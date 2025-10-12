Πέφτουν οι τιμές σε 800 προϊόντα

Μέχρι πότε θα διαρκέσει η πρωτοβουλία μείωσης τιμών των προϊόντων – Πόσες εταιρείες θα ρίξουν τις τιμές

Αύριο Κυριακή θα κάνει «ταμείο» ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος σχετικά με το πόσες εταιρείες – λιανεμπορικές και προμηθευτικές – έχουν ανακοινώσει συμμετοχή και με πόσα προϊόντα, στην τελευταία πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου σχετικά με την μείωση τιμών σε πάνω από 1.000 κωδικούς.

Και τούτο διότι χθες οι διοικήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ) απέστειλαν μέιλ στα μέλη τους, υπενθυμίζοντας τους για μία ακόμη φορά πως όποια προμηθευτική εταιρεία επιθυμεί να συμμετάσχει στην «πρωτοβουλία» να ενημερώσει σχετικά τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κι αυτές, ως γνωστόν, εν συνεχεία ενημερώνουν την γενική γραμματεία Εμπορίου.

Πόσα προϊόντα θα αφορά η μείωση τιμών

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ από πηγές της αγοράς και με βάση τις υπάρχουσες εκτιμήσεις – δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η αποστολή των στοιχείων στο υπουργείο Ανάπτυξης – μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Η συμμετοχή στην «πρωτοβουλία» υπερβαίνει τις 50 εταιρείες – εξ αυτών είναι 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αξίζει να σημειωθεί το λιανεμπόριο συμμετέχει με διπλό τρόπο στην «πρωτοβουλία»: Πρώτον, με τους περίπου 400 κωδικούς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας – που προέρχονται από τις 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Και δεύτερον, με την συμμετοχή τους στο ποσοστό μείωσης της τιμής που κάνουν οι προμηθευτές τους.

Θα υπερκαλυφθεί ο στόχος των 1.000 κωδικών

Με βάση τις υπάρχουσες εκτιμήσεις φαίνεται ότι θα υπερκαλυφθεί ο στόχος των 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές, από 4% ως και 22%. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι τα ανώτερα και κατώτερα όρια των μείωσεων είναι ελάχιστα και συμπλήρωναν ότι η μεσοσταθμική μείωση που προκύπτει από τους τιμολοκαταλόγους που έχουν δοθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης είναι 8%.

Στην προκειμένη περίπτωση έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η μείωση των τιμών σε 400 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, είναι προφανές ότι θα προκαλέσει ένα νέο γύρο έντασης του ανταγωνισμού μεταξύ των αλυσίδων στη συγκεκριμένη κατηγορία, που δεν αποκλείεται να συμπεριλάβει και τα αντίστοιχα ομοειδή επώνυμα προϊόντα.

Το αντανακλαστικό σε αυτήν την περίπτωση θα προέλθει από τις προμηθευτικές εταιρείες των επωνύμων προϊόντων – κυρίως με προσφορές. Και τούτο διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της απώλειας των μεριδίων.

‘Ετσι κι αλλιώς, όπως είναι γνωστό, ο ρυθμός ανάπτυξης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι πλέον σημαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης των επωνύμων προϊόντων.

Μέχρι πότε θα διαρκέσει η «πρωτοβουλία» μείωσης τιμών

Οι ίδιες πηγές έλεγαν ακόμη ότι τα επίπεδα του πληθωρισμού εντός του σούπερ μάρκετ είναι εξαιρετικά χαμηλά – τα χαμηλότερα στη διάρκεια τουλάχιστον των τελευταίων τεσσάρων χρόνων – με τις γνωστές βέβαια εξαιρέσεις του κακάο, της σοκολάτας και του μοσχαρίσιου κρέατος.

Η «πρωτοβουλία» κατ΄αρχάς θα έχει διάρκεια ως τις 31 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν θα συνεχιστεί και τον Ιανουάριο του 2026, αν και η πρόθεση του κ. Θεοδωρικάκου είναι να συνεχιστεί επί μακρόν.

Πηγή: ot.gr