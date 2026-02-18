Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΕΓΚΛΗΜΑ

Εξελίξεις στο θρίλερ της δολοφονίας του 27χρονου Κρητικού: Κλεμμένο από γιατρό υπό την απειλή όπλου ήταν το αυτοκίνητο των απαγωγέων

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Νέες εξελίξεις για το θρίλερ στη Νέα Πέραμο, όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 27χρονος Κρητικός επιχειρηματίας, τον οποίο δράστες δολοφόνησαν 6 μέρες μετά την απαγωγή του από την Ελευσίνα.

Την Τρίτη (17/02) εντοπίστηκε καμένο το αυτοκίνητο των δραστών στην περιοχή της Μάνδρας, και συγκεκριμένα κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Κορακά. Πρόκειται για την περιοχή όπου για τελευταία φορά κάμερα ασφαλείας ταβέρνας είχε καταγράψει τις κινήσεις του αυτοκινήτου, πριν την απαγωγή και δολοφονία του άτυχου 27χρονου.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, το όχημα που εντοπίστηκε, το οποίο μάλιστα οι αρχές κάνουν «φύλλο και φτερό», ήταν κλεμμένο, αφού ανήκε σε γιατρό. Οι δράστες υπό την απειλή όπλου το έκλεψαν, το χρησιμοποιήσαν για το έγκλημά τους και το εγκατέλειψαν.

Πλέον το αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, με την ελπίδα να εντοπιστούν κάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν στις έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι δύο περιπατητές ήταν αυτοί βρήκαν το αυτοκίνητο των δραστών. Στην περιοχή παράλληλα, βρισκόταν με το όχημά του ο θείος του 27χρονου μαζί με τη σύντροφό του που συνάντησαν τυχαία τους περιπατητές, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για το καμένο αυτοκίνητο.

Στη φωτογραφία που εξασφάλισε το newsit.gr αποτυπώνεται το καμένο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιήθηκε τόσο κατά τη διάρκεια της απαγωγής της 26ης Ιανουάριου όσο και των υπολοίπων δρομολογίων των δολοφόνων.

Το καμμένο ΙΧ των δραστών

Οι δράστες που κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες τον 27χρονο και στην συνέχεια τον οδήγησαν στην ερημική τοποθεσία όπου και τον σκότωσαν, έφυγαν από το σημείο με το επίμαχο όχημα. Κι αυτό γιατί οι αστυνομικοί που έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος, χτένισαν την περιοχή για τις επόμενες ημέρες και δεν βρήκαν πουθενά το μπλε αυτοκίνητο. Έτσι από ότι φαίνεται κάποιοι από τους δράστες επέστεψαν με το όχημα και το έκοψαν κοντά στο σημείο της δολοφονία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πιέσεις σε παραγωγή και τιμές – Δύσκολη...

0
Η μειωμένη παραγωγή πιέζει φέτος τα έσοδα για τους...

Βράβευση διακεκριμένων Κρητών επιστημόνων από τον Σύνδεσμο...

0
Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Εμμανουήλ Σφακιανάκη (Χανιά), Γεώργιο Πατούλη...

Πιέσεις σε παραγωγή και τιμές – Δύσκολη...

0
Η μειωμένη παραγωγή πιέζει φέτος τα έσοδα για τους...

Βράβευση διακεκριμένων Κρητών επιστημόνων από τον Σύνδεσμο...

0
Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Εμμανουήλ Σφακιανάκη (Χανιά), Γεώργιο Πατούλη...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ποινική δίωξη για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη στην Ειρήνη Μουρτζούκου
Επόμενο άρθρο
Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου μετά από μαραθώνια απολογία
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πιέσεις σε παραγωγή και τιμές – Δύσκολη χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μειωμένη παραγωγή πιέζει φέτος τα έσοδα για τους...

Βράβευση διακεκριμένων Κρητών επιστημόνων από τον Σύνδεσμο Κρητών Επιστημόνων στην Αθήνα

ΠΚ team ΠΚ team -
Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Εμμανουήλ Σφακιανάκη (Χανιά), Γεώργιο Πατούλη...

Δάσκαλε που δίδασκες: Οι γιατροί μας λένε να κάνουμε το αντιγριπικό αλλά εκείνοι δεν εμβολιάζονται

ΠΚ team ΠΚ team -
Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών. Από τον Οκτώβριο,...

H 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor, είναι στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα παγκοσμίως, η TripAdvisor δημοσίευσε τη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST