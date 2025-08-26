ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑΠΑΙΔΕΙΑ

Δημοτικά Σχολεία: Νέο ωράριο αποχώρησης μαθητών από τη νέα σχολική χρονιά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τι αλλάζει στο ωράριο αποχώρησης των μαθητών Δημοτικών Σχολείων από τη νέα σχολική χρονιά.

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει φέτος στις 11 Σεπτεμβρίου για όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας.

Αν και το βασικό ωράριο δεν μεταβάλλεται, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση που αφορά το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, αλλάζει η ώρα αποχώρησης για τους μαθητές που συμμετέχουν στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2025-26 προβλέπονται τρεις διαφορετικές επιλογές αποχώρησης:

14:55 → μετά τη λήξη της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης

15:50 → με το τέλος της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης

17:30 → μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος

Η νέα ρύθμιση παρέχει περισσότερη ευελιξία στους γονείς και προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ

 

ΠΗΓΗ: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Γ. Κεφαλογιάννης για πυρκαγιες: Ίσως το πιο...

0
«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας...

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου –...

0
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με...

Γ. Κεφαλογιάννης για πυρκαγιες: Ίσως το πιο...

0
«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας...

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου –...

0
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου – Ποιοι συμμετέχουν
Επόμενο άρθρο
Γ. Κεφαλογιάννης για πυρκαγιες: Ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της 20ετίας στην Ευρώπη
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Γ. Κεφαλογιάννης για πυρκαγιες: Ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της 20ετίας στην Ευρώπη

ΠΚ team ΠΚ team -
«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας...

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου – Ποιοι συμμετέχουν

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με...

SKY epxress: Καμία ακύρωση πτήσεων στις 28 Αυγούστου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ανακοίνωση της εταιρείας. Η SKY express ενημερώνει τους επιβάτες...

Υπ. Ανάπτυξης: Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για ανάκληση επιδοτήσεων ύψους 43 εκ. ευρώ

ΠΚ team ΠΚ team -
H ανάκληση αφορά επιδοτήσεις που δόθηκαν από τους αναπτυξιακούς...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST