Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Μαρινέλλα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Μαρινέλλα, σε ηλικία 88 ετών.

Η Μαρινέλλα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, σήμερα (28 Μαρτίου). Η θρυλική τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο φτωχή, καθώς αποχαιρετά μια σπουδαία καλλιτέχνιδα: η Μαρινέλλα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένεια της θρυλικής τραγουδίστριας.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, η Μαρινέλλα επρόκειτο να δώσει μια μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο. Ωστόσο, τη στιγμή που τραγουδούσε, αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Η συναυλία διεκόπη και οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να αποχωρούν. Έκτοτε έγινε γνωστό ότι η Μαρινέλλα υπέστη βαρύρατο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Περισσότερα σε λίγο…

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Fuel Pass 2026: Μεγάλη απάτη με ψεύτικα...

0
Aναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες...

Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού...

0
Η ανάσυρση της αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα...

Fuel Pass 2026: Μεγάλη απάτη με ψεύτικα...

0
Aναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες...

Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού...

0
Η ανάσυρση της αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον 1,5 ώρα...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Fuel Pass 2026: Μεγάλη απάτη με ψεύτικα SMS για την επιδότηση καυσίμων – Μην ανοίξετε το link
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST