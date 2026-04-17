Πασχαλινή ένταση στα Βορίζια: Αντεγκλήσεις και προπηλακισμοί ανάμεσα στις δύο οικογένειες στην εκκλησία τη Μεγάλη Εβδομάδα

Έντονο παραμένει το κλίμα στα Βορίζια σχεδόν 4,5 μήνες μετά το μακελειό, καθώς νέο επεισόδιο σημειώθηκε ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής στην εκκλησία

Ένταση στα Βορίζια εξακολουθεί να επικρατεί σχεδόν 4,5 μήνες μετά το αιματηρό περιστατικό, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Το κλίμα στο χωριό παραμένει «εκρηκτικό», με φραστικές αντεγκλήσεις και προπηλακισμούς μεταξύ μελών των δύο οικογενειών, οι οποίες συχνά καταλήγουν σε καταγγελίες προς τις Αρχές για σύσταση και λήψη μέτρων.

Νέο «τετ-α-τετ» έντασης φέρεται να σημειώθηκε ακόμη και το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, μέσα στην εκκλησία του χωριού, λίγο πριν από την περιφορά του Επιταφίου. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι πριν ακουστεί το «ω γλυκύ μου έαρ», ακούστηκαν προπηλακισμοί, προκαλώντας αναστάτωση στους πιστούς και έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν, ότι δεν έλειψαν κινήσεις έντασης, καθώς κάποιοι πέταξαν ακόμη και τα κεριά που κρατούσαν. Το περιστατικό αυτό ενίσχυσε τον φόβο για πιθανή αναζωπύρωση των εντάσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Αστυνομία ενημερώθηκε την επόμενη ημέρα, ενόψει της Ανάστασης του Μεγάλου Σαββάτου, ώστε να ληφθούν προληπτικά μέτρα και να αποφευχθεί επανάληψη παρόμοιων επεισοδίων.

Αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο χωριό επί 24ώρου βάσεως, με δύο υπηρεσιακά οχήματα ανά βάρδια για τη διασφάλιση της τάξης.