ΧΑΝΙΑ

Χανιά:Προστασία και αποκατάσταση του επιπρομαχώνα Αγίου Δημητρίου των ενετικών οχυρώσεων της παλαιάς πόλης Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε την ένταξη του έργου «Προστασία και αποκατάσταση του επιπρομαχώνα Αγίου Δημητρίου των ενετικών οχυρώσεων της παλαιάς πόλης Χανίων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021–2027».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
Η παρέμβαση αφορά την οριστική αποκατάσταση του επιπρομαχώνα

Αγίου Δημητρίου, τμήμα των ενετικών τειχών που κατασκευάστηκαν το 1538 και έχουν υποστεί σοβαρές φθορές και καταρρεύσεις. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα αποκατασταθεί η ιστορική φυσιογνωμία του μνημείου, θα διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση πολιτών και επισκεπτών, και θα ενισχυθεί η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Η αποκατάσταση του επιπρομαχώνα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Χανίων, προσφέροντας στους κατοίκους και επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εικόνα των ενετικών οχυρώσεων και συμβάλλοντας στην πολιτιστική, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, θα αναλάβει τη συντήρηση και λειτουργία του μνημείου, το οποίο θα είναι επισκέψιμο.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια και στρατηγική στόχευση να ενισχύει τον τομέα του πολιτισμού, χρηματοδοτώντας δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συνάντηση Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη με τον...

0
Σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή...

Χανιά:Παρουσίαση βιβλίου «Ιστορία της Κρήτης» του Μανόλη...

0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» (για σχολική χρήση) Το βιβλίο...

Συνάντηση Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη με τον...

0
Σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή...

Χανιά:Παρουσίαση βιβλίου «Ιστορία της Κρήτης» του Μανόλη...

0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» (για σχολική χρήση) Το βιβλίο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Τριήμερη γιορτή πολιτισμού στον Πλάτανο Κισάμου
Επόμενο άρθρο
Άρθρο Αντώνη Ροκάκη: «89η Δ.Ε.Θ. Αναπτυξιακή Συμμαχία Διαφάνειας»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συνάντηση Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη με τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου, Μ. Ζερβάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή...

Χανιά:Παρουσίαση βιβλίου «Ιστορία της Κρήτης» του Μανόλη Μακράκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» (για σχολική χρήση) Το βιβλίο...

Δήμος Ηρακλείου:Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Τειχών στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζεται με προβολές, οπτικοακουστικές δράσεις και συναυλίες το 2ο...

Κρήτη: Κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφων στη “σκιά” του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης στον απόηχο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST