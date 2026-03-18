Πόλεμος στο Ιράν: Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν Ισμαήλ Χατίμπ – Κηδεύεται ο Λαριτζανί

Χωρίς τέλος τα εκατέρωθεν χτυπήματα στα μέτωπα της Μ. Ανατολής – Κηδεύεται ο Λαριτζανί, νεκρός και ο υπ. Πηροφοριών του Ιράν – Ελευθέρας στον IDF να εξοντώνει αξιωματούχους

Σημαντικές εξελίξεις

Επιβεβαίωση από τον IDF: «Χειρουργικά πλήγματα» σε στρατηγικούς στόχους

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Τι θα συνέβαινε αν τελειώναμε το Ιράν;»

Ταξινόμηση

Οι εξελίξεις μέχρι στιγμής στη 19η ημέρα του πολέμου

«Εξοντώθηκε ο Υπουργός Πληροφοριών του Ιράν»: Ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου του, σκοτώθηκαν σε νυχτερινή επιχείρηση του ισραηλινού στρατού.

Κλιμάκωση των επιθέσεων σε Ιράν και Λίβανο: Οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν ενταθεί σε πολλαπλά μέτωπα. Αναφέρονται δεκάδες νεκροί και τραυματίες από πλήγματα σε διάφορες περιοχές του Ιράν και του Λιβάνου, καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται τις τελευταίες ώρες.

Αντίποινα από την Τεχεράνη: Το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ισραήλ ως απάντηση στις δολοφονίες του επικεφαλής ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί και του διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ, Γχολαμρεζά Σολεϊμανί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους επί ισραηλινού εδάφους.

«Το πολιτικό μας σύστημα παραμένει ισχυρό» Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, προχώρησε σε δηλώσεις καθησυχασμού, τονίζοντας πως οι δολοφονίες ηγετικών στελεχών δε θα λυγίσουν τη χώρα. «Το πολιτικό σύστημα της Τεχεράνης παραμένει ακλόνητο και η απώλεια των ηγετών μας δεν θα μας πάει πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη: Επιθέσεις σημειώθηκαν κατά της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ιράκ. Την ίδια στιγμή, χώρες της περιοχής όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν συνεχείς αναχαιτίσεις drones και πυραύλων πάνω από τα εδάφη τους.

Απειλεί με αντίποινα το Ιράν – Οι χώρες και τα σημεία «στόχοι»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πιθανές επιθέσεις-αντίποινα σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ μετά τα ισραηλινά χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν.

Εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης για κρίσιμες ενεργειακές και πετροχημικές εγκαταστάσεις. Οι περιοχές που επηρεάζονται περιλαμβάνουν:

Διυλιστήριο Samref – Σαουδική Αραβία

Κοίτασμα φυσικού αερίου Al-Hasan – ΗΑΕ

Πετροχημικό συγκρότημα Jubail – Σαουδική Αραβία

Πετροχημικό συγκρότημα Mesaieed και Mesaieed Holding Company (Κατάρ)

Διυλιστήριο Ras Laffan (Φάσεις 1 & 2) – Κατάρ

Οι κάτοικοι και εργαζόμενοι καλούνται να εκκενώσουν άμεσα τις περιοχές και να μετακινηθούν σε ασφαλείς ζώνες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτηρίζουν αυτές τις εγκαταστάσεις «άμεσους στόχους» και προειδοποιούν για πιθανές επιθέσεις τις επόμενες ώρες.

Το Ιράν απειλεί με πλήγματα σε «υποδομές του εχθρού» μετά τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Σε ευθεία απειλή για αντίποινα προχωρά η Τεχεράνη, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην περιοχή Ασαλούγιε. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται ιρανικές στρατιωτικές πηγές, το Ιράν σκοπεύει να απαντήσει στοχεύοντας υποδομές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «ασφαλείς».

Ο στόχος: Οι ιρανικές αρχές προειδοποιούν ότι θα πλήξουν «υποδομές του εχθρού», οι οποίες δεν είχαν στοχοποιηθεί στο παρελθόν.

Η ρητορική: Οι στρατιωτικές πηγές χαρακτήρισαν το πλήγμα στις εγκαταστάσεις αερίου ως «έγκλημα πολέμου».

Το μήνυμα: Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει πως η ενέργεια αυτή «δε θα μείνει ατιμώρητη», κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

«Η επίθεση στις υποδομές φυσικού αερίου είναι ένα έγκλημα πολέμου που θα απαντηθεί με πλήγματα σε εχθρικούς στόχους που μέχρι τώρα θεωρούνταν ασφαλείς», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές στο πρακτορείο Fars.

Βηρυτός: Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται σε 10 μετά από επιδρομές του Ισραήλ

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ τα ξημερώματα, στις συνοικίες Basta και Zuqaq al-Blat της Βηρυτού, ανήλθε σε 10.

27 άτομα τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις.

ΗΑΕ: Έχουν αναχαιτιστεί 327 βαλλιστικοί πύραυλοι, 15 πύραυλοι κρουζ και σχεδόν 1.700 drones από το Ιράν

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι από την έναρξη του πολέμου έχουν αναχαιτιστεί συνολικά 327 βαλλιστικοί πύραυλοι, 15 πύραυλοι κρουζ και σχεδόν 1.700 drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο οκτώ ατόμων, ανάμεσά τους δύο μέλη των ενόπλων δυνάμεων και έξι ξένοι υπήκοοι, ενώ 158 άτομα διαφόρων εθνικοτήτων έχουν τραυματιστεί.

Μόνο σήμερα, το υπουργείο αναφέρει ότι αναχαιτίστηκαν 13 βαλλιστικοί πύραυλοι και 27 επιθέσεις με drones.

Αεροπορική επίθεση στον νότιο Λίβανο – Δύο νεκροί

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και αρκετά τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Khirbet Selm, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν αφού ο IDF είχε εκδώσει προειδοποίηση για υποχρεωτική εκκένωση προς τους κατοίκους του χωριού και ακόμη τριών κοντινών οικισμών .

Επιβεβαίωση από τον IDF: «Χειρουργικά πλήγματα» σε στρατηγικούς στόχους

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) επιβεβαίωσε πριν από λίγο ότι ισραηλινά μαχητικά επιχείρησαν στην επαρχία Bushehr, στοχεύοντας υποδομές που «τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Τεχεράνης».

Η θέση του Ισραήλ: «Η απάντηση ήταν αναγκαία και στοχευμένη».

Η στάση του Ιράν: Το Υπουργείο Πετρελαίου της Τεχεράνης υποβαθμίζει το μέγεθος της ζημιάς, κάνοντας λόγο για «περιορισμένης έκτασης πυρκαγιές, που έχουν τεθεί υπό έλεγχο», χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει οπτικό υλικό.

Στο «μικροσκόπιο» το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ

Αν και οι αναφορές εστιάζουν στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του κοιτάσματος South Pars, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς στην ίδια επαρχία (Μπουσέρ) βρίσκεται και ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός του Ιράν.

Πηγές από την Τεχεράνη: «Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς και δεν αποτέλεσαν στόχο της επίθεσης».

Αναταραχή στις τιμές του φυσικού αερίου

Οι αγορές αντέδρασαν ακαριαία στις ειδήσεις για πλήγμα στο μεγαλύτερο κοίτασμα του κόσμου. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη (TTF) σημειώνει άνοδο της τάξης του 4% την τελευταία ώρα, καθώς οι επενδυτές φοβούνται το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου ενεργειακού πολέμου στον Κόλπο.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Αναφορές για ισραηλινές επιδρομές σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Μπουσέρ

Νέες πληροφορίες μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τις οποίες ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πλήγματα σε υποδομές φυσικού αερίου στην επαρχία Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν.

Νωρίτερα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι δέχθηκαν επίθεση εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το τεράστιο υπεράκτιο κοίτασμα South Pars.

Το κοίτασμα South Pars είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και η καρδιά της ενεργειακής παραγωγής του Ιράν. Τυχόν σοβαρή ζημιά εκεί θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιο πλήγμα στην εγχώρια οικονομία, αλλά και στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Τι γνωρίζουμε έως τώρα:

Στόχος: Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Μπουσέρ.

Πηγή: Ιρανικά κρατικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν την επίθεση, ισραηλινές πηγές «δείχνουν» την αεροπορία της χώρας.

Κατάσταση: Δεν υπάρχει ακόμη επίσημος απολογισμός για θύματα ή μέγεθος της καταστροφής.

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Τι θα συνέβαινε αν τελειώναμε το Ιράν;»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δημοσίευσε ανάρτηση στο Truth Social για τα Στενά του Ορμούζ.

Υποθέτει τι θα συνέβαινε αν οι ΗΠΑ «τελείωναν με ό,τι απέμεινε από το ιρανικό κράτος τρομοκρατίας».

Υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα έβαζε «σε δράση και γρήγορα» κάποιους «μη ανταποκρινόμενους συμμάχους» – πιθανώς εννοώντας χώρες του ΝΑΤΟ.

Η δήλωση προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν απορρίψει την ιδέα στρατιωτικής παρέμβασης για να ανοίξουν τα Στενά, που έχει κλείσει το Ιράν.

Λίβανος: Εκκενώνεται η αρχαία πόλη της Τύρου μετά από 20 χρόνια

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης για την Τύρο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από τον πόλεμο του 2006.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, Αβιχάι Αντραΐ, κάλεσε τους κατοίκους της Τύρου και άλλων 11 γειτονικών κωμοπόλεων να απομακρυνθούν άμεσα, δηλώνοντας ότι «οι τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τον IDF να δράσει».

Οι νέες εντολές περιλαμβάνουν τους παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς Al-Bass, Burj al-Shamali και Rashidiya.

Η Τύρος βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού και μόλις 29 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, κατά μήκος της μεσογειακής ακτής. Πριν από τον πόλεμο ήταν δημοφιλής τουριστικός προορισμός, γνωστή για τις παραλίες της και, κυρίως, για τους δύο αρχαιολογικούς χώρους της UNESCO που χρονολογούνται από τη Φοινικική και τη Ρωμαϊκή εποχή.

Η ανακοίνωση των IDF για την εξόντωση Χατίμπ

«Η αλληλουχία των δολοφονιών συνεχίζεται: Ο IDF εξοντώνει τον Υπουργό Πληροφοριών του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στην Τεχεράνη.

Σε ένα πλήγμα ακριβείας από την Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενο από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Πληροφοριών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, Ισμαήλ Χατίμπ, εξοντώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Χατίμπ διορίστηκε ως Υπουργός Πληροφοριών από τον Αλί Χαμενεΐ το 2021. Ήταν υπεύθυνος για το ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών, ένα κεντρικό σώμα πληροφοριών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, που λειτουργούσε ως ένας από τους πρωταρχικούς μηχανισμούς καταστολής και τρόμου του καθεστώτος.

Το Υπουργείο διαθέτει προηγμένες δυνατότητες πληροφοριών και χρησιμεύει ως κεντρικός βραχίονας στην επίβλεψη, την κατασκοπεία και την εκτέλεση μυστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως, ιδιαίτερα κατά του Κράτους του Ισραήλ και Ιρανών πολιτών.

Ως Υπουργός Πληροφοριών ο Χατίμπ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση των συλλήψεων και των δολοφονιών διαδηλωτών κατά τις πρόσφατες εσωτερικές διαδηλώσεις στο Ιράν. Παρομοίως, έδρασε κατά Ιρανών πολιτών στο πλαίσιο των διαδηλώσεων για τη μαντίλα το 2022-2023.

Παράλληλα με τις δραστηριότητές του κατά του Κράτους του Ισραήλ, ο Χατίμπ ηγήθηκε των τρομοκρατικών επιχειρήσεων του ιρανικού Υπουργείου Πληροφοριών κατά ισραηλινών και αμερικανικών στόχων παγκοσμίως, ακόμη και κατά στόχων εντός της επικράτειας του Κράτους του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Βρυχώμενος Λέων».

Ο Χατίμπ κατείχε προηγουμένως αρκετούς κεντρικούς ρόλους στους Φρουρούς της Επανάστασης, κυρίως σε τομείς πληροφοριών, όπου υπηρέτησε ως σημαντικό κέντρο γνώσης.

Η εξόντωση του Χατίμπ προστίθεται σε δεκάδες ανώτερους διοικητές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων αξιωματούχων στο Υπουργείο Πληροφοριών που εξοντώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, βαθαίνοντας περαιτέρω τη ζημιά στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου του τρομοκρατικού καθεστώτος.

Ο IDF θα συνεχίσει να επιχειρεί δυναμικά για να πλήξει τους διοικητές και τους ηγέτες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Ισραήλ: «Περιμένετε κι άλλες εκπλήξεις» στον πόλεμο

Ισραηλινοί στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών Εσμαήλ Χατίμπ ήταν πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του νέου Ανώτατου Ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, μετά την επιβεβαίωση της εξόντωσης του Χατίμπ προειδοποίησε για νέες «εκπλήξεις», τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και στα δύο μέτωπα: κατά του Ιράν και κατά της Χεζμπολάχ.

Επιβεβαιώθηκε η εξόντωση του Χατίμπ

Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, επιβεβαίωσε την «εξόντωση» του Ιρανού Υπουργού Πληροφοριών, Εσμαήλ Χατίμπ, σε αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Κατς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν εξουσιοδοτήσει τις ένοπλες δυνάμεις να εξουδετερώνουν οποιονδήποτε υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο αποτελεί στόχο, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν για τον θάνατο του Χατίμπ.

Ο Χατίμπ περιλαμβανόταν στη λίστα των αξιωματούχων για τους οποίους οι ΗΠΑ πρόσφεραν αμοιβή έως και 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες την περασμένη εβδομάδα. Η λίστα περιλάμβανε 10 στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), τον Αλί Λαριτζανί και τον νέο Ανώτατο Ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Νεκρό υψηλόβαθμο στέλεχος του τηλεοπτικού δικτύου Al-Manar

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Manar, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ότι ο διευθυντής πολιτικών προγραμμάτων του Mohammad Shari σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στο κέντρο της Βηρυτού.

Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή Zuqaq al-Blat, στην καρδιά της Βηρυτού.

Εκτός από τον Σαρί και τη σύζυγό του που έχασαν τη ζωή τους, το Al-Manar μετέδωσε ότι τα παιδιά και τα εγγόνια του τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της πόλης.

UNICEF: Τριάντα παιδιά νεκρά κάθε μέρα στον Λίβανο

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΗΕ για τις επιπτώσεις του πολέμου στα παιδιά. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή Τεντ Τσάιμπαν, ο αριθμός των παιδιών που σκοτώνονται ή τραυματίζονται καθημερινά στον Λίβανο ισούται με μια σχολική τάξη.

Από τις 2 Μαρτίου τουλάχιστον 111 παιδιά έχουν σκοτωθεί και 334 έχουν τραυματιστεί από τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν 30 παιδιά την ημέρα.

Οι απώλειες στον Λίβανο αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου απολογισμού 1.200 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες: Σχεδόν 200 στο Ιράν. 4 στο Ισραήλ. 1 στο Κουβέιτ.

Τι έλεγε ο Λαριτζανί στον Guardian πριν 20 χρόνια

Βαθιά μέσα του ο Αλί Λαριτζανί πίστευε πάντα ότι οι δυτικές δυνάμεις ήταν αποφασισμένες να καταστρέψουν το επαναστατικό καθεστώς του Ιράν, για το οποίο ο ίδιος είχε πολεμήσει στα πεδία των μαχών.

Ιρανικό πρακτορείο FARS: Η πρώτη φωτογραφία με τα φέρετρα του Αλί Λαριτζανί και του γιου του

Έπεσαν βόμβες διασποράς σε διαμέρισμα στο Τελ Αβίβ

Η απόλυτη καταστροφή αποτυπώνεται σε βίντεο μέσα από το διαμέρισμα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στο Τελ Αβίβ, μετά την επίθεση του Ιράν με βόμβες διασποράς.

Οι ένοικοι είναι νεκροί. Την ώρα της επίθεσης προσπαθούσαν να διαφύγουν σε καταφύγιο.

IDF: Νεκρός διοικητής της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε την εξουδετέρωση υψηλόβαθμου στελέχους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για τον Yahya Abu Labda, διοικητή στο τμήμα εφοδιασμού και επιμελητείας της Χαμάς.

Ο Labda ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια και μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, ηγούνταν της μεταφοράς δεκάδων τόνων πρώτων υλών και προηγμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την παραγωγή πυραύλων ακριβείας.

Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν;

Στόχος αεροπορικής επιδρομής τη νύχτα στην Τεχεράνη φέρεται ότι ήταν, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαήλ Χατίμπ.

Ακόμα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ο Χατίμπ τραυματίστηκε ή αν είναι νεκρός.

Ο Εσμαήλ Χατίμπ είναι πρόσωπο-κλειδί στον μηχανισμό ασφαλείας της Τεχεράνης, καθώς ηγείται του υπουργείου που είναι υπεύθυνο για την εσωτερική ασφάλεια και την αντικατασκοπεία.

Χαμάς: «Ύπουλη επίθεση» η δολοφονία Λαριτζανί

Η Χαμάς καταδίκασε με επίσημη ανακοίνωσή της τη δολοφονία του κορυφαίου αξιωματούχου ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, μετά το ισραηλινό πλήγμα στην Τεχεράνη.

Χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του Ιράν ως «έγκλημα που στοχεύει ολόκληρη την περιοχή» και έκανε λόγο για μια «ύπουλη επίθεση».

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα της Αυστραλίας «Νέος Κόσμος» και μεταξύ άλλων μίλησε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πόσο μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα.

Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι οι οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης, ιδιαίτερα η άνοδος των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια, γίνονται ήδη αισθητές παγκοσμίως.

Παράλληλα, θέλησε να καθησυχάσει τους Ελληνοαυστραλούς που προγραμματίζουν ταξίδια στην Ελλάδα. «Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα. Δεν είναι τουρίστες για εμάς, είναι Έλληνες που επιστρέφουν στην πατρίδα τους» είπε.

έχουν πάρει αποφάσεις είτε για 24ωρη κινητοποίηση, είτε επ' αόριστον.

Ανασκόπηση των επιθέσεων

Τα κυριότερα μέτωπα των τελευταίων ωρών

Λίβανος: Το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων στη Βηρυτό, ισοπεδώνοντας κτίριο στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ.

Στενό του Χορμούζ: Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τη χρήση βομβών «βαθιάς διείσδυσης» (deep penetrator) εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής.

Ισραήλ: Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τελ Αβίβ, ενώ αναφέρθηκαν εκρήξεις και αναχαιτίσεις drones σε Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ακτινογραφία των επιθέσεων στον Κόλπο

Σαουδική Αραβία: Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάρριψη drone που κατευθυνόταν προς τη συνοικία των πρεσβειών στο Ριάντ.

Ιράκ: Επίθεση με drone στοχοποίησε την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι ακούστηκε ισχυρή έκρηξη στην περιοχή.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Η αεράμυνα αναχαίτισε πυραύλους πάνω από το Ντουμπάι (χωρίς τραυματισμούς). Παράλληλα, ιρανικό βλήμα κατέπεσε κοντά σε αυστραλιανή στρατιωτική βάση στη χώρα, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές και μια εστία πυρκαγιάς.

ΥΠΕΞ Ιράν: Η δολοφονία Λαριτζανί δεν θα αποσταθεροποιήσει τη χώρα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, αναφέρθηκε στη δολοφονία του Αλί Λαριτζανί σε συνέντευξή του στο Al Jazeera που δημοσιεύθηκε σήμερα το πρωί.

Ο Αρακτσί επέμεινε ότι η απώλεια του ισχυρού επικεφαλής ασφαλείας δεν θα επηρεάσει την κατάσταση στο Ιράν.

«Δεν γνωρίζω γιατί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί δεν έχουν κατανοήσει ακόμη το εξής: Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διαθέτει μια ισχυρή πολιτική δομή με εδραιωμένους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς. Η παρουσία ή η απουσία ενός μεμονωμένου ατόμου δεν επηρεάζει αυτή τη δομή.

Φυσικά, τα άτομα έχουν επιρροή και ο καθένας παίζει τον ρόλο του -άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα, άλλοι λιγότερο- αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πολιτικό σύστημα στο Ιράν είναι μια πολύ στέρεη δομή. Το καθεστώς συνέχισε και μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ».

Τα αρχηγεία του Ιράν που έπληξε το Ισραήλ

Στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης επιχείρησης στην Τεχεράνη χθες, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, υπό την καθοδήγηση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έπληξε κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις του συστήματος βαλλιστικών πυραύλων και επιπλέον υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

Μεταξύ των κέντρων διοίκησης που στοχοποιήθηκαν στην Τεχεράνη είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF:

Το κέντρο διοίκησης της μονάδας ασφαλείας των Φρουρών της Επανάστασης, υπεύθυνο για την καταστολή διαδηλώσεων και διαταραχών της δημόσιας τάξης στο Ιράν.

Το κέντρο συντήρησης της Διεύθυνσης Εφοδιασμού και Γενικής Υποστήριξης των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφαλείας.

Κέντρο διοίκησης που ανήκει στο δίκτυο των βαλλιστικών πυραύλων.

Η Σαουδική Αραβία κατέρριψε drone που πλησίαζε την περιοχή των πρεσβειών

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκε ένα ακόμη drone καθώς «επιχείρησε να πλησιάσει την περιοχή των πρεσβειών» στο Ριάντ.

Πρόκειται για το δεύτερο drone που καταρρίπτεται τις τελευταίες ώρες στην ίδια ευαίσθητη περιοχή, όπου στεγάζονται ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές.

Το φαβορί για να διαδεχθεί τον Λαριτζανί

Η αντικατάσταση του Αλί Λαριτζανί, κορυφαίου αξιωματούχου εθνικής ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή την Τρίτη (17/3), δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Ο βετεράνος πολιτικός θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ως ο σημαντικότερος λήπτης αποφάσεων στη χώρα.

Σήμερα η κηδεία Λαριτζανί

Το Ιράν αποχαιρετά σήμερα τον Αλί Λαριτζανί και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις, με την ένταση στην περιοχή να χτυπά «κόκκινο».

Η κηδεία έχει προγραμματιστεί για τις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη. Μαζί με τον Λαριτζανί, θα κηδευτούν ο ηγέτης των δυνάμεων Μπασίτζ, Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι και οι 80 ναύτες της φρεγάτας που βυθίστηκε από αμερικανικό υποβρύχιο.

Ζημιές στο Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Gush Dan στο κεντρικό Ισραήλ, λίγο μετά την προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού για πυραυλική εκτόξευση.

Τουλάχιστον ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε, ενώ μερικές βόμβες από θρυμματισμένη κεφαλή προσέκρουσαν στο έδαφος.

Υπάρχουν αναφορές για ζημιές και κατεστραμμένα οχήματα στην πόλη Χολόν, με μερικά από αυτά να έχουν πάρει φωτιά.

Πέφτει το πετρέλαιο

Πτώση σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το συμβόλαιο του Brent για τον επόμενο μήνα κινείται πτωτικά κατά 2,35%, στα 100,99 δολάρια το βαρέλι (07:15 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει πτώση 3,07%, στα 93,26 δολάρια το βαρέλι.

Έπεσε κτίριο στη Βηρυτό – Εικόνες χάους από τους βομβαρδισμούς

Το Ιράν εκτελεί ύποπτο για κατασκοπεία

Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που κατηγορείτο για συνεργασία με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Ο Kurosh Keyvani κρίθηκε ένοχος για την παροχή φωτογραφικού υλικού και πληροφοριών στη Μοσάντ σχετικά με «ευαίσθητες τοποθεσίες» εντός της ιρανικής επικράτειας.

Οι τελευταίες εξελίξεις

Θάνατος Λαριτζανί: Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ισχυρού επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, μετά από ισραηλινό πλήγμα το βράδυ της Δευτέρας.

Απειλές για αντίποινα: Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε για «αποφασιστική και οδυνηρή» απάντηση, ενώ ο ΥΠΕΞ του Ιράν δήλωσε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου «θα πλήξουν τους πάντες». Επιβεβαιώθηκε επίσης ο θάνατος του επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Basij των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) από ισραηλινά πυρά.

Προειδοποίηση προς ΗΠΑ: Ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ του Ιράν δήλωσε στο Sky News ότι η παρουσία αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων θα ήταν μια «παράτολμη» κίνηση και ότι το Ιράν θα πολεμήσει για όσο χρειαστεί.

Η στάση Τραμπ: Ερωτηθείς για τις ιρανικές απειλές, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν φοβάται τίποτα», σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν είναι έτοιμες να αποχωρήσουν ακόμα», αλλά θα το πράξουν στο εγγύς μέλλον. Παράλληλα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας των ΗΠΑ παραιτήθηκε, κάνοντας λόγο για «πιέσεις» από το Ισραήλ.

Απώλειες σε Τελ Αβίβ και Βηρυτό: Δύο νεκροί από ιρανικά πλήγματα στο Τελ Αβίβ το βράδυ της Τρίτης, ενώ τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό.

Επιδείνωση στο Στενό του Χορμούζ: Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές θέσεις πυραύλων κοντά στο Στενό, ενώ ο Ιρανός Πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι το πέρασμα δεν θα ξανανοίξει. Η τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από το ορόσημο των 100 δολαρίων.

Αιχμές για το ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Συμμαχίας και δεν τη χρειάστηκαν ποτέ» για την ασφάλεια των στενών.

Νέα επίθεση εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα του Ιράκ

Πυρηνικές Εγκαταστάσεις: Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στο Ιράν επλήγη από βλήμα το βράδυ της Τρίτης.

«Εκκενώστε άμεσα»

Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε τους κατοίκους συνοικίας στο κέντρο της Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, προειδοποιώντας πως θα γίνει σύντομα βομβαρδισμός εναντίον της Χεζμπολάχ.

«Προς όλους όσοι βρίσκονται στο κτίριο που επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα στον επισυναπτόμενο χάρτη, καθώς και στα παρακείμενα κτίρια:

Βρίσκεστε κοντά σε εγκατάσταση που σχετίζεται με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, εναντίον της οποίας θα δράσουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, οφείλετε να εκκενώσετε το συγκεκριμένο κτίριο και τα γειτονικά του άμεσα και να απομακρυνθείτε από αυτά σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων» ανέφερε το μήνυμα.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τρίτη βομβάρδισαν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στα Στενά του Χορμούζ χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες.

Για την καταστροφή των στόχων χρησιμοποιήθηκαν διατρητικές βόμβες 2,3 τόνων. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον οι πύραυλοι αυτοί αποτελούσαν άμεσο κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα στρατηγικής σημασίας Στενά.