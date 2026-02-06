Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου

Την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου για την Αγορά υπέβαλε η διορισμένη ως υποδιοικήτρια, Άννα Στρατινάκη, με το σύζυγό της να εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, υπέβαλε η κυρία Άννα Στρατινάκη, καθώς το όνομα του συζύγου της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Η ίδια επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως αναφέρει στην επιστολή της.

Η παραίτηση Στρατινάκη

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης για την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη έχει ως εξής:

«Η κυρία Άννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Να σημειωθεί, ότι ο σύζυγος της Άννας Στρατινάκη, είναι μεταξύ, των έξι φυσικών προσώπων που αναφέρεται πως ελέγχονται, με το εν λόγω σχήμα να φέρεται πως λειτουργούσε μέσω έξι νομικών προσώπων και εταιρειών.

Πού εστιάζει η έρευνα της Αρχής

Κατά την ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος , η εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου έγκειται στο ότι με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται να υπεξαιρούσε εθνικά και ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για την περίοδο 2020 – 2025.

Όπως αναφέρεται, η μεθοδολογία περιελάμβανε ένα σύστημα απευθείας αναθέσεων, σεμινάρια που ελέγχεται εάν πραγματοποιούνταν και αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η αρχή αναφέρεται πως ερευνά εάν το εν λόγω κεφάλαιο «ξεπλενόταν» μέσω επενδύσεων, ενώ η Δικαιοσύνη φέρεται να ερευνά εάν τα κονδύλια για την κοινωνική συνοχή χρησιμοποιήθηκαν ως προκάλυμμα για πλουτισμό.

Μετά τον έλεγχο του Γιάννη Παναγόπουλου από την Ανεξάρτητη Αρχή, το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε χθες την αναστολή της κομματικής ιδιότητας, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης»

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», απαντά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σε δήλωση που εξέδωσε μέσω της Γραμματείας Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της ΓΣΕΕ.

Η δήλωσή του:

Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ηδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Οπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ.