Προσωπικός αριθμός: Παράταση έως τις 5 Νοεμβρίου για την έκδοσή του

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Έως τις 5 Νοεμβρίου δόθηκε παράταση για την έκδοση του προσωπικού αριθμού, όπως προκύπτει από ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Υπενθυμίζεται πως αρχικά η προθεσμία έληγε στις 5 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση έως την ημερομηνία που ανακοινώθηκε, «οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τους, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών».

«Η παράταση δίνεται προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα», τονίζει το υπουργείο και συνεχίζει:

«Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί. Οι 85.880 εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών, ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 7,5% του συνόλου και καταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιλέγει τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ήδη 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν τον ΠΑ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναγραφή του ΠΑ είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

«Ο ΠΑ είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τα οποία αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo», αναφέρει το υπουργείο και τονίζει:

«Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί 355.265 διαφορές στην αναγραφή στοιχείων και 57.919 πολυεγγραφές, με τους πολίτες να επιβεβαιώνουν τα ορθά δεδομένα και τη διαδικασία διόρθωσης και ταύτισης να βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί 5.576 προβλήματα στα δημοτολογικά στοιχεία πολιτών, εκ των οποίων 2.714 έχουν ήδη διορθωθεί».

Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση του ΠΑ και προς διευκόλυνση των πολιτών:

  • «Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

  • Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν ΠΑ και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ».

 

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Γ. Κεφαλογιάννης για πυρκαγιες: Ίσως το πιο...

0
«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας...

Δημοτικά Σχολεία: Νέο ωράριο αποχώρησης μαθητών από...

0
Τι αλλάζει στο ωράριο αποχώρησης των μαθητών Δημοτικών Σχολείων...

Προηγούμενο άρθρο
Ανάληψη Καθηκόντων του κ. Γιάννη Βασιλάκη ως Εμπορικού Διευθυντή στον Όμιλο Vavoulas
Επόμενο άρθρο
Υπ. Ανάπτυξης: Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για ανάκληση επιδοτήσεων ύψους 43 εκ. ευρώ
ΠΚ team
ΠΚ team
Γ. Κεφαλογιάννης για πυρκαγιες: Ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της 20ετίας στην Ευρώπη

ΠΚ team ΠΚ team -
«Είναι ίσως το πιο δύσκολο καλοκαίρι της τελευταίας 20ετίας...

Δημοτικά Σχολεία: Νέο ωράριο αποχώρησης μαθητών από τη νέα σχολική χρονιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι αλλάζει στο ωράριο αποχώρησης των μαθητών Δημοτικών Σχολείων...

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου – Ποιοι συμμετέχουν

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με...

SKY epxress: Καμία ακύρωση πτήσεων στις 28 Αυγούστου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ανακοίνωση της εταιρείας. Η SKY express ενημερώνει τους επιβάτες...

