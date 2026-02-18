Αναζήτηση
Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου μετά από μαραθώνια απολογία

Έξω από το δικαστικό μέγαρο Τρικάλων παραμένουν από το μεσημέρι εργαζόμενοι στην μπισκοτοβιομηχανία περιμένοντας την απόφαση.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την μαραθώνια απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες από τη φονική έκρηξη.

Ο ιδιοκτήτης φέρεται να δήλωσε κατά την 4,5 ώρες απολογία του, πως δεν είχε καμία ενημέρωση για όσα καταγγέλλονται για το εργοστάσιο και πως είχε αναθέσει τα πάντα, εν είδη «λευκής επιταγής» σε συνεργάτες του.

Μαραθώνια απολογία

Από νωρίς έξω από τα δικαστήρια άρχισαν να συγκεντρώνονται εργαζόμενοι της μπισκοτοβιομηχανίας, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον εργοδότη τους. Ωστόσο, η τοπική κοινωνία παραμένει διχασμένη.

Με κοινή επιστολή τους, 256 εργαζόμενοι της «Βιολάντα», όπως ισχυρίζονται δηλώνουν τη θέση τους μέσα στο βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί. «Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους (…). Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Οι πρόσφατες συγκεντρώσεις κάποιων εργαζομένων της “ΒΙΟΛΑΝΤΑ” έξω από την αστυνομική διεύθυνση και τα δικαστήρια δεν είναι καθόλου αυθόρμητες, έγιναν με οργανωμένη παρέμβαση της εργοδοσίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το εργατικό κέντρο Τρικάλων.

Καταθέσεις που «καίνε»

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα. Ο επιβλέπων μηχανικός αναφέρει πως χρησιμοποιήθηκε το όνομά του χωρίς να το γνωρίζει, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πλαστογράφηση της υπογραφής του.

«Δεν έχω καμία σχέση με την εν λόγω μελέτη την οποία είχε συντάξει ο κύριος Π… η οποία είναι του 2006 και δεν γνωρίζω πώς έχει αναγραφεί το όνομά μου ως επιβλέπων αφού είναι κάτι που δεν ισχύει αλλά ούτε και είχα ενημερωθεί ποτέ σχετικά», εξηγεί ο ίδιος.

Οι παραλήψεις του πορίσματος

Εγκληματικές παραλείψεις καταγράφει το πόρισμα «καταπέλτης» της Πυροσβεστικής μετά τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα».

  • Οι δεξαμενές δεν έφεραν μόνιμο σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας για την αυτόματη ανίχνευση και κατάσβεση πυρκαγιάς στα αρχικά της στάδια.

  • Η ηλεκτροβάνα, ο ρόλος της οποίας είναι να διακόπτει την παροχή μόλις ανιχνεύσουν διαρροή οι ανιχνευτές, ήταν αποσυνδεδεμένη.

  • Το υπόγειο στο οποίο έγινε η έκρηξη δεν διαφαίνεται να διατηρεί σχετική νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.

  • Από την πλειονότητα των εργαζομένων που απασχολούνταν στο κτίριο 2/ πτέρυγα Β, προκύπτει ότι υπήρχε επανειλημμένη οσμή αερίου για μεγάλο διάστημα και ενώ είχαν ενημερωθεί οι υπεύθυνοι, ισχυρίζονταν πως η οσμή προέρχεται από αλλού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως και στα τρία εργοστάσια υπάρχουν κρυφά υπόγεια που δεν είχαν δηλωθεί, με ειδικούς να λένε στο MEGA πως αν είχαν δηλωθεί θα έπρεπε τα κτίρια να μπουν σε άλλη κλίμακα πυρασφάλειας, με πολύ αυστηρότερους ελέγχους.

Πιέσεις σε παραγωγή και τιμές – Δύσκολη...

0
Η μειωμένη παραγωγή πιέζει φέτος τα έσοδα για τους...

Βράβευση διακεκριμένων Κρητών επιστημόνων από τον Σύνδεσμο...

0
Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Εμμανουήλ Σφακιανάκη (Χανιά), Γεώργιο Πατούλη...

Πιέσεις σε παραγωγή και τιμές – Δύσκολη χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης

Η μειωμένη παραγωγή πιέζει φέτος τα έσοδα για τους...

Βράβευση διακεκριμένων Κρητών επιστημόνων από τον Σύνδεσμο Κρητών Επιστημόνων στην Αθήνα

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στους Εμμανουήλ Σφακιανάκη (Χανιά), Γεώργιο Πατούλη...

Δάσκαλε που δίδασκες: Οι γιατροί μας λένε να κάνουμε το αντιγριπικό αλλά εκείνοι δεν εμβολιάζονται

Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών. Από τον Οκτώβριο,...

H 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor, είναι στην Κρήτη

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα παγκοσμίως, η TripAdvisor δημοσίευσε τη...

