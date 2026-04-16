Matala Beach Festival 2026: Επίσημο! – Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τη μεγάλη γιορτή της μουσικής και της ελευθερίας!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Με επίσημη ανακοίνωση την Πέμπτη 16 Απριλίου, η οργανωτική επιτροπή του Matala Beach Festival επιβεβαίωσε την επιστροφή της διοργάνωσης για το 2026, δίνοντας το σύνθημα για ένα από τα πιο αναμενόμενα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στα Μάταλα της Κρήτης το τριήμερο 19, 20 και 21 Ιουνίου 2026, καλώντας το κοινό σε τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, χορό και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τη διοργάνωση εδώ και χρόνια. Με αναφορές στις αξίες της ελευθερίας, της ειρήνης και της αγάπης, οι διοργανωτές επαναφέρουν το πνεύμα που συνδέεται ιστορικά με την περιοχή, εκεί όπου κάποτε έζησαν τα «παιδιά των λουλουδιών».

Το Matala Beach Festival 2026 επιστρέφει για 13η χρονιά, επιδιώκοντας να διατηρήσει τον χαρακτήρα του ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή καλοκαιρινά φεστιβάλ στην Ελλάδα, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η «Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε.», ο Δήμος Φαιστού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πιτσιδιών-Ματάλων, ενώ στη συνδιοργάνωση συμμετέχει και η Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύοντας την προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού.

Ισπανία-Πορτογαλία οι μεγάλες κερδισμένες του πολέμου- Άλμα...

0
H Ελλάδα έχει μείνει λίγο πίσω αλλά οι τουριστικοί...

Σπουδαία ανακάλυψη: Εντοπίστηκε τυχαία η ακριβής τοποθεσία...

0
Πρόκειται για μια τυχαία ανακάλυψη που φωτίζει ωστόσο τα...
politika-kritis-ad
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

