ. Αντώνης Σαββίδης, απόφοιτος ο ίδιος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης της τάξης του 1987 και σήμερα καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Εκ μέρους του Δημάρχου Ηρακλείου χαιρετισμό απηύθυνε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για τη Διασύνδεση με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα κ. Νικόλαος Κονταράκης.

Ακολούθησε καλωσόρισμα και παρουσίαση “Το CSD σήμερα” που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Κώστας Μαγκούτης. Στην παρουσίασή του ο κ. Μαγκούτης αναφέρθηκε στο προσωπικό και τις υποδομές του Τμήματος, την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα των μελών του τα τελευταία 40 χρόνια, την κορυφαία κατάταξή του σε εξωτερικές αξιολογήσεις, τις δραστηριότητες διασύνδεσης που προσφέρει για τους φοιτητές σήμερα, όπως το Career Fair, την εξέλιξη των αποφοίτων του, και το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας στο οποίο συμμετέχει και αλληλεπιδρά με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Στη συνέχεια ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ΙΠ) του ΙΤΕ κ. Δημήτρης Πλεξουσάκης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και απόφοιτος του Τμήματος της τάξης 1984, παρουσίασε τις δραστηριότητες και την ιστορία του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Ο κ. Πλεξουσάκης αναφέρθηκε στο ρόλο που το ΙΠ διαδραμάτισε στην έλευση και την εξάπλωση του “Διαδικτύου” της εποχής, την ερευνητική του δραστηριότητα, τη στήριξη της εκπαίδευσης των νέων επιστημόνων, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, αλλά και την πολύ στενή σχέση και συνέργεια μεταξύ του Τμήματος και του Ινστιτούτου από την αρχή της λειτουργίας τους. Η συνέργεια αυτή έχει λειτουργήσει καταλυτικά ώστε και το Τμήμα και το Ινστιτούτο να κατατάσσονται στην κορυφή των αξιολογήσεων.

Εκ των ιδρυτικών μελών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, ομιλίες απηύθυναν οι κκ. Διονύσης Τσιχριτζής, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γενεύης και ιδρυτής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Μανόλης Κατεβαίνης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και Πάνος Κωνσταντόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.). Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Ιωάννης Βασιλείου, ομότιμος καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και πρώην Διευθυντής του ΙΠ-ΙΤΕ.

Ο κ. Τσιχριτζής έκανε τιμητική μνεία στους Ηρακλειώτες που συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία του Πανεπιστημίου, τους Μιχάλη Καραταράκη, Αντώνη Μαμαλάκη, Μαθιό Μαμαλάκη, Γιάννη Παπαδάκη, Ανδρέα Καλοκαιρινό, καθώς και τους Μανόλη Καρέλη, Δήμαρχο Ηρακλείου, και Μανώλη Δρεττάκη, υπουργό Οικονομικών εκείνη την εποχή. Διηγήθηκε την αναζήτησή του για εξαιρετικούς νέους Έλληνες επιστήμονες που τελείωναν το διδακτορικό τους στην Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του `80, πολύ νέους ανθρώπους (λιγότερο από τρία χρόνια από την απόκτηση του διδακτορικού τους), οι οποίοι κατά τον ίδιο “έφτιαξαν το Τμήμα”. Σύντομα (μετά από 2-3 χρόνια) ο ίδιος αποχώρησε καθώς όπως ανέφερε “ο ιδρυτής πρέπει να φεύγει ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να πάρουν αρμοδιότητες και ευκαιρίες”. Με συγκίνηση ο κ. Τσιχριτζής θυμήθηκε το κλίμα φιλίας που επικρατούσε μεταξύ των μελών του CSD εκείνη την εποχή, λόγω και της ηλικιακής τους εγγύτητας.

Ο κ. Κατεβαίνης μίλησε για τα πρώτα χρόνια του Τμήματος, την πρώτη του επίσκεψη στο υπό ίδρυση τότε CSD το καλοκαίρι του 1982 καθώς τελείωνε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο UC Berkeley, τις επόμενες επισκέψεις του στο διάστημα 1982-1984 όντας επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Stanford, και στη συνέχεια την αδιάλειπτη υπηρεσία του ως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μέχρι σήμερα. Ο κ. Κατεβαίνης μίλησε για τις αρχές αξιοκρατίας και “αντι-γραφειοκρατίας” που καθοδήγησαν το CSD από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του μέχρι σήμερα, και που το έχουν οδηγήσει σε κορυφαία κατάταξη στην Ελλάδα και σε υψηλή θέση παγκοσμίως. Αναφέρθηκε επίσης στο πώς οι ακαδημαϊκές του εμπειρίες στον τρόπο διδασκαλίας της επιστήμης υπολογιστών στο UC Berkeley επηρέασαν την δημιουργία του νέου προγράμματος σπουδών του CSD, από την αρχή λειτουργίας του Τμήματος.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στην ίδρυση του CSD ως ένα “πείραμα” και μια “τολμηρή πράξη”, καθώς δόθηκε η ευκαιρία να συμβεί σε ένα νέο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη στις αρχές του `80 η μεταφορά καλών πρακτικών, γνωστών από το εξωτερικό, για το πώς δουλεύει καλά η εκπαίδευση και η έρευνα σε ένα Πανεπιστήμιο, και η ευκαιρία να σχεδιαστούν εξαρχής σωστά εδώ.

Θεωρεί ευτύχημα την δημιουργία μιας ομάδας ανθρώπων που χρειάστηκε να κινηθούν ενίοτε και στο “όριο του νόμου”, υπό την έννοια ότι πράγματα που προβλέπονταν από τους νόμους που διέπουν την ανώτατη εκπαίδευση για να συμβούν στο μέλλον, μπόρεσαν να γίνουν χωρίς καθυστέρηση για τυπικές πράξεις. Θυμάται την φωτισμένη ηγεσία τότε του Πανεπιστημίου Κρήτης και μια διοικούσα επιτροπή διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρώπων, που έφεραν εδώ νεότερους ως επίκουρους καθηγητές (ο κ. Κωνσταντόπουλος ήταν ένας από αυτούς), παρακάμπτοντας τις διακρίσεις της ιεραρχίας και δεχόμενοι τους νέους ως ισότιμους συνεργάτες, δημιουργώντας έτσι έναν πυρήνα ανθρώπων προθύμων να “σηκώσουν τα μανίκια” και να προσφέρουν σε ένα πνεύμα συλλογικότητας.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε ιδρυτικά μέλη ΔΕΠ και αφυπηρετήσαντες καθηγητές και έγιναν αναμνηστικά αφιερώματα στους καθηγητές Αθανάσιο Καμπουρέλη, Στέλιο Ορφανουδάκη, και Χρήστο Νικολάου, που δεν είναι πια εν ζωή.

Επακολούθησαν ομιλίες των διακεκριμένων αποφοίτων κ. Ευάγγελου Κωτσοβίνου (Vice President και General Manager, Google, και απόφοιτου της τάξης 1997) με τίτλο “Harnessing the Power, Managing the Risk: The Future of AI, Data, and Cybersecurity” και του κ. Άρη Σωτηρόπουλου (Διευθύνοντος Συμβούλου, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), και απόφοιτου της τάξης 1994) με τίτλο “GRNET – Ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες για την Ε&Α κοινότητα (και όχι μόνο)”.

Ακολούθησε βράβευση φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης που διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς και δράσεις εξωστρέφειας.

Η κεντρική εκδήλωση έκλεισε με την διοργάνωση Πάνελ συζήτησης με θέμα “Το μέλλον της εκπαίδευσης και έρευνας στην Πληροφορική στην Ελλάδα”, με συντονιστή τον Καθηγητή κ. Ευάγγελο Μαρκάτο και συμμετέχοντες τους κκ. Περικλή Ακριτίδη (Ryzome), Ιωάννη Βασιλείου (Ομότιμο Καθηγητή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Μανόλη Κατεβαίνη (Ομότιμο Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Κρήτης), Πάνο Κωνσταντόπουλο (Ομότιμο Καθηγητή, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Θοδωρή Τρύφωνα (Professor, University of Bristol), Δημήτρη Τσίγκο (Ιδρυτή και CEO, Starttech Ventures), Χριστόδουλο Χαμζά (Ομότιμο Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), και Αντώνη Χαρίτων (CISCO).