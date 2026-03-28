Πέθανε η Μαρινέλλα

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Μαρινέλλα, σε ηλικία 88 ετών. Η Μαρινέλλα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, σήμερα (28 Μαρτίου). Η θρυλική τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο φτωχή, καθώς αποχαιρετά μια σπουδαία καλλιτέχνιδα: η Μαρινέλλα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 88 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένεια της θρυλικής τραγουδίστριας. «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00», ανέφεραν σε δήλωσή τους. Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, η Μαρινέλλα επρόκειτο να δώσει μια μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο. Ωστόσο, τη στιγμή που τραγουδούσε, αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Η συναυλία διεκόπη και οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να αποχωρούν. Έκτοτε έγινε γνωστό ότι η Μαρινέλλα υπέστη βαρύρατο εγκεφαλικό επεισόδιο. Περισσότερα σε λίγο…