Τουρισμός: «Βαρόμετρο» ο Μάιος για την πορεία της φετινής σεζόν – Τι δείχνουν οι κρατήσεις

Ο Μάιος θα κρίνει τη σεζόν στην Κρήτη – Καταλυτικό ρόλο θα παίξει ο καιρός, αλλά και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ο Μάιος, παραδοσιακά, αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς αλλά και πιο αμφιλεγόμενους μήνες για την τουριστική πορεία της Κρήτης. Αν και σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη των πιο μαζικών αφίξεων της θερινής περιόδου, τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι πρόκειται για έναν μήνα με έντονες διακυμάνσεις, που συχνά παρουσιάζει “κοιλιά” στις αφίξεις και δημιουργεί εύλογες ανησυχίες στους επαγγελματίες του κλάδου.

Φέτος, περισσότερο από ποτέ, ο Μάιος φαίνεται πως θα αποτελέσει βαρόμετρο για το πώς θα εξελιχθεί συνολικά η τουριστική σεζόν στο νησί. Οι κρατήσεις φαίνεται να κινούνται με πιο χαμηλούς ρυθμούς, δεδομένο που είναι βαρόμετρο για το σύνολο της σεζόν στην Κρήτη.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Παρά την αυξητική τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό τουρισμό, ο Μάιος δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει τη δυναμική των μηνών αιχμής, όπως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Ακόμα και σε χρονιές με ισχυρή ζήτηση, η περίοδος αυτή εμφανίζει κενά, με πληρότητες που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των επιχειρηματιών.

Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες, από τις καιρικές συνθήκες μέχρι τη διαμόρφωση των διεθνών ταξιδιωτικών τάσεων. Ωστόσο, φέτος υπάρχει και ο παράγοντας “Μέση Ανατολή”, με την αγορά του Ισραήλ να έχει χαθεί τουλάχιστον προς το παρόν, σε συνδυασμό με την απουσία των Ρώσων και των Ουκρανών από τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, καταλυτικό ρόλο τον Μάιο παίζει και ο καιρός. Ο Μάιος στην Κρήτη μπορεί να προσφέρει ιδανικές θερμοκρασίες για διακοπές, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που παρουσιάζει αστάθεια, με βροχές ή χαμηλότερες θερμοκρασίες από το αναμενόμενο. Αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για ένα σημαντικό τμήμα των τουριστών που αναζητούν εγγυημένο καλοκαίρι.

Σε αντίθεση με τον Ιούνιο και τους επόμενους μήνες, όπου ο καιρός είναι πιο σταθερός, ο Μάιος παραμένει μια ασφαλής επιλογή μόνο για πιο έμπειρους ταξιδιώτες.

Την ίδια στιγμή, σημαντικό ρόλο παίζει και η ψυχολογία της αγοράς. Πολλοί τουρίστες, ιδιαίτερα από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, επιλέγουν να ταξιδέψουν είτε νωρίτερα (Απρίλιο) για να εκμεταλλευτούν χαμηλότερες τιμές, είτε αργότερα (Ιούνιο και μετά), όταν θεωρούν ότι η σεζόν έχει μπει για τα καλά σε τροχιά. Ο Μάιος, έτσι, “συμπιέζεται” ανάμεσα σε δύο περιόδους με διαφορετικά πλεονεκτήματα, χάνοντας μέρος της δυναμικής του.

Μέχρι στιγμής, οι προκρατήσεις τον μήνα αυτό δεν εμφανίζουν την ίδια δυναμική με τους επόμενους μήνες, επιβεβαιώνοντας την παραδοσιακή αδυναμία της περιόδου

Επιπλέον, το κόστος αποτελεί έναν ακόμα κρίσιμο παράγοντα. Οι τιμές τον Μάιο δεν είναι πλέον τόσο χαμηλές όσο στο παρελθόν, καθώς πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να αυξήσουν τα έσοδά τους από νωρίς.

Ωστόσο, για αρκετούς ταξιδιώτες, η διαφορά τιμής με τον Ιούνιο δεν είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να δικαιολογεί μια επιλογή σε έναν μήνα με λιγότερη τουριστική σιγουριά. Αυτό δημιουργεί ένα παράδοξο, δηλαδή το ότι ο Μάιος δεν είναι ούτε φθηνός, ούτε πλήρως καλοκαιρινός.

Ο ρόλος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Στο σκηνικό αυτό έρχονται να προστεθούν και οι διεθνείς εξελίξεις. Η οικονομική αβεβαιότητα σε βασικές αγορές, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αλλαγές στις προτεραιότητες των ταξιδιωτών επηρεάζουν άμεσα τη ζήτηση.

Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής έχουν γίνει πλέον κανόνας, με αποτέλεσμα ο Μάιος να είναι ένας μήνας όπου οι επιχειρηματίες περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να δουν πώς θα κινηθεί η αγορά. Αυτό αυξάνει το αίσθημα ανασφάλειας και καθιστά δύσκολο τον προγραμματισμό. Πάντως, μέχρι στιγμής βασικές αγορές, όπως η Γερμανία και η Αγγλία, καταγράφουν μια κάμψη, όχι όμως τέτοια που να προκαλεί προς το παρόν ανησυχία.

Στοίχημα η προσέλκυση διαφορετικού κοινού

Παράλληλα, ο ρόλος των αεροπορικών συνδέσεων είναι καθοριστικός. Αν και η Κρήτη διαθέτει ισχυρή παρουσία σε διεθνείς αγορές, η κατανομή των πτήσεων δεν είναι πάντα ισορροπημένη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση των πτήσεων έρχεται πιο δυναμικά από τον Ιούνιο και μετά, αφήνοντας τον Μάιο με λιγότερες διαθέσιμες θέσεις.

Αυτό επηρεάζει άμεσα τον αριθμό των αφίξεων, ανεξάρτητα από τη ζήτηση. Ωστόσο, υπάρχουν και θετικά μηνύματα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταδιακή ενίσχυση του θεματικού τουρισμού, με δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, η γαστρονομία και ο πολιτιστικός τουρισμός να κερδίζουν έδαφος.

Ο Μάιος, με τις ήπιες θερμοκρασίες και τη φυσική ομορφιά της Κρήτης στο αποκορύφωμά της, αποτελεί ιδανική περίοδο για τέτοιου είδους εμπειρίες. Το στοίχημα είναι αν η αγορά μπορεί να αξιοποιήσει αυτήν την ευκαιρία και να προσελκύσει ένα διαφορετικό κοινό.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού γνωρίζουν καλά ότι η πορεία του Μαΐου λειτουργεί ως “πρόβα τζενεράλε” για το καλοκαίρι. Αν ο μήνας κινηθεί ικανοποιητικά, δημιουργείται θετικό κλίμα και αυξάνονται οι προσδοκίες για τους επόμενους μήνες. Αντίθετα, μια αδύναμη εκκίνηση μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία της αγοράς και να οδηγήσει σε πιο επιφυλακτική στάση.

Φέτος, τα πρώτα μηνύματα είναι μικτά. Από τη μία πλευρά, υπάρχει αισιοδοξία λόγω της γενικότερης ανόδου του ελληνικού τουρισμού και της ισχυρής ζήτησης για ποιοτικούς προορισμούς, όπως η Κρήτη. Από την άλλη, οι προκρατήσεις για τον Μάιο δεν εμφανίζουν την ίδια δυναμική με τους επόμενους μήνες, επιβεβαιώνοντας την παραδοσιακή αδυναμία της περιόδου.

Πολλοί τουρίστες, ιδιαίτερα από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, επιλέγουν να ταξιδέψουν είτε νωρίτερα (Απρίλιο) για να εκμεταλλευτούν χαμηλότερες τιμές, είτε αργότερα (Ιούνιο και μετά), όταν θεωρούν ότι η σεζόν έχει μπει για τα καλά σε τροχιά

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι απλώς να σωθεί ο Μάιος, αλλά να επαναπροσδιοριστεί. Η ενίσχυση της προβολής, η προσαρμογή των τιμών και η ανάπτυξη ειδικών πακέτων μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ζήτησης.

Παράλληλα, η συνεργασία μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων είναι κρίσιμη, ώστε να διαμορφωθεί μια ενιαία στρατηγική. Συμπερασματικά, ο Μάιος δεν είναι απλώς ένας ακόμα μήνας στην τουριστική σεζόν της Κρήτης. Είναι ο μήνας που μπορεί να καθορίσει τον τόνο για όλο το καλοκαίρι. Η διαχρονική του “κοιλιά” δεν αποτελεί μοιραίο φαινόμενο, αλλά μια πρόκληση που απαιτεί συντονισμένες κινήσεις και στρατηγική σκέψη.

Αν η Κρήτη καταφέρει να μετατρέψει τον Μάιο από αδύναμο κρίκο σε δυναμικό ξεκίνημα, τότε η φετινή σεζόν μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες των τελευταίων ετών, με τη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις εκεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της τουριστικής περιόδου.