Πέντε Κρητικοί ανεβαίνουν στο Αραράτ για να στηρίξουν την 4χρονη Παυλίνα

“Ητρέλα δεν πάει στα βουνά” αλλά στη δική μας περίπτωση πάει και παραπάει για ευγενή σκοπό!

Επτά λάτρεις της Ορειβασίας απο την Κρήτη αποφασίσαμε, με την κουζουλάδα μας, να βαδίσουμε στα χνάρια της Κιβωτού του Νώε ανεβαίνοντας στο Αραράτ ή Արարատ ή Agri Dagi (βουνό του πόνου) και στην παγωμένη κορυφή του ύψους 5.137 μέτρων, στα σύνορα της Τουρκίας με την Αρμενία.

Στη δική μας Κιβωτό σε αυτή την αποστολή κουβαλάμε, πέρα από την αγάπη μας για την περιπέτεια, το χρέος μας να στεκόμαστε με ενσυναίσθηση και ανθρωπιά αλλά και έμπρακτα δίπλα στους συνανθρώπους μας που δίνουν τον δικό τους αγώνα στη ζωή.

Ανοίγουμε λοιπόν την αγκαλιά μας στην 4χρονη συμπατριώτισσά μας Παυλίνα Βαβουράκη και σε κάθε βήμα αναρρίχησης, παίρνουμε δύναμη και έμπνευση από τον δύσκολο μα γενναίο αγώνα της, για να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας (σύνδρομο Abernethy)

Όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν την Παυλίνα και την οικογένεια της σε αυτή τη μεγάλη μάχη μπορούν να καταθέσουν τον οβολό τους στον λογαριασμό:

της Τράπεζας Eurobank με IBAN GR5002601360000140201179221

(Δικαιούχος: Βαβουράκης Ρόλαντ Κώστας).

Αλλά ακόμη κι αν δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, μια κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης θα είναι σπουδαία και πολύτιμη.https://www.rethemnosnews.gr/