ΡΕΘΥΜΝΟ

Πέντε Κρητικοί ανεβαίνουν στο Αραράτ για να στηρίξουν την 4χρονη Παυλίνα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

“Ητρέλα δεν πάει στα βουνά” αλλά στη δική μας περίπτωση πάει και παραπάει για ευγενή σκοπό!

Επτά λάτρεις της Ορειβασίας απο την Κρήτη αποφασίσαμε, με την κουζουλάδα μας, να βαδίσουμε στα χνάρια της Κιβωτού του Νώε ανεβαίνοντας στο Αραράτ ή Արարատ ή Agri Dagi (βουνό του πόνου) και στην παγωμένη κορυφή του ύψους 5.137 μέτρων, στα σύνορα της Τουρκίας με την Αρμενία.

Στη δική μας Κιβωτό σε αυτή την αποστολή κουβαλάμε, πέρα από την αγάπη μας για την περιπέτεια, το χρέος μας να στεκόμαστε με ενσυναίσθηση και ανθρωπιά αλλά και έμπρακτα δίπλα στους συνανθρώπους μας που δίνουν τον δικό τους αγώνα στη ζωή.

Ανοίγουμε λοιπόν την αγκαλιά μας στην 4χρονη συμπατριώτισσά μας Παυλίνα Βαβουράκη και σε κάθε βήμα αναρρίχησης, παίρνουμε δύναμη και έμπνευση από τον δύσκολο μα γενναίο αγώνα της, για να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας (σύνδρομο Abernethy)

Όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν την Παυλίνα και την οικογένεια της σε αυτή τη μεγάλη μάχη μπορούν να καταθέσουν τον οβολό τους στον λογαριασμό:
της Τράπεζας Eurobank με IBAN GR5002601360000140201179221
(Δικαιούχος: Βαβουράκης Ρόλαντ Κώστας).

Αλλά ακόμη κι αν δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, μια κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης θα είναι σπουδαία και πολύτιμη.https://www.rethemnosnews.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στις 21 Σεπτεμβρίου ο 5ος Νυχτερινός Αγώνας...

0
Το Τμήμα Αθλητισμού και το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών...

Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου...

0
Πραγματοποιήθηκε σήμερα εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου...

Στις 21 Σεπτεμβρίου ο 5ος Νυχτερινός Αγώνας...

0
Το Τμήμα Αθλητισμού και το Τμήμα Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών...

Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου...

0
Πραγματοποιήθηκε σήμερα εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στις 21 Σεπτεμβρίου ο 5ος Νυχτερινός Αγώνας πόλης Ρεθύμνου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Εσπερινός στο Κοινωφελές Ίδρυμα ΄΄Αγία Σοφία΄΄

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Με την ευκαιρία...

Λονδίνο: Η Pauline Karpidas «επαναπροσδιορίζει» τον χρόνο στον οίκο Sotheby’s

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
● Μια σουρεαλιστική βουτιά στον κόσμο μιας εμβληματικής συλλέκτριας...

Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Γαύδο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 Σεισμός...

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιαννης για το Κρητικό ελαιόλαδο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Κρήτη παράγει διεκδικεί και πετυχαίνει.» «Μια τεραστια επιτυχία αποτελεί...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST