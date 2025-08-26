Δημοτικά Σχολεία: Νέο ωράριο αποχώρησης μαθητών από τη νέα σχολική χρονιά

Τι αλλάζει στο ωράριο αποχώρησης των μαθητών Δημοτικών Σχολείων από τη νέα σχολική χρονιά.
Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει φέτος στις 11 Σεπτεμβρίου για όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας.
Αν και το βασικό ωράριο δεν μεταβάλλεται, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση που αφορά το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, αλλάζει η ώρα αποχώρησης για τους μαθητές που συμμετέχουν στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα.
Πιο συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2025-26 προβλέπονται τρεις διαφορετικές επιλογές αποχώρησης:
14:55 → μετά τη λήξη της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης
15:50 → με το τέλος της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης
17:30 → μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
Η νέα ρύθμιση παρέχει περισσότερη ευελιξία στους γονείς και προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.
