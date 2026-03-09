Δήμος Ρεθύμνης:Προσωρινή αποκατάσταση τοιχίου στην οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη

Στην προσωρινή θωράκιση του ετοιμόρροπου τοιχίου επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη προχώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Άγγελου Μαλά.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου κατάρρευσης που διαπιστώθηκε πρόσφατα, εφαρμόστηκε η μέθοδος του εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite), εξασφαλίζοντας την ευστάθεια της κατασκευής και την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί προσωρινή λύση, καθώς εντός των επόμενων μηνών έχει προγραμματιστεί η πλήρης και οριστική αποκατάσταση του τοιχίου.