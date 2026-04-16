Θρίλερ στην Κρήτη: Βρέθηκε νεκρός άνδρας μέσα σε σπηλιά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στις αρχές στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα σε σπηλιά στην παραλιακή περιοχή της Φαλάσαρνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός βρέθηκε σε σημείο κοντά στη θάλασσα, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι ο θάνατος είναι πρόσφατος, καθώς δεν εντοπίζονται ενδείξεις προχωρημένης σήψης. Ο άνδρας φέρεται να μην έφερε ρούχα, στοιχείο που περιπλέκει την αρχική εκτίμηση των συνθηκών υπό τις οποίες κατέληξε.
Από την πρώτη εικόνα, οι αρχές δεν εντοπίζουν σαφή στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.
*με πληροφορίες από zarpanews.gr