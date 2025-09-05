Χανιά:Προστασία και αποκατάσταση του επιπρομαχώνα Αγίου Δημητρίου των ενετικών οχυρώσεων της παλαιάς πόλης Χανίων

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε την ένταξη του έργου «Προστασία και αποκατάσταση του επιπρομαχώνα Αγίου Δημητρίου των ενετικών οχυρώσεων της παλαιάς πόλης Χανίων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021–2027».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η παρέμβαση αφορά την οριστική αποκατάσταση του επιπρομαχώνα

Αγίου Δημητρίου, τμήμα των ενετικών τειχών που κατασκευάστηκαν το 1538 και έχουν υποστεί σοβαρές φθορές και καταρρεύσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα αποκατασταθεί η ιστορική φυσιογνωμία του μνημείου, θα διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση πολιτών και επισκεπτών, και θα ενισχυθεί η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Η αποκατάσταση του επιπρομαχώνα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Χανίων, προσφέροντας στους κατοίκους και επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εικόνα των ενετικών οχυρώσεων και συμβάλλοντας στην πολιτιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, θα αναλάβει τη συντήρηση και λειτουργία του μνημείου, το οποίο θα είναι επισκέψιμο.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια και στρατηγική στόχευση να ενισχύει τον τομέα του πολιτισμού, χρηματοδοτώντας δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.