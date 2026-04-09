Ηράκλειο:Σύλληψη γυναίκας με εκατοντάδες βεγγαλικά και πυροτεχνήματα

Σύλληψη ημεδαπής κατηγορούμενης για παραβάσεις νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν περισσότερες από 700 κροτίδες

Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την αποτροπή ατυχημάτων από την παράνομη κατοχή, κατασκευή, διακίνηση, εμπορία και χρήση κροτίδων, φωτοβολίδων και βεγγαλικών, ενόψει των εορτών του Πάσχα και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας ,χθες (08.04.2026) το πρωί οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση .

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες στην επιχείρηση και στο όχημα ιδιοκτησίας 44χρονης ημεδαπής σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 736 κροτίδες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας.