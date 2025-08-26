ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη η τιμή του καφέ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

«Εκτοξεύτηκε» κατά 49% η πρώτη ύλη από την 1η Αυγούστου.

Στα ύψη βρίσκεται η τιμή του καφέ, καθώς σημειώθηκε αύξηση 49% στην πρώτη ύλη από την 1η Αυγούστου.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ και δύο κύματα ψύχους στη Βραζιλία είχαν ως αποτέλεσμα τη χρηματιστηριακή αύξηση των τιμών.

Στο χρηματιστήριο του καφέ οι τιμές από την 1η Αυγούστου είναι ενδεικτικές. Στο Λονίνο οι τιμές αυξήθηκαν κατά 49% και στη Νέα Υόρκη κατά 31,2%.

Παράλληλα, από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025 ο καφές αυήξηθε κατά 17%, ενώ η μηνιαία αύξηση διαμορφώθηκε στο 5%.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Υπ. Ανάπτυξης: Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για...

0
H ανάκληση αφορά επιδοτήσεις που δόθηκαν από τους αναπτυξιακούς...

ΔΕΘ 2025: Καταργείται η προσωπική διαφορά, τι...

0
Τι περιλαμβάνει το πακέτο που θα έχει μαζί του...

Υπ. Ανάπτυξης: Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για...

0
H ανάκληση αφορά επιδοτήσεις που δόθηκαν από τους αναπτυξιακούς...

ΔΕΘ 2025: Καταργείται η προσωπική διαφορά, τι...

0
Τι περιλαμβάνει το πακέτο που θα έχει μαζί του...
Υπ. Ανάπτυξης: Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για ανάκληση επιδοτήσεων ύψους 43 εκ. ευρώ
ΠΚ team
ΠΚ team
