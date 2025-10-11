ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Άφησαν τον 17χρονο γιo τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας και αρνήθηκαν να τον παραλάβουν

Μετά από ώρες το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι – Οι γονείς αναζητούνται.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα το απόγευμα της Παρασκευής.

Πατέρας πήγε τον 17χρονο γιο του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, μετά το τέλος του προγράμματος, όταν οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του, θέτοντας τον ανήλικο σε κίνδυνο.

Τελικά, το παιδί παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 10 το βράδυ, προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι. Οι γονείς φυσικά αναζητούνται…

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Ποιες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έρχονται στο επόμενο 6μηνο – Τα νέα επιδόματα του Νοεμβρίου
