Υπ. Ανάπτυξης: Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για ανάκληση επιδοτήσεων ύψους 43 εκ. ευρώ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

H ανάκληση αφορά επιδοτήσεις που δόθηκαν από τους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011.

Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για ανάκληση επιδοτήσεων ύψους 43 εκατ. ευρώ που δοθήκαν στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων.

H ανάκληση αφορά επιδοτήσεις που δόθηκαν από τους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011, στους οποίους υπήχθησαν επενδυτικά σχέδια τα οποία ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν.

Από τον περασμένο Μάρτιο ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε αναφέρει ότι μετά από ελέγχους είχε διαπιστωθεί ότι περίπου 1.400 επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί σε αυτούς τους αναπτυξιακούς νόμους, ύψους 480 εκατ. ευρώ, έχουν βρεθεί να μην έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου ξεκινούσε η διαδικασία ανάκτησης των επιδοτήσεων που δόθηκαν.

Μέσα στον Ιούλιο είχε κατατεθεί μία τροπολογία που προέβλεπε ότι όλα τα σχέδια που υπάγονταν σε αυτή την κατηγορία και δεν είχαν υποβάλει αίτηση ελέγχου μέχρι την 1η Απριλίου του 2024, είτε απεντάσσονταν αυτοδικαίως είτε σε περίπτωση που είχαν λάβει προκαταβολές, θα έπρεπε να επιστραφούν εντόκως από την ημερομηνία της λήψης.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται. Θα υπάρξουν ανακτήσεις και άλλες τις επόμενες εβδομάδες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και ενισχύσεις που είχαν δοθεί στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου του 2016.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προσωπικός αριθμός: Παράταση έως τις 5 Νοεμβρίου για την έκδοσή του
SKY epxress: Καμία ακύρωση πτήσεων στις 28 Αυγούστου
