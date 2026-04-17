Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ παρουσίασε σήμερα, κατά τη διάρκεια του 39ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, τη μελέτη με τίτλο «Περιφέρεια Κρήτης: Παραγωγή, απασχόληση, ανάπτυξη».

Βασικός στόχος της μελέτης είναι η διατύπωση ενός ολιστικού πλαισίου προτάσεων με έμφαση στην ενίσχυση της υφιστάμενης παραγωγικής δομής με ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. αύξηση της τοπικά παραγόμενης προστιθέμενης αξίας) και στην αναγκαιότητα για διαρθρωτικό αναπροσανατολισμό της οικονομίας, ώστε να καταστεί ανθεκτικότερη σε κρίσεις εξωγενούς προέλευσης.

Ως βασικές παράμετροι για την επίτευξη του στόχου κρίνονται η ποιότητα της εργασίας, η σταθερότητα του εισοδήματος, η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ο περιορισμός της κοινωνικής επισφάλειας.

Ειδικότερα, παρουσιάζεται το αναπτυξιακό πρότυπο της Κρήτης και αναλύονται κρίσιμες πτυχές της οικονομίας της (αγροτροφικό σύστημα, μεταποίηση, τουρισμός, εξαγωγές).

Επίσης, εξετάζεται η περιφερειακή εξειδίκευση μέσω του Μονοτοπικού Δείκτη Εντοπισμού, η συγκριτική εξέλιξη των κλάδων για την περίοδο 2009-2022, τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας, ενώ έμφαση δίνεται στην ποιότητα της απασχόλησης, στους όρους εργασίας, στην εξειδίκευση και στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Εξετάζονται οι κοινωνικές συνθήκες στην Περιφέρεια Κρήτης, σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας και τις λοιπές περιφέρειες, ώστε να αναδειχθούν οι ειδικές μορφές κοινωνικής ευαλωτότητας που συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να τεκμηριωθούν στοχευμένες πολιτικές για την αντιμετώπισή τους. Από την ανάλυση διατυπώνονται βασικά συμπεράσματα, προτάσεις πολιτικής και αναπτυξιακές κατευθύνσεις.