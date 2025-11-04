Παράδοση εξοπλισμού σε εθελοντικές ομάδες της Π.Ε. Χανίων στο πλαίσιο του προγράμματος « ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος «ΖΩΗ» της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε η παράδοση εκπαιδευτικού εξοπλισμού, ενός εκπαιδευτικού προπλάσματος και ενός εκπαιδευτικού απινιδωτή ανά εθελοντική ομάδα στην ΠΕ Χανίων. Τον εξοπλισμό παρέλαβαν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (παραρτήματα Χανίων και Κισσάμου), η ΕΠΟΜΕΑ, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Χανίων και το ΕΚΑΒ Χανίων.

Η παράδοση του υλικού πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γεώργιου Τσαπάκου, και του Προϊσταμένου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χανίων, Ιωάννη Βερυκοκίδη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας ανάμεσα στις εθελοντικές ομάδες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνοντας ότι η παράδοση του εξοπλισμού αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης των εθελοντικών δυνάμεων που συμβάλλουν στην ασφάλεια και την προστασία της τοπικής κοινωνίας.

«Το εκπαιδευτικό υλικό θα ενισχύσει ουσιαστικά το έργο των εθελοντών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και άλλων κρίσεων», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά την εθελοντική προσφορά και την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.