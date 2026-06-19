Πανηγυρική διαλεσχική εκδήλωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου με τις Λέσχες Φιλαναγνωσίας της, σε άμεση σύμπραξη με τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ρεθύμνης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρωμένου και τη Χ.Ε.Ν. Ρεθύμνου διοργανώνει στο χώρο της, ως καταληκτήρια εκδήλωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, πανηγυρική διαλεσχική εκδήλωση την Πέμπτη 25 Ιουνίου και ώρα 19:00.

Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη Ελένη ή ο Κανένας (1998) με θέμα τον πολυτάραχο βίο της ζωγράφου του 19ου αι. Ελένης Μπούκουρα Αλταμούρα. Το έργο συνομιλεί δημιουργικά με την ιστορία και τη λογοτεχνική παράδοση, φωτίζοντας ζητήματα ταυτότητας, γυναικείας χειραφέτησης και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για δημιουργία. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας επικοινωνίας και σύμπραξης των λεσχών ανάγνωσης, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού χώρου ανταλλαγής σκέψεων, εμπειριών και αναγνωστικών προσεγγίσεων.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ως εισηγητές και συμμέτοχοι του διαλόγου με τα μέλη των λεσχών θα λάβουν μέρος η κ. Ελένη Φουρναράκη, Καθηγήτρια Νεότερης Κοινωνικής Ιστορίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, και ο κ. Παναγιώτης Ιωάννου, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου.

Την εκδήλωση θα συντονίσει το μέλος του Ε.Σ. της Δ.Κ.Β.Ρ. κ. Αίμη Μιχελιδάκη.

Η πανηγυρική εκδήλωση των Λεσχών Φιλαναγνωσίας είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους με ελεύθερη είσοδο.

Rethemnos news monogram