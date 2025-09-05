Άρθρο Αντώνη Ροκάκη: «89η Δ.Ε.Θ. Αναπτυξιακή Συμμαχία Διαφάνειας»

Άρθρο Αντώνη Ροκάκη:

Προέδρου Επιμελητηρίου Χανίων &

Αντιπροέδρου Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,

«89η Δ.Ε.Θ.: Αναπτυξιακή Συμμαχία Διαφάνειας»

Κατά τις επόμενες ημέρες, ως Επιμελητήριο Χανίων θα συμμετάσχουμε και στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προωθώντας πολυδιάστατα τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις και την Οικονομία του τόπου μας στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας.

Ο κ. Πρωθυπουργός, όπως κάθε χρόνο, θα παρουσιάσει από τα εγκαίνια της διοργάνωσης προς την Επιχειρηματική κοινότητα της πατρίδας μας το αναπτυξιακό στρατηγικό πλαίσιο και τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την υλοποίησή του.

Σήμερα, παρά την ταραγμένη διεθνή πραγματικότητα, οι Ελληνικές επιχειρήσεις λειτουργούν σε εθνικό μακροοικονομικό περιβάλλον σταθερότητας, με αναπτυξιακή «τροχιά» – την τρίτη καλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2,3%), διαρκώς μειούμενη Ανεργία (8,6%), υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα (€5,8 δισ.), μειούμενο δημόσιο χρέος (152%) με τις διεθνείς αγορές να εμπιστεύονται τις επιδόσεις της Ελληνικής Οικονομίας, δανείζοντάς τη φθηνά, και τους οίκους αξιολόγησης να την αναβαθμίζουν σταδιακά.

Το Επιμελητήριο Χανίων, σε συντονισμό με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), με συνέπεια και μεθοδικότητα τα τελευταία χρόνια παρεμβαίνουμε θεσμικά προς την Ελληνική Πολιτεία, προωθώντας τις επιτακτικές λύσεις που απαιτεί το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πατρίδας μας.

Οι δημοσιευμένες προτάσεις μας θέτουν ως προτεραιότητα την αναγκαία φορολογική ανακούφιση της μικρομεσαίας Επιχειρηματικής κοινότητας, απαιτώντας περαιτέρω και δραστικές παρεμβάσεις μείωσης των υπερβολικά υψηλών και αντιαναπτυξιακών συντελεστών της έμμεσης και άμεσης φορολογίας, συνδυαστικά με τις δυσβάσταχτες εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές. Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια (3,1% πληθωρισμός Αυγούστου) – με επίκεντρο το ενεργειακό κόστος και τη στεγαστική κρίση – εξασθενεί την αγοραστική δύναμη της Ελληνικής κοινωνίας και εκτοξεύει τα λειτουργικά κόστη της Επιχειρηματικής κοινότητας.

Αποτέλεσμα, ο σημαντικός αναπτυξιακός ρυθμός της Ελληνικής Οικονομίας να μην διαχέεται ισόρροπα στην πραγματική της «βάση», που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή το 99,8% του συνόλου της Επιχειρηματικότητας και το 85% της Απασχόλησης. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων, στα οποία 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση πωλήσεων, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Την ίδια στιγμή, η εγχώρια αγορά ανθρώπινου δυναμικού αδυνατεί να στηρίξει την ομαλή λειτουργία της Επιχειρηματικότητας, καθώς οι διακρατικές συμφωνίες προσέλκυσης νόμιμου εργατικού δυναμικού υπολειτουργούν, χωρίς παράλληλα να εφαρμόζεται ρεαλιστικό και ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την αντιστροφή της συρρίκνωσης του Ελληνικού πληθυσμού. Το 2024, χωρίς δραστικές πρωτοβουλίες «ανακούφισης», το σύνολο του ιδιωτικού χρέους επιβαρύνθηκε στα 376,6 δισ. ευρώ, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να διαμορφώνονται στα 225,6 δισ. ευρώ, έναντι 372,9 δισ. ευρώ και 223 δισ. ευρώ αντίστοιχα το 2023. Σήμερα, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια επιχειρήσεις και καταναλωτές έχουν οφειλές προς την Εφορία!

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα διαθέτει το προνόμιο να διαχειρίζεται σημαντικούς Ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς πόρους που προσέγγισαν τα €60 δισ. με έμφαση στην αντιμετώπιση της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης. Βασικοί πυλώνες χρηματοδότησης το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑ.Α.), το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027) και η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π. 2023-2027).

Την ίδια όμως στιγμή όταν η Ελληνική Κοινωνία και η εθνική Οικονομία αντιμετωπίζουν κρίσιμες στρατηγικές προκλήσεις για την επιβίωσή τους, διαπιστώνουμε ένα διαρκώς εντεινόμενο «κύμα» διαφθοράς που εξαπλώνεται ανεξέλεγκτο, διαβρώνοντας σε πολλά επίπεδα τους κρατικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς θεσμούς.

Τα φαινόμενα διασπάθισης τεράστιων ποσών πολύτιμου δημόσιου εθνικού και Ευρωπαϊκού χρήματος αφαιρούν «ζωτικό οξυγόνο» από τη δοκιμαζόμενη Ελληνική Οικονομία και τις «υγιείς» παραγωγικές δυνάμεις της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τα €415 εκατ. του προστίμου, το οποίο επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας για τις παράνομες επιδοτήσεις και τα εικονικά βοσκοτόπια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως και η ενδεχόμενη κακοδιαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων σε σχέση με τις συμβάσεις για την αποκατάσταση συστημάτων σιδηροδρομικής σηματοδότησης στην Ελλάδα, με ζημιά €16 εκατ. του Ελληνικού Δημοσίου και προφανείς συνέπειες στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και την απώλεια τόσων συνανθρώπων μας.

Η τελευταία ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου δεν είναι «κολακευτική» για την Ελλάδα. Καταγράφει μία σειρά προβλημάτων, με ένα εκ των πιο σημαντικών να είναι η απονομή Δικαιοσύνης, η οποία φέρνει τη χώρα μας στη θέση του ουραγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κομισιόν κρούει επίσης τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά τη διαφθορά στη χώρα μας, καθώς, όπως επισημαίνει η έκθεση, «η αντίληψη μεταξύ των εμπειρογνωμόνων, των πολιτών και των στελεχών επιχειρήσεων είναι ότι το επίπεδο διαφθοράς στον δημόσιο τομέα είναι υψηλό». Στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς του 2024 από την “Transparency International”, η Ελλάδα βαθμολογείται με 49/100 και κατατάσσεται 21η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 59η παγκοσμίως.

Στην έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου του 2025 για τη Διαφθορά, το οποίο δείχνει ότι το 97% των Ελλήνων θεωρούν τη διαφθορά ευρέως διαδεδομένη στη χώρα τους (μέσος όρος ΕΕ 69%) και το 66% των ερωτηθέντων αισθάνονται προσωπικά επηρεασμένοι από τη διαφθορά στην καθημερινή τους ζωή (μέσος όρος ΕΕ 30%). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παλιότερη μελέτη του για τις συνέπειες της διαφθοράς στην Ελληνική Οικονομία, το “Brookings Institute” της Ουάσιγκτον εκτιμούσε το ετήσιο κόστος στο 10% του ΑΕΠ ή 20 δισ. ευρώ. Μόνο η διαφθορά κοστίζει στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης €120 δισ. ετησίως, ποσό ελάχιστα μικρότερο από τον ετήσιο προϋπολογισμό της

Η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους νόμιμους θεσμούς, καθώς αποδυναμώνει την ικανότητά τους να παρέχουν επαρκείς δημόσιες υπηρεσίες και ευνοϊκό περιβάλλον για την υγιή ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων και αποδοτικότερες δημόσιες δαπάνες, συνδυαστικά με την εδραίωση του κράτους Δικαίου.

Συνεπώς, οφείλουμε όλοι μαζί χωρίς μισόλογα να αναμετρηθούμε αποφασιστικά με τη σκληρή «γάγγραινα» της Διαφθοράς. Ήρθε η ώρα να σταθούμε άμεσα στο ύψος των περιστάσεων για να αποτρέψουμε την απονομιμοποίηση του ίδιου του κράτους, η οποία προκαλεί αναπόφευκτα κοινωνική, πολιτική και οικονομική αστάθεια. Γιατί η εντεινόμενη αβεβαιότητα αποθαρρύνει τη δέσμευση των επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές και κατά συνέπεια καθιστά δυσχερέστερη την επίτευξη βιώσιμης Ανάπτυξης στο Μέλλον.

Ως Ελληνική Επιχειρηματικότητα είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε στενά και στρατηγικά με την Ελληνική Πολιτεία για να διαμορφώσουμε επειγόντως το νέο εθνικό και ολοκληρωμένο σχέδιο «αναχαίτισης» της Διαφθοράς. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου, όπως η ίδρυση της «Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» και του «Συνηγόρου του Πολίτη», το θεσμικό πλαίσιο του «Πόθεν Έσχες», η «Ψηφιακή Διακυβέρνηση» και το πρόγραμμα «Διαύγεια». Στην πράξη όμως έγινε ξεκάθαρο ότι δεν επαρκούν. Κρίσιμοι θεσμοί, όπως η Δικαιοσύνη και η Δημόσια Διοίκηση, οφείλουν να ανασυγκροτηθούν ριζικά και να θωρακιστούν αποτελεσματικά.

Νευραλγικές λειτουργίες για την Κοινωνική Δικαιοσύνη και το Αναπτυξιακό Μέλλον της Ελλάδας, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Ενέργεια και το Νερό δεν είναι πλέον ανεκτό να καθίστανται εστίες παρακμής και προνομιακών ρυθμίσεων των «ολίγων». Οι νέες τεχνολογίες απαιτείται να εξαπλωθούν δίκαια και ριζοσπαστικά στη λειτουργία και τον διαφανή έλεγχο του συνόλου των διαχειριστικών διαδικασιών αξιοποίησης του δημόσιου χρήματος με έμφαση στον ανώτερο κρατικό και κυβερνητικό μηχανισμό.

Η κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας διαθέτουν ικανό στελεχιακό δυναμικό – με σημαντική εμπειρία και γνώση – για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί το «Δίκαιο Μέλλον» που αξίζει στα παιδιά μας. Η Επιχειρηματική μας Κοινότητα, μέσω της «Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος», του εθνικού θεσμικού μας φορέα, οφείλει με πρωτοβουλία της να πρωταγωνιστήσει στο νέο εθνικό σχεδιασμό, προωθώντας τη συγκρότηση «Αναπτυξιακής Συμμαχίας Διαφάνειας».

Ήλθε η ώρα να επιδιώξουμε συναινετικά – με τη στήριξη της «Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» – την προώθηση πολυδιάστατης συνεργασίας των θεσμικών εκπροσώπων των Πολιτικών, Δικαστικών, Παραγωγικών, Ακαδημαϊκών και Κοινωνικών δυνάμεων της χώρας. Να δουλέψουμε με θάρρος – ενωμένοι απέναντι στις παθογένειες που πληγώνουν την Ανάπτυξη, αναβαθμίζοντας τις αναγκαίες δικλίδες ασφαλείας που θα προστατέψουν τον εθνικό μας πλούτο.