ΕΛΛΑΔΑ

SKY epxress: Καμία ακύρωση πτήσεων στις 28 Αυγούστου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η SKY express ενημερώνει τους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 ότι έχει ανακοινωθεί 4ωρη στάση εργασίας (09:30-13:30) των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

Μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, η SKY express διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων. Σε περίπτωση που η στάση εργασίας τελικά πραγματοποιηθεί, ενδέχεται να υπάρξουν μόνο προσαρμογές στην ώρα αναχώρησης ορισμένων πτήσεων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση στο www.skyexpress.com και όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα λάβουν email με τη νέα ώρα αναχώρησης.

Η ανακοίνωση της SKY express

Η SKY express ενημερώνει τους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 ότι έχει ανακοινωθεί 4ωρη στάση εργασίας (09:30-13:30) των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

Μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, η SKY express διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων. Σε περίπτωση που η στάση εργασίας τελικά πραγματοποιηθεί, ενδέχεται να υπάρξουν μόνο προσαρμογές στην ώρα αναχώρησης ορισμένων πτήσεων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Σε αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση στο www.skyexpress.com και όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα λάβουν email με τη νέα ώρα αναχώρησης.

Η ομάδα της SKY express

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Γ. Κεφαλογιάννης για πυρκαγιες: Ίσως το πιο...

0
«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας...

Δημοτικά Σχολεία: Νέο ωράριο αποχώρησης μαθητών από...

0
Τι αλλάζει στο ωράριο αποχώρησης των μαθητών Δημοτικών Σχολείων...

Γ. Κεφαλογιάννης για πυρκαγιες: Ίσως το πιο...

0
«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας...

Δημοτικά Σχολεία: Νέο ωράριο αποχώρησης μαθητών από...

0
Τι αλλάζει στο ωράριο αποχώρησης των μαθητών Δημοτικών Σχολείων...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Υπ. Ανάπτυξης: Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για ανάκληση επιδοτήσεων ύψους 43 εκ. ευρώ
Επόμενο άρθρο
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου – Ποιοι συμμετέχουν
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γ. Κεφαλογιάννης για πυρκαγιες: Ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της 20ετίας στην Ευρώπη

ΠΚ team ΠΚ team -
«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας...

Δημοτικά Σχολεία: Νέο ωράριο αποχώρησης μαθητών από τη νέα σχολική χρονιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι αλλάζει στο ωράριο αποχώρησης των μαθητών Δημοτικών Σχολείων...

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου – Ποιοι συμμετέχουν

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με...

Υπ. Ανάπτυξης: Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για ανάκληση επιδοτήσεων ύψους 43 εκ. ευρώ

ΠΚ team ΠΚ team -
H ανάκληση αφορά επιδοτήσεις που δόθηκαν από τους αναπτυξιακούς...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST