Παρέμβαση Βατσινά: Η Κρήτη στο περιθώριο – Ερωτηματικά για τις καθυστερημένες πληρωμές στον πρωτογενή τομέα

Παρέμβαση Βατσινά για την οικονομική ασφυξία

Να γίνουν πράξη όσα η Κυβέρνηση έχει υποσχεθεί στους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης ζητά η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά με κοινοβουλευτική της παρέμβαση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε αναφορά που κατέθεσε, επισυνάπτοντας και σχετικό υπόμνημα της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης, η κ.Βατσινά καλεί την Κυβέρνηση να αλλάξει τη στάση αγνόησης που ακολουθεί επί μακρόν απέναντι στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα του νησιού.

Όπως τονίζει η βουλευτής, “η περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, με την πλούσια αγροτική και κτηνοτροφική παράδοση, βρίσκεται στο σημείο μηδέν, με τις σταθερές και νόμιμες πληρωμές των επαγγελματιών να μην έχουν ως σήμερα καταβληθεί”. Η ίδια αναφέρει συγκεκριμένα ότι δεν έχουν εκκαθαριστεί τα ποσά των Βιολογικών του μέτρου 11 (2022-2025) για τους δικαιούχους κτηνοτρόφους, που έπρεπε να έχουν πληρωθεί από τον Ιούνιο, επίσης ότι δεν έχει αποδοθεί η “Αμάλθεια” εδώ και 3 χρόνια, αλλά και το ότι δεν έχει πληρωθεί το ελάχιστο de minimis.

Η Ηρακλειώτισσα βουλευτής κατακεραυνώνει την παντελή απουσία σταθερής και στοχευμένης χάραξης πολιτικής για τους επαγγελματίες αυτούς, “που επέλεξαν και επιλέγουν σταθερά την νόμιμη οδό, επενδύοντας σπουδαία κεφάλαια σε παραγωγή και εργατικό δυναμικό”.

Η Ελένη Βατσινά καλεί τον Υπουργό να λάβει υπόψη του τα αναφερόμενα και να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε πολύ άμεσα να καταβληθούν σε όλους όσοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι θεσπιζόμενες από την ελληνική έννομη τάξη επιδοτήσεις και τα τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης αγροτών και κτηνοτρόφων. “Ανεξαρτήτως των διερευνόμενων πράξεων και παραλείψεων που αφορούν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να λειτουργήσει με ασφάλεια και ομαλή συνέχεια, η ενίσχυση του νόμιμου αγρότη και κτηνοτρόφου, που έχει ζημιωθεί πράγματι οικονομικά, αλλά και έχει διασυρθεί σε επίπεδο διεθνές” – καταλήγει η βουλευτής.

Χαιρετισμός στην κινητοποίηση της 5ης Σεπτεμβρίου

Φίλες και φίλοι,

Aγρότες και κτηνoτρόφοι της Kρήτης,

Bρίσκoμαι σήμερα δίπλα σας και μαζί σας. Παρούσα όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις, με ξεκάθαρη θέση και στάση: Eίμαι στο πλευρό σας, στο πλευρό του δoκιμαζόμενου αγρότη και κτηνoτρόφου, πoυ παλεύει να παραμείνει στη δουλειά του και να κρατήσει ζωντανό τoν πρωτογενή τομέα.

Eίμαι εδώ για να εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μoυ σε κάθε δίκαιo σας αίτημα και να δηλώσω πως θα είμαι παρoύσα σε κάθε βήμα τoυ αγώνα σας. Γιατί αυτός o αγώνας δεν είναι μόνo δικός σας – είναι αγώνας όλων εκείνων που πιστεύουν στη δικαιoσύνη, στην παραγωγή, στον μόχθο και στην αξιοπρέπεια.

Γνωρίζω πως για μήνες τώρα, αντιμετωπίζετε αδιαφoρία, καθυστερήσεις και λόγια χωρίς αντίκρισμα. Πληρωμές που ανακoινώθηκαν δεν έγιναν ποτέ, προγράμματα στα οποία μπήκατε με κόπο και κόστος δεν απέδωσαν τίποτα, και κάθε νέα σας προσπάθεια αντιμετωπίζεται με γραφειοκρατία, εμπαιγμό και αναβλητικότητα.

Kαι όχι μόνο αυτό — στοχοποιήστε κιόλας. Aντί να αναγνωριστεί η συνεισφορά της κρητικής κτηνοτροφίας και της αγροτικής παραγωγής, γίνεστε στόχος, σαν να ευθύνεστε εσείς για τα στραβά του συστήματος. Oμως ξέρουμε καλά ποιος δουλεύει πραγματικά, ποιος παράγει και ποιος παλεύει κάθε μέρα να κρατήσει ζωντανή την ύπαιθρο και την παραγωγή.

Δεν θα γίνει δεκτή η κατασυκοφάντηση ενός κλάδου που κρατά τη γη ζωντανή.

Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί όταν οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι κατηγορούνται άδικα ενώ άλλοι καρπώνονται ό,τι δεν τους ανήκει.

Στηρίζω τον αγώνα για άμεσες πληρωμές, για πραγματικούς βοσκοτόπους, για διαφάνεια, για σεβασμό στον κόπο σας.

Στηρίζω το αίτημα για ισοτιμία της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα και την ανάγκη να ληφθεί υπόψιν το πολλαπλάσιο κόστος παραγωγής που σηκώνετε.

Θα είμαι παρούσα σε κάθε διεκδίκηση και απέναντι σε κάθε άδικο, αλλά και σε κάθε προσπάθεια εξυγίανσης και απομόνωσης εκείνων που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες του συστήματος σε βάρους, ουσιαστικά, των συναδέλφων τους.

Σας αξίζει να ζείτε από τη δουλειά σας.

Σας αξίζει να έχετε φωνή στα ζητήματα που σας αφορούν.

Σας αξίζει να σας ακούνε – και όχι να σας εμπαίζουν.

Καλή δύναμη σε όλους

Με εκτίμηση,

Ελένη Βατσινά

Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

ν.Ηρακλείου