ΚΡΗΤΗ

Ευχές Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης Υποστράτηγου Γεωργίου Δούκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΕΥΧΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΗ

Με την ευκαιρία των Άγιων Ημερών και της εορτής του Πάσχα, μιας περιόδου βαθιάς πίστης και οικογενειακής θαλπωρής, το προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης βρίσκεται, όπως πάντοτε, σε πλήρη ετοιμότητα για τη διασφάλιση της ομαλής κοινωνικής ζωής και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και προσήλωση στο καθήκον, οι γυναίκες και οι άνδρες αστυνομικοί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι να γιορτάσουν με ασφάλεια και ηρεμία.

Παράλληλα, η συμβολή κάθε συμπολίτη μας, είναι καθοριστική.

Μέσα από υπεύθυνες συμπεριφορές, σεβασμό προς το συνάνθρωπο και πιστή τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας οι μέρες αυτές μπορούν να παραμείνουν γιορτινές για όλους.

Εύχομαι το Άγιο Φως της Αναστάσεως να φωτίσει κάθε οικογένεια, να χαρίσει υγεία, δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία.
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Επίσκεψη της ΔΕΕΠ Ηρακλείου και της Γραμματείας...

0
Με μια «αγκαλιά» Πασχαλινές λαμπάδες η ΔΕΕΠ Ηρακλείου...

Ευχαριστίες του Δήμου Μαλεβιζίου για τη στήριξη...

0
Οι εργαζόμενοι Καθαριότητας Μαλεβιζίου στην πρώτη γραμμή της προσφοράς Ο...

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

Επίσκεψη της ΔΕΕΠ Ηρακλείου και της Γραμματείας Δικαιωμάτων του παιδιού της ΝΔ στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού στον Πόρο Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μια «αγκαλιά» Πασχαλινές λαμπάδες η ΔΕΕΠ Ηρακλείου...

Ευχαριστίες του Δήμου Μαλεβιζίου για τη στήριξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι εργαζόμενοι Καθαριότητας Μαλεβιζίου στην πρώτη γραμμή της προσφοράς Ο...

Διεθνείς διακρίσεις για μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, χαρά και υπερηφάνεια, το Δημοτικό Ωδείο...

Πάσχα: Θα φάμε ελληνικό οβελία; Τι πρέπει να γνωρίζετε

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Κυριακή του Πάσχα πλησιάζει και το ερώτημα, αν...

