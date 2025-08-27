ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικίαση ακινήτου – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να αποκτά το πιστοποιητικό αυτό και να το χρησιμοποιεί για οποιαδήποτε ιδιωτική συναλλαγή.

Από το 2026, οι ενδιαφερόμενοι για ενοικίαση ακινήτου θα μπορούν να προσκομίζουν στους ιδιοκτήτες μια νέα βεβαίωση φερεγγυότητας, αποδεικνύοντας ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Δημόσιο, τράπεζες ή ΔΕΚΟ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, το πιστοποιητικό θα εκδίδεται μέσω του Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει πιλοτικά τους πρώτους μήνες του 2026. Η νέα αυτή δυνατότητα αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των υποψήφιων ενοικιαστών και στη μείωση των επιφυλάξεων από την πλευρά των εκμισθωτών, που σήμερα διστάζουν λόγω της αδυναμίας να ελέγξουν τη φερεγγυότητά τους.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να αποκτά το πιστοποιητικό αυτό και να το χρησιμοποιεί για οποιαδήποτε ιδιωτική συναλλαγή. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2026.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

