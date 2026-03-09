Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Προσωρινή αποκατάσταση τοιχίου στην οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην προσωρινή θωράκιση του ετοιμόρροπου τοιχίου επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη προχώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Άγγελου Μαλά.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου κατάρρευσης που διαπιστώθηκε πρόσφατα, εφαρμόστηκε η μέθοδος του εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), εξασφαλίζοντας την ευστάθεια της κατασκευής και την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί προσωρινή λύση, καθώς εντός των επόμενων μηνών έχει προγραμματιστεί η πλήρης και οριστική αποκατάσταση του τοιχίου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

H Περιφέρεια Κρήτης στην πανηγυρική 60ή...

0
Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2026 η...

Η Περιφέρεια Κρήτης τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα...

0
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, σημαντικά κοινωνικά μηνύματα και μεγάλη συμμετοχή...

H Περιφέρεια Κρήτης στην πανηγυρική 60ή...

0
Στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2026 η...

Η Περιφέρεια Κρήτης τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα...

0
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, σημαντικά κοινωνικά μηνύματα και μεγάλη συμμετοχή...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σοκ στα Χανιά: Νεκρός 51χρονος – Βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο
Επόμενο άρθρο
Η Περιφέρεια Κρήτης τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων με εκδήλωση αφιερωμένη στην ισότητα, τον σεβασμό και τη συμπερίληψη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST