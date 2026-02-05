Έκανε πίσω το υπουργείο για το καθηκοντολόγιο των Μαιών – Ικανοποίηση στον κλάδο

“Υπήρξε καθολική και συντονισμένη αντίδραση από τον κλάδο μας, η οποία έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα», τόνισε στο patris.gr η πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Κρήτης, Βάγια Πήχα.

Τέλος καλό, όλα καλά με την έντονη αναστάτωση, η οποία προκλήθηκε στο χώρο των μαιών τις τελευταίες μέρες από το προσχέδιο μιας επιτροπής του υπουργείου Υγείας, το οποίο προτάθηκε στον υπουργό Υγείας, για να αποτελέσει το πρόπλασμα για την επικείμενη κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), η οποία θα ρυθμίζει θέματα του καθηκοντολογίου του κλάδου.

Μετά τη σημερινή ολιγόλεπτη συνάντηση που είχε ο υπουργός κ. Γεωργιάδης με αντιπροσωπεία από τους Συλλόγους Μαιών – Μαιευτών όλης της χώρας, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Υγείας, δεσμεύτηκε ο ίδιος ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ψηφιστεί η συγκεκριμένη ΚΥΑ, την οποία ποτέ ο ίδιος δεν υπέγραψε όπως τόνισε.

«Τις Μαίες τις αγαπάμε και τις σεβόμαστε. Όλο αυτό είναι μία παρεξήγηση. Δεν πρόκειται να βγει καθηκοντολόγιο που δεν θα το έχουμε συμφωνήσει και επεξεργαστεί μαζί τους. Άρα μην ανησυχούν», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Από τη σημερινή συνάντηση των εκπροσώπων των Συλλόγων Μαιών με τον κ. Γεωργιάδη

Σύμφωνα με το κείμενο της σχετικής ΚΥΑ που πλέον ουσιαστικά παύει να υφίσταται, απαγορεύεται η αυτόνομη διενέργεια φυσιολογικού τοκετού από μαίες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια, ο τοκετός προβλέπεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό ιατρική εποπτεία.

«Η συγκεκριμένη ΚΥΑ, ουσιαστικά καταργούσε το επάγγελμά μας και δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτή. Υπήρξε καθολική και συντονισμένη αντίδραση από τον κλάδο μας, η οποία έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα», τόνισε στο patris.gr η πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Κρήτης, Βάγια Πήχα, η οποία συμμετείχε τηλεφωνικά στη σημερινή συνάντηση των συναδέλφων της με τον Υπουργό.

«Θέλω να τονίσω ότι πολλοί επιστήμονες στάθηκαν στο πλευρό μας αυτές τις μέρες και σε συνδυασμό με την ενότητα που υπήρξε από όλους τους Συλλόγους μας, συνέβαλαν στο να ακυρωθεί αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ ισοδυναμούσε με τη στέρηση της δυνατότητας παραδείγματος χάρη από τους δικηγόρους, να ασκούν τα καθήκοντά τους στα δικαστήρια. Είμαστε σαφέστατα ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη», δήλωσε η κ. Πήχα.

Η κ. Πήχα

Η πρόεδρος του Συλλόγου Μαιών – Μαιευτών της Αθήνας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Μαιών – Μαιευτών Βικτωρία Βιβιλάκη σημείωσε:

«Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο Υπουργός δέχθηκε οι νομικοί μας σύμβουλοι να επεξεργαστούν αυτό το αναθεωρημένο καθηκοντολόγιο μαζί με τους νομικούς συμβούλους του Υπουργείου και επίσης, ότι στις επόμενες προκηρύξεις δεν θα είναι μόνο Τ.Ε. Μαιευτικής, θα είναι και Π.Ε. Μαιευτικής, γιατί τώρα πια είμαστε μόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οι Μαίες. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και είμαστε πάντα ανοιχτοί να επεξεργαστούμε οτιδήποτε χρειάζεται για τον κλάδο μας».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε:

«Ήταν μία εξαιρετικά εποικοδομητική συζήτηση σήμερα με τις Μαίες. Λύθηκαν όποιες παρεξηγήσεις υπήρχαν. Έχουμε ορίσει και νέο ραντεβού σε τρεις εβδομάδες από σήμερα, κατόπιν εντολής του Υπουργού για άλλα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο».

Τέλος να σημειωθεί όπως διευκρίνισε η κ. Πήχα, ότι στο υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των Μαιών, θα συμμετέχουν οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης, Αθήνας και Πατρών, πρόταση στην οποία συμφώνησε το Υπουργείο Υγείας.

PATRIS.GR