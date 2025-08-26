ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου – Ποιοι συμμετέχουν

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με απόφαση της ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με απόφαση της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 28 Αυγούστου με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο.

Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ από το χώρο της υγείας (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), της Παιδείας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) κλπ.

Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το “παρών” στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00 π.μ.

Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.ά..

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση».

  • Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) προκηρύσσει 24ωρη απεργία και καλεί στην προσυγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην παλιά Βουλή.

  • Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοίνωσε την προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας, καλώντας τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 το πρωί.

  • Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς ή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

  • Τη συμμετοχή της στην κινητοποίηση ανακοίνωσε η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, με τετράωρη στάση εργασίας από 09:30 έως 13:30. Εξαιρούνται μόνο πτήσεις υπερείπτασης, κρατικών αξιωματούχων, στρατιωτικές, νοσοκομειακές και ανθρωπιστικές.

  • Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ».

 

ΠΗΓΗ: ΒΗΜΑ

