Ευχές Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης Υποστράτηγου Γεωργίου Δούκη

ΕΥΧΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΚΗ

Με την ευκαιρία των Άγιων Ημερών και της εορτής του Πάσχα, μιας περιόδου βαθιάς πίστης και οικογενειακής θαλπωρής, το προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης βρίσκεται, όπως πάντοτε, σε πλήρη ετοιμότητα για τη διασφάλιση της ομαλής κοινωνικής ζωής και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και προσήλωση στο καθήκον, οι γυναίκες και οι άνδρες αστυνομικοί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι να γιορτάσουν με ασφάλεια και ηρεμία.

Παράλληλα, η συμβολή κάθε συμπολίτη μας, είναι καθοριστική.

Μέσα από υπεύθυνες συμπεριφορές, σεβασμό προς το συνάνθρωπο και πιστή τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας οι μέρες αυτές μπορούν να παραμείνουν γιορτινές για όλους.

Εύχομαι το Άγιο Φως της Αναστάσεως να φωτίσει κάθε οικογένεια, να χαρίσει υγεία, δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία.

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.