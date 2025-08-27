Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

Προκαλεί έκπληξη το ότι η Morgan Stanley εκτιμά ότι πληθωρισμός στην Ελλάδα θα είναι στο 2,1% το 2025, ενώ τους τελευταίους μήνες κινείται σταθερά πέριξ του 3%

Έντονη αβεβαιότητα και αντικρουόμενα μηνύματα δείχνουν κατά την Morgan Stanley τα τελευταία στοιχεία από την οικονομία της Ευρωζώνης, με την Ελλάδα όμως να εμφανίζεται ανθεκτική διατηρώντας θετική δυναμική σε βασικούς δείκτες.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές της Morgan Stanley, στο επίκεντρο βρίσκονται οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Η συμφωνία που προέκυψε στο τέλος Ιουλίου, μετά τη συνάντηση του Donald Trump με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στη Σκωτία, προβλέπει μέσο δασμολογικό συντελεστή 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η ΕΕ εξακολουθεί να έχει σχετικό πλεονέκτημα έναντι άλλων ανταγωνιστών, η στρατηγική των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν την παραγωγή ενδέχεται να οδηγήσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε επενδυτική αναδιάρθρωση, με σαφείς αρνητικές προοπτικές για την ανάπτυξη. Οι αναλυτές υπολογίζουν ότι η επίπτωση μπορεί να αφαιρέσει 0,25 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη τόσο το 2025 όσο και το 2026.

Για την Ελλάδα

Για την ελληνική οικονομία, η Morgan Stanley προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,2% το 2025, έναντι 2,3% το 2024, με μια επιβράδυνση στο 1,8% το 2026. Παρά την κάμψη, η επίδοση παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% το 2025 και στο 1,9% το 2026, επίπεδα συμβατά με τον στόχο της ΕΚΤ, παρά το ότι τους τελευταίους μήνες ο δείκτης στην Ελλάδα κινείτο πέριξ του 3%.

Στο πεδίο των δημοσιονομικών, η Morgan Stanley προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ το 2025, μετά το 1,3% το 2024, με νέα άνοδο στο 0,7% το 2026, ενώ διατηρείται η θετική πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους. Από 153,6% του ΑΕΠ το 2024, στο 147,3% το 2025 και περαιτέρω στο 143% το 2026.

Τα μηνύματα από την Ευρωζώνη

Την ίδια ώρα, τα επιμέρους στοιχεία από την Ευρωζώνη αποτυπώνουν μια εικόνα αποδυναμωμένη. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη υποχώρησε κατά 1,3% τον Ιούνιο, με τις εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, ενώ το εμπόριο με τις ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά 11%.

Αντίθετα, οι δείκτες προσδοκιών εκπλήσσουν θετικά. Ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον Αύγουστο πέρασε πάνω από το όριο των 50 μονάδων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2022, δείχνοντας πιθανή σταθεροποίηση σε χαμηλά επίπεδα.

Η ΕΚΤ, από την πλευρά της, φαίνεται να υιοθετεί στάση αναμονής. Η πρόεδρος Christine Lagarde είχε καταστήσει σαφές ότι ο πήχης για νέες μειώσεις επιτοκίων έχει ανέβει, με το βασικό επιτόκιο στο 2% να θεωρείται ουδέτερο από πολλούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι το τρέχον «πάγωμα» θα είναι προσωρινό και ότι θα ακολουθήσουν νέες μειώσεις επιτοκίων τον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των μισθολογικών πιέσεων.