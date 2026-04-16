Καιρός στην Κρήτη: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι την Παρασκευή 17 Απριλίου!

Ασταθής αναμένεται ο καιρός στην Κρήτη την Παρασκευή 17 Απριλίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις νεφώσεις, τις τοπικές βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νησιού. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες και θα διαρκέσουν έως και το απόγευμα, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα σε αρκετές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση του ψύχους και αυξάνει τις δυσκολίες στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί, κυρίως σε περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα, αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων.