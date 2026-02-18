Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη στην Ειρήνη Μουρτζούκου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απαγγέλθηκε αποκλειστικά στην Ειρήνη Μουρτζούκου, χωρίς να προκύπτει ποινική εμπλοκή άλλων προσώπων.

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση άσκησε η εισαγγελέας Αμαλιάδας σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη.

Όπως μεταδίδει το anikolouli.gr, η λειτουργός της Δικαιοσύνης, έπειτα από ενδελεχή μελέτη του φακέλου της υπόθεσης και αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων (ιατροδικαστικών εκθέσεων, μαρτυρικών καταθέσεων, απολογιών και δεδομένων από την άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών) διαβίβασε τη δικογραφία στην ανακρίτρια Αμαλιάδας. Η κατηγορούμενη αναμένεται να κληθεί σε απολογία το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απαγγέλθηκε αποκλειστικά στην Ειρήνη Μουρτζούκου, χωρίς να προκύπτει ποινική εμπλοκή άλλων προσώπων. Παρά τις προσπάθειές της να στρέψει τις υποψίες σε τρίτους και κυρίως στη μητέρα του παιδιού, Πόπη Παυλή, τα στοιχεία, οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της.

Οι δικαστικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, έκριναν ότι το σύνολο του αποδεικτικού υλικού αποδομεί πλήρως το αφήγημα της κατηγορούμενης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία έχει ομολογήσει τη δολοφονία ακόμη τεσσάρων βρεφών — εκ των οποίων τα δύο ήταν δικά της παιδιά — αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις οποίες οι δικαστικές αρχές κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι το μοναδικό πρόσωπο που εμπλέκεται στη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη είναι η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πιέσεις σε παραγωγή και τιμές – Δύσκολη...

0
Η μειωμένη παραγωγή πιέζει φέτος τα έσοδα για τους...

Βράβευση διακεκριμένων Κρητών επιστημόνων από τον Σύνδεσμο...

0
Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Εμμανουήλ Σφακιανάκη (Χανιά), Γεώργιο Πατούλη...

Πιέσεις σε παραγωγή και τιμές – Δύσκολη...

0
Η μειωμένη παραγωγή πιέζει φέτος τα έσοδα για τους...

Βράβευση διακεκριμένων Κρητών επιστημόνων από τον Σύνδεσμο...

0
Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Εμμανουήλ Σφακιανάκη (Χανιά), Γεώργιο Πατούλη...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΥΠΠΟ: Το σύνολο των φωτογραφιών της Καισαριανής κηρύχθηκε μνημείο
Επόμενο άρθρο
Εξελίξεις στο θρίλερ της δολοφονίας του 27χρονου Κρητικού: Κλεμμένο από γιατρό υπό την απειλή όπλου ήταν το αυτοκίνητο των απαγωγέων
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πιέσεις σε παραγωγή και τιμές – Δύσκολη χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μειωμένη παραγωγή πιέζει φέτος τα έσοδα για τους...

Βράβευση διακεκριμένων Κρητών επιστημόνων από τον Σύνδεσμο Κρητών Επιστημόνων στην Αθήνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Εμμανουήλ Σφακιανάκη (Χανιά), Γεώργιο Πατούλη...

Δάσκαλε που δίδασκες: Οι γιατροί μας λένε να κάνουμε το αντιγριπικό αλλά εκείνοι δεν εμβολιάζονται

ΠΚ team ΠΚ team -
Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών. Από τον Οκτώβριο,...

H 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor, είναι στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα παγκοσμίως, η TripAdvisor δημοσίευσε τη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST