Η Περιφέρεια Κρήτης τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων με εκδήλωση αφιερωμένη στην ισότητα, τον σεβασμό και τη συμπερίληψη

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, σημαντικά κοινωνικά μηνύματα και μεγάλη συμμετοχή της εκπαιδευτικής, πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026, στην Πειραματική Σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου η εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης-Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών 2026.

Παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γεωργία Μηλάκη, δήλωσε, ότι, «Η ισότητα των φύλων αποτελεί μια βαθιά ανθρώπινη αξία που συνδέεται με τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία κάθε ανθρώπου να ζει και να δημιουργεί χωρίς περιορισμούς, στερεότυπα και προκαταλήψεις λόγω φύλου. Η Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών μάς καλεί κάθε χρόνο να θυμόμαστε τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών και να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην προώθηση της έμφυλης ισότητας στην πράξη.

Η υπογραφή της Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες αποτελεί για την Περιφέρεια Κρήτης μια πράξη ουσιαστικής δέσμευσης. Είναι ένα βήμα που μετατρέπει τις αξίες της ισότητας και του σεβασμού σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις. Ως Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες και να εφαρμόζουμε πολιτικές που δίνουν φωνή στα νέα άτομα, στην εκπαιδευτική και πανεπιστημιακή κοινότητα, ενδυναμώνουν τις γυναίκες και τα κορίτσια και καλλιεργούν μια κουλτούρα ισότητας, σεβασμού και συμπερίληψης».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος προχώρησε στην υπογραφή της «Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση των πολιτικών ισότητας και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2023-2025, μέσα από τις πρωτοβουλίες του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας, της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και μέσα από συνεργασίες με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι βασικές προτεραιότητες του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2026–2028, καθώς και ο ρόλος των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων στην προώθηση της ισότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση είχαν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθήτριες και οι μαθητές από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και το Λύκειο Αγίας Βαρβάρας. Mε τη δημιουργικότητα, την ευαισθησία και τη φαντασία τους, μέσα από πρωτότυπα κείμενα, ποιήματα, θεατρικές και καλλιτεχνικές δημιουργίες και δράσεις έκφρασης που ήταν αποτέλεσμα της δικής τους συλλογικής δουλειάς, ανέδειξαν τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών, την αξία της ισότητας, του σεβασμού και της ελευθερίας χωρίς φόβο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες απέδειξαν ότι η νέα γενιά αποτελεί ενεργό φορέα αλλαγής και έμπνευσης για τη δημιουργία μιας κοινωνίας δικαιοσύνης, αποδοχής και αξιοπρέπειας για όλους.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η βράβευση της Λάουρα Λάνς, ενός κοριτσιού με σύνδρομο Down που εργάστηκε σε ξενοδοχείο, χαρίζοντας καθημερινά το χαμόγελο, την αυθεντικότητα και τη θετική της ενέργεια.

Ο Γιώργος Μαυροειδής, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατέγραψε με τον φωτογραφικό του φακό αυτές τις ξεχωριστές στιγμές, αποτυπώνοντας το μικρό «θαύμα» της καθημερινότητας που γεννιόταν εκεί κάθε καλοκαίρι. Οι εικόνες αυτές αποτέλεσαν το υλικό για το βιβλίο «Με Νου και Φαντασία», το οποίο εκδόθηκε με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Μαρία Γιγουρτάκη, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, έδωσε μια παιδαγωγική διάσταση στο βιβλίο, αποτυπώνοντας σε αυτό ρήσεις σπουδαίων παιδαγωγών. Το βιβλίο μοιράστηκε στο κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ως ένα μήνυμα έμπνευσης, αποδοχής της διαφορετικότητας και αναγνώρισης της δύναμης της συμπερίληψης που κρύβεται στις μικρές καθημερινές πράξεις.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη μουσική παρέμβαση της ερμηνεύτριας Εμμανουέλας Νινιράκη, εμπνευσμένη από τα δικαιώματα των γυναικών, τη δύναμη της φωνής και την ελευθερία της έκφρασης.