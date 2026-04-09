Πάσχα στην Κρήτη: Υψηλές πληρότητες σε πτήσεις και όσα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά

Τέλος Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει περισσότερο δυναμικά η φετινή τουριστική σεζόν.

Το Πάσχα στην Κρήτη είναι μοναδικό και μία καλή αφορμή για να ανακαλύψει κανείς το νησί.

Αν και δεν είναι ο κλασικός προορισμός για αυτή την εποχή, αρκετοί είναι οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες που ψηφίζουν Κρήτη για να ακούσουν το «Χριστός Ανέστη».

Οι πληρότητες σε πτήσεις και καταλύματα είναι ικανοποιητικές, αν και τα περισσότερα ξενοδοχεία αναμένεται να ανοίξουν προς τα τέλη Απριλίου.

Μέχρι στιγμής, το κόστος από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι από τους Εβραίους που μένουν στο Ισραήλ και από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Ο αερολιμενάρχης του αεροδρομίου Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης”, κ. Ιάκωβος Ουρανός, αναφέρει στο Cretalive πως το διάστημα από Μ. Τρίτη ως την Κυριακή του Πάσχα αναμένονται 120 με 140 πτήσεις ημερησίως, αφίξεις και αναχωρήσεις.

Οι περισσότεροι επισκέπτες από το εξωτερικό έρχονται από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία από το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου, οι αφίξεις από το εσωτερικό είχαν 6.000 επιβάτες, 15.000 από το εξωτερικό και συνολικά διακινήθηκαν 35.500 επιβάτες από και προς το Ηράκλειο. Οι 5.900 ήταν από τη Γερμανία, οι 3.100 από το Ηνωμένο Βασίλειο και οι 2.850 από τη Γαλλία. Συνολικά, έφτασαν και αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου 270 αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος των ταξιδιωτικών και τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, κ. Μιχάλης Βλατάκης, αναφέρει πως όσα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει έχουν πληρότητες της τάξης του 70% με 80%. Ωστόσο, τα περισσότερα ξενοδοχεία θα ανοίξουν τέλος Απριλίου με αρχές Μαϊου.

Τέλος του μήνα θα έχουμε και ένα πτητικό πρόγραμμα σε πλήρη εξέλιξη ενώ μέχρι στγμής όσα τσάρτερ έρχονται έχουν καλές πληρότητες.

Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, παρά το κλίμα που επικρατεί παγκοσμίως. Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει αρνητικά τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, που είναι κρατήσεις ψυχολογίας. Οι επαγγελματίες του κλάδου βάσιζαν εκεί τις ελπίδες τους για να γεμίσουν οι κενές κλίνες και οι θέσεις των αεροπλάνων, ωστόσο, ο κόσμος δείχνει πως δεν έχει τόση διάθεση να ταξιδέψει.

Ακόμα, χάθηκαν οι Ισραηλίτες που έρχονται από το Ισραήλ ενώ όσοι μένουν Ευρώπη ή Αμερική ήρθαν κανονικά για να γιορτάσουν το δικό τους Πάσχα.

Αναφορικά με τους Έλληνες επισκέπτες, οι πληρότητες σε αεροπλάνα και καράβια είναι καλές, κόσμος έρχεται να δει την οικογένειά του και να περάσουν μαζί το Πάσχα. Αν και η Κρήτη δεν είναι πασχαλινός προορισμός, την επιλέγουν άτομα από την Ηπειρωτική Ελλάδα που θέλουν να ζήσουν τη φιλοξενία και να παρακολουθήσουν τα έθιμα αυτής της περιόδου.

Από το εξωτερικό, έρχονται κυρίως γερμανόφωνοι, από Γερμανία, Ελβετία αλλά και Βρετανοί και Γάλλοι. Περισσότερο κινείται η Ανατολική Κρήτη, το Ρέθυμνο και τα Χανιά αλλά το κέντρο, όχι το δυτικό κομμάτι των Χανίων, όπου τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν προς το τέλος του Απριλίου.