Πασχαλινό Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Στην ιδιαίτερη σημασία των Άγιων Ημερών και στις αξίες που αναδεικνύει το Πάσχα αναφέρεται στο πασχαλινό μήνυμά του ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Ο Δήμαρχος απευθύνεται προς τους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου μέσα από ένα βίντεο, στο οποίο υπογραμμίζει τη δύναμη της πίστης, της ελπίδας και της αναγέννησης, αλλά και την ανάγκη για συλλογικότητα, αλληλεγγύη και υπευθυνότητα σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις.

Στο μήνυμά του αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Δήμου Χερσονήσου ως τόπου φιλοξενίας, παράδοσης και φυσικής ομορφιάς, επισημαίνοντας ότι το Πάσχα αποκτά εδώ ένα ξεχωριστό νόημα. Παράλληλα, τονίζει τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών, θέτοντας στο επίκεντρο τις αξίες που ενώνουν την τοπική κοινωνία.

Αναλυτικά, στο μήνυμά του ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

Το Πάσχα είναι μια γιορτή βαθιάς πίστης, ελπίδας και αναγέννησης. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, το μήνυμα της Ανάστασης μας καλεί να ξαναβρούμε τη δύναμη της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας.

Η κοινωνία μας χρειάζεται περισσότερη δικαιοσύνη, διαφάνεια και ουσιαστική φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Είναι στο χέρι όλων μας να μετατρέψουμε την ελπίδα σε πράξη, χτίζοντας ένα μέλλον βιώσιμο και δίκαιο για τις επόμενες γενιές.

Ας κρατήσουμε ζωντανό το φως της προσφοράς και της ενότητας. Με πίστη στις αξίες που μας ενώνουν, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα.

Σε ένα τόπο που ζει και αναπνέει μέσα από την φιλοξενία, το Πάσχα αποκτά ένα ξεχωριστό νόημα.

Είναι η στιγμή που η παράδοση, η πίστη και η φυσική ομορφιά του τόπου μας συναντούν τους ανθρώπους που τον επισκέπτονται και τον αγαπούν.
Φέτος, το μήνυμα της Ανάστασης μας καλεί να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα του Δήμου μας ως ένα σύγχρονο, βιώσιμο και ανθρώπινο τουριστικό προορισμό. Με σεβασμό στο περιβάλλον, στην τοπική μας ταυτότητα και την ποιότητα ζωής κατοίκων κι επισκεπτών, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα μέλλον που συνδυάζει ανάπτυξη και ισορροπία.

Ας υποδεχθούμε τους επισκέπτες μας με το χαμόγελο και την ζεστασιά που μας χαρακτηρίζει, αναδεικνύοντας τις ομορφιές και τις αξίες του τόπου μας.

Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα, με υγεία, αισιοδοξία και δημιουργία για όλους.https://youtu.be/3Zf3rjYloDw

