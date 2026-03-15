Νωρίτερα Τραμπ και Τεχεράνη απέρριψαν το ενδεχόμενο συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός

Ο Τραμπ καλεί σε κοινή δράση στα Στενά του Ορμούζ – «Όχι» της Γαλλίας στην αποστολή πολεμικών της πλοίων

«Όχι» της Γαλλίας στην αποστολή πολεμικών πλοίων της στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ επανέρχεται ζητώντας από χώρες όπως η Γαλλία, Ιαπωνία, Ν. Κορέα, Βρετανία και Κίνα, που καταναλώνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, να συμβάλουν στην υπεράσπισή τους, προτείνοντας κοινή δράση

Ο Τραμπ απορρίπτει τις προσπάθειες για έναρξη συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν

Το Ιράν απέρριψε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός έως ότου σταματήσουν τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Σύντομα θα είναι ασφαλή και ελεύθερα – Κάλεσμα σε πολλές χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία

Ιράν: Επιτεθήκαμε σε βάσεις των ΗΠΑ σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Ιράν: «Εκκενώστε τις περιοχές στα λιμάνια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι»

Ένα παιδί τραυματίστηκε σοβαρά από την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Εϊλάτ

Σε «αποφασιστική φάση» ο πόλεμος λέει το Ισραήλ

CENTCOM: Καταστρέψαμε περισσότερους από 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ

Το Ισραήλ έπληξε τη Διαστημική Υπηρεσία στην Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Το Ιράν απειλεί με σκληρά ενεργειακά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο νησί Χαργκ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Απείλησε να επιτεθεί στις πετρελαϊκές υποδομές εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να εμποδίζει τα πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει περιφερειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εάν δεχτεί επίθεση η δική της ενεργειακή υποδομή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, ανέφερε ότι καμία πετρελαϊκή υποδομή στο νησί Χαργκ δεν υπέστη ζημιές.

Eπίθεση κατά της αμερικανικής πρεσβείας σημειώθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη. Ένας πύραυλος χτύπησε το κτίριο, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός από το κτίριο της πρεσβείας, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγές, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες για τις ζημιές.

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε περιορισμένο αριθμό πετρελαιοφόρων να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο θα διαπραγματευτεί σε κινεζικά γιουάν, όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο CNN.

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν Χαμενεΐ και Λαριτζανί – Δίνουν 10 εκατ. δολάρια για την ιρανική ηγεσία

ΗΠΑ: Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μ. Ανατολή

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την επόμενη εβδομάδα – Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν

FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Semafor: Σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα η δυνατότητες του Ισραήλ αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι δυνατότητες του αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων βρίσκονται σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα, καθώς μαίνεται η σύγκρουση με το Ιράν, αναφέρει δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Semafor.

Το εν λόγω μέσο επικαλέστηκε ως πηγή ανώνυμων Αμερικανών αξιωματούχων που γνωρίζουν το θέμα. Το Al Jazeera δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αναφορά.

Οι ΗΠΑ γνωρίζουν εδώ και μήνες τη χαμηλή ικανότητα του Ισραήλ, ανέφερε η έρευνα, προσθέτοντας ότι δεν έχουν περιορισμένα επίπεδα αναχαίτισης.

Τι Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο δύο ακόμη ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων

Το Ισραήλ ανακοίνωσε, ότι σκότωσε δύο ακόμη ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, καθώς συνεχίζει να στοχεύει την ηγεσία του Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε, ότι οι Abdollah Jalali-Nasab και Amir Shariat σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη την Παρασκευή.

Ανέφερε, ότι οι δύο άνδρες ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Διοίκησης Έκτακτης Ανάγκης Khatam al-Anbiya και ότι ο θάνατός τους σηματοδοτεί «ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα στις δομές διοίκησης και ελέγχου του καθεστώτος».

Φρουροί της Επανάστασης: Ξεκίνησε το 50ο «κύμα επιχειρήσεων» εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι ξεκίνησε το «50ο κύμα» επιχειρήσεων εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Η επιχείρηση αυτή «διεξήχθη κατά των βάσεων του τρομοκρατικού στρατού των ΗΠΑ» στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αλ-Νταφρά και Φουτζάιρα, στο Μπαχρέιν: Τζουφάιρε και τον 5ο Ναυτικό Στόλο, στο Κουβέιτ: Αλί Σαλέμ και στην Ιορδανία: Αλ-Αζράκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Στόχος της ήταν επίσης «ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης που βρίσκονται στην περιοχή και διαδραμάτιζαν προστατευτικό ρόλο για το Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Κουβέιτ: «Πολλά drones» έπληξαν το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα το βράδυ το αεροδρόμιο της πόλης του Κουβέιτ, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας, καθώς το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου σε απάντηση στην αμερικανοισραηλινή επίθεση.

«Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ έγινε στόχος πολυάριθμων drones απόψε το βράδυ, τα οποία χτύπησαν το σύστημα επιτήρησης ραντάρ», ανακοίνωε η υηπηρεσία, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στην επίθεση.

#BREAKING Drones targeted Kuwait International Airport and hit its airport radar system, no injuries reported: Aviation Authority

Ιράκ: Σε αναστολή λειτουργίας το διυλιστήριο Λανάζ στην Αρμπίλ μετά από επίθεση με drone

Το διυλιστήριο Λανάζ, δυτικά της Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν ανέστειλε την λειτουργία του μέχρι να σβήσει η πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drone σήμερα, δήλωσαν αξιωματούχοι της περιφέρειας.

Μέχρι να αξιολογηθεί η έκταση της ζημιάς, θα παραμένουν σε αναστολή οι εργασίες στο διυλιστήριο, δήλωσαν στο Reuters αξιωματούχοι του υπουργείου Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας του Κουρδιστάν.

Ο Τραμπ επανέλαβε το κάλεσμά του σε άλλες χώρες να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα το κάλεσμά του προς άλλες χώρες να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Χορμούζ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως οι ΗΠΑ θα συντονιστούν μαζί τους εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Συγκεκριμένα έγραψε στο Truth Social: «Οι ΗΠΑ έχουν νικήσει και έχουν αποδεκατίσει ολοσχερώς το Ιράν, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, αλλά οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Χορμούζ, πρέπει να φροντίσουν για αυτό το πέρασμα και εμείς θα βοηθήσουμε — ΠΟΛΥ!».

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Χορμούζ, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες θα το κάνουν αυτό.

Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο ανώτερου στρατιωτικού διοικητή σε ισραηλινή επίθεση

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο ταξίαρχος Αμπντουλάχ Τζαλάλι Νασάμπ σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση.

Ο Νασάμπ «έπεσε μαρτυρικά ενώ υπερασπιζόταν τη χώρα μετά από επίθεση της σιωνιστικής οντότητας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που μετέδωσε το Al Jazeera.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του αναχαίτισαν και τους 4 βαλλιστικούς πυραύλους και drones που εκτόξευσε το Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ αναφέρει ότι τέσσερις ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και αρκετά drones επιτέθηκαν σήμερα στο κράτος του Κόλπου.

Σε σχετική δήλωση, το Υπουργείο ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Κατάρ αναχαίτισαν με επιτυχία όλα τα drones και τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Ιράν καλεί τις γειτονικές του χώρες να «εκδιώξουν» τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τις γειτονικές χώρες του Ιράν να «εκδιώξουν» τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή, 15η ημέρα του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ, ΗΠΑ και Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η υποτιθέμενη αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας αποδείχθηκε γεμάτη ελαττώματα και, αντί να αποτρέπει, προκαλεί αναταραχές», τόνισε ο Αραγτσί με ανάρτηση στο X.

«Το Ιράν καλεί τους αδελφούς γείτονές του να εκδιώξουν τους ξένους επιτιθέμενους», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, αλλά υπό τον έλεγχό μας

Ο Αλιρέζα Τανγκσίρι, διοικητής του Ναυτικού Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς, δηλώνει ότι το Ιράν δεν έχει κλείσει ακόμη τά Στενά του Ορμούζ και ότι η ζωτικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδός «απλώς τελεί υπό έλεγχο».

Επίσης,ο Τανγκσίρι κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την καταστροφή ιρανικών σκαφών και τη συνοδεία πετρελαιοφόρων.

«Οι Αμερικανοί ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι κατέστρεψαν τα πλοία μας και συνόδευσαν πετρελαιοφόρα, και τώρα ζητούν υποστήριξη από άλλους», δήλωσε ο Τανγκσίρι σε ανάρτησή του στο X.

Υπενθυμίζεται ότι, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε βοήθεια από χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, για να «επαναλειτουργήσουν» τα Στενά.

Οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ιράκ προς Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα

Αμερικανοί πολίτες καλούνται να φύγουν αμέσως από το Ιράκ, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη σε επικαιροποιημένη προειδοποίηση ασφαλείας που εξέδωσε σήμερα, μετά από πυραυλική επίθεση κατά του κτιρίου της πρεσβείας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Αμερικανοί πολίτες που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στο Ιράκ ενθαρρύνονται έντονα να επανεξετάσουν την επιλογή τους, υπό το πρίσμα της σημαντικής απειλής που θέτουν τρομοκρατικές ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν», ανακοίνωσε η πρεσβεία.

Φωτιά σε διυλιστήριο στο Ερμπίλ του Ιράκ

🇮🇶The Lanaiz refinery in the Erbil province of northern Iraq has been set on fire.

Το Ιράν ανακοινώνει νέες εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα το βράδυ για εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, 15η ημέρα του πολέμου που πυροδοτήθηκε από τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η ιρανική τηλεόραση δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθέσεις, οι οποίες ανακοινώθηκαν μετά από τηλεγράφημα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων Fars για μια ισραηλινή και αμερικανική πυραυλική επίθεση σε μια βιομηχανική ζώνη στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, η οποία, όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, σκότωσε 15 ανθρώπους.

Αραγτσί: Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο MS Now το Σάββατο, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μετά τον ισχυρισμό του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεθ, χθες Παρασκευή ότι τραυματίστηκε και πιθανότατα παραμορφώθηκε.