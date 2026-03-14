Επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την επίθεση στο νησί Χαργκ – Τραμπ: Το Ιράν έχει «ηττηθεί εντελώς»

Η Τεχεράνη εξαπολύει νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων, «επιτεθήκαμε σε βάσεις των ΗΠΑ σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ» – Σφυροκόπημα Ισραήλ στη Βηρυτό

Haaretz: Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες τις επόμενες ημέρες

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Σύντομα θα είναι ασφαλή και ελεύθερα – Κάλεσμα σε πολλές χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία

Ιράν: Επιτεθήκαμε σε βάσεις των ΗΠΑ σε Αμπού Ντάμπι, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Ιράν: «Εκκενώστε τις περιοχές στα λιμάνια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι»

Ένα παιδί τραυματίστηκε σοβαρά από την ιρανική πυραυλική επίθεση στο Εϊλάτ

Σε «αποφασιστική φάση» ο πόλεμος λέει το Ισραήλ

CENTCOM: Καταστρέψαμε περισσότερους από 90 στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ

Το Ισραήλ έπληξε τη Διαστημική Υπηρεσία στην Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Το Ιράν απειλεί με σκληρά ενεργειακά αντίποινα μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ (λίγο πριν από τις 06:00 ώρα Ελλάδας) ότι το Ιράν «έχει ηττηθεί εντελώς» και εκλιπαρεί να κλειστεί «συμφωνία», αλλά ο ίδιος δεν τη θέλει, δυο εβδομάδες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο νησί Χαργκ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Απείλησε να επιτεθεί στις πετρελαϊκές υποδομές εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να εμποδίζει τα πλοία να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει περιφερειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εάν δεχτεί επίθεση η δική της ενεργειακή υποδομή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, ανέφερε ότι καμία πετρελαϊκή υποδομή στο νησί Χαργκ δεν υπέστη ζημιές.

Eπίθεση κατά της αμερικανικής πρεσβείας σημειώθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη. Ένας πύραυλος χτύπησε το κτίριο, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός από το κτίριο της πρεσβείας, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο πηγές, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες για τις ζημιές.

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε περιορισμένο αριθμό πετρελαιοφόρων να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο θα διαπραγματευτεί σε κινεζικά γιουάν, όπως δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο CNN.

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν Χαμενεΐ και Λαριτζανί – Δίνουν 10 εκατ. δολάρια για την ιρανική ηγεσία

ΗΠΑ: Στέλνουν 5.000 πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μ. Ανατολή

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν την επόμενη εβδομάδα – Ο Πούτιν ίσως βοηθάει το Ιράν

FT: Γαλλία και Ιταλία ξεκινούν συνομιλίες με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: «Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα ανοίξουμε σύντομα τα Στενά του Χορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Χορμούζ, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες θα το κάνουν.

«Πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται από τις προσπάθειες του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Χορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνδυασμό με τις ΗΠΑ, προκειμένου να μείνουν τα Στενά ανοικτά και ασφαλή», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχουμε ήδη καταστρέψει 100% τις ιρανικές στρατιωτικές ικανότητες, όμως τους είναι εύκολο στείλουν ένα ή δύο ντρόουν, να ποντίσουν μία νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο μικρής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό», υπογράμμισε επίσης ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Ας ελπίσουμε πως η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι (…) θα στείλουν πλοία στην περιοχή προκειμένου τα Στενά του Χορμούζ να μην απειλούνται πλέον από μια χώρα πλήρως αποκεφαλισμένη», συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης πως «εν αναμονή», οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν τις ιρανικές ακτές και να στοχοθετούν το ναυτικό του Ιράν.

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα ανοίξουμε σύντομα τα Στενά του Χορμούζ», τόνισε.

Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει εάν οποιαδήποτε χώρα συμφώνησε να στείλει πλοία.

Χθες, ο Τραμπ είπε πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα» να συνοδεύει πετρελαιοφόρα στο στρατηγικής σημασίας στενό του Χορμούζ.

Αραγτσί: Θα πλήξουμε αμερικανικές εγκαταστάσεις αν δεχθούν επίθεση οι ενεργειακές μας υποδομές – ΤΑ ΝΕΑ

O επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι, το Ιράν θα αντιδράσει σε κάθε επίθεση που θα δεχθεί στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του,

www.tanea.gr

Επιθέσεις του Ιράν σε κράτη του Κόλπου δείχνουν «ηθική χρεοκοπία», δηλώνει το Άμπου Ντάμπ

Ο Ανουάρ Γκαργκάς, ανώτερος διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάιντ αλ Ναχιάν, δήλωσε ότι οι επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά γειτονικών χωρών του Κόλπου αναδεικνύουν την «στρατιωτική του αδυναμία».

«Η ιρανική στρατηγική, η οποία αντικατοπτρίζει την αδυναμία του να αντιμετωπίσει τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, στοχεύοντας τα αραβικά κράτη του Κόλπου, αποκαλύπτει μια στρατιωτική ανεπάρκεια, μια ηθική χρεοκοπία και μια πολιτική απομόνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκαργκάς.

Ο ίδιος κάλεσε σε «επιστροφή στη νηφαλιότητα», ξεκινώντας με το «τερματισμό των επιθέσεων κατά των γειτόνων και την ενεργοποίηση των προσπαθειών διαμεσολάβησης».

X

د. أنور قرقاش on Twitter / X

الاستراتيجية الإيرانية التي تعكس عدم قدرتها على مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية عبر استهداف دول الخليج العربي تكشف عجزًا عسكريًا وإفلاسًا أخلاقيًا وعزلةً سياسية. لن تغطي هذه الحقيقة التصريحات الإعلامية المضللة. العودة إلى الرشد تبدأ بوقف استهداف الجيران وتفعيل وساطاتهم.…— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 14, 2026

x.com

Τραμπ: «Ψευδείς ειδήσεις» τα δημοσιεύματα για ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού

Πέντε αμερικανικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές στη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal. Η εφημερίδα επικαλέστηκε δύο ανώνυμους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη επλήγησαν κατά τη διάρκεια επίθεσης στη συγκεκριμένη αεροπορική βάση.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα στο δημοσίευμα, αναρτώντας μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social. Όπως έγραψε, “η βάση δέχθηκε επίθεση πριν από λίγες ημέρες, αλλά τα αεροσκάφη δεν ‘επλήγησαν’ ή ‘καταστράφηκαν’”.

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι “τέσσερα από τα πέντε [αεροσκάφη] υπέστησαν ελάχιστες ζημιές και έχουν ήδη επιστρέψει σε υπηρεσία”, ενώ πρόσθεσε πως “το πέμπτο είχε ελαφρώς περισσότερες ζημιές, αλλά θα είναι σύντομα ξανά στον αέρα”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε την επίθεσή του εναντίον της εφημερίδας, χαρακτηρίζοντας τη Wall Street Journal ως “lowlife” και κατηγορώντας τα μέσα ενημέρωσης ότι “στην πραγματικότητα θέλουν να χάσουμε τον πόλεμο”.

Σήμερα

Τραμπ: Σύντομα τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, ασφαλή και ελεύθερα

Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Many Countries, especially those who are affected by Iran’s attempted closure of the Hormuz Strait, will be sending War Ships, in conjunction with the United States of America, to keep the Strait open and safe. We have already destroyed 100% of Iran’s Military capability, but it’s easy for them to send a drone or two, drop a mine, or deliver a close range missile somewhere along, or in, this Waterway, no matter how badly defeated they are. Hopefully China, France, Japan, South Korea, the UK, and others, that are affected by this artificial constraint, will send Ships to the area so that the Hormuz Strait will no longer be a threat by a Nation that has been totally decapitated. In the meantime, the United States will be bombing the hell out of the shoreline, and continually shooting Iranian Boats and Ships out of the water. One way or the other, we will soon get the Hormuz Strait OPEN, SAFE, and FREE! President DONALD J. TRUMP

truthsocial.com

Εξωτερικό περιεχόμενο

Κατά την προβολή εξωτερικού περιεχομένου γίνεται μεταφορά δεδομένων σε τρίτους.

Η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε ρίψη ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον της περιοχής Γκόρεν στη βόρεια Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το δίκτυο Al Jazeera Arabic.

Η λιβανέζικη οργάνωση ανέφερε επίσης πως έπληξε ένα ισραηλινό σύστημα αεράμυνας στην πόλη Μααλότ-Ταρσίχα.

Σήμερα

Το Ιράν επιμένει να κρατήσει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, αψηφώντας τις απειλές Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι, εάν το Ιράν επιχειρήσει να παρεμποδίσει τη διέλευση πλοίων από τη βασική πετρελαϊκή οδό της περιοχής, θα «επανεξετάσει» την απόφασή του να μην «καταστρέψει» τις πετρελαϊκές υποδομές του νησιού Χαγκ.

Το νησί Χαγκ αποτελεί κομβικό σημείο για την ιρανική οικονομία, καθώς από εκεί διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Σε δηλώσεις του, ο πρώην αξιωματικός του IRGC Μοχσέν Ρεζάι υπογράμμισε ότι «χωρίς την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Περσικό Κόλπο και τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ από τις χώρες της περιοχής και το Ομάν, δεν μπορεί να επιτευχθεί ασφάλεια».

Ο Ρεζάι πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα εξετάσει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου μόνο εφόσον λάβει αποζημίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και «100% εγγύηση για το μέλλον, κάτι που είναι αδύνατο χωρίς την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Περσικό Κόλπο».

Σήμερα

Ιράν: «Πιθανός και νόμιμος στόχος η Ουκρανία»

Ιρανός πολιτικός προκάλεσε αντιδράσεις δηλώνοντας ότι η Ουκρανία αποτελεί «νόμιμο στόχο», επικαλούμενος το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η δήλωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη θέση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είχε αναφέρει ότι η χώρα του προσφέρθηκε να στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με drones.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, υποστήριξε πως η Ουκρανία παρέχει υποστήριξη στο Ισραήλ μέσω drones. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό «καθιστά ολόκληρο το έδαφος της Ουκρανίας, βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, νόμιμο και νόμιμο στόχο για το Ιράν».

Οι δηλώσεις του Αζίζι εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης έντασης, καθώς το Ιράν έχει απευθύνει παρόμοιες απειλές προς ευρωπαϊκές δυνάμεις που θεωρεί ότι έχουν προσφέρει βοήθεια στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.

Σοβαρός τραυματισμός παιδιού από ιρανική πυραυλική επίθεση στο Εϊλάτ

Emanuel (Mannie) Fabian on Twitter / X

Two people are injured, including a child seriously, in Eilat following Iran's latest ballistic missile attack, medics say. Magen David Adom says it is treating a 12-year-old in moderate-to-serious condition and a 39-year-old man in good condition.

x.com

Εξωτερικό περιεχόμενο

Κατά την προβολή εξωτερικού περιεχομένου γίνεται μεταφορά δεδομένων σε τρίτους.

Σήμερα

Ο Ρεζά Παχλεβί δηλώνει έτοιμος να ηγηθεί της μετάβασης εξουσίας στο Ιράν

Ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος εκδιώχθηκε από την εξουσία μετά την επανάσταση του 1979, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί μιας μεταβατικής περιόδου «μόλις καταρρεύσει η Ισλαμική Δημοκρατία».

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρεζά Παχλαβί, που διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής προσώπων εντός και εκτός Ιράν, τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτό που ονόμασε «Μεταβατικό Σύστημα».

Ο Παχλαβί ηγείται μιας από τις αρκετές εξόριστες αντιπολιτευτικές κινήσεις, ωστόσο η προβολή του αυξήθηκε μετά τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου κατά της κυβέρνησης, όταν ορισμένοι διαδηλωτές ζητούσαν την επιστροφή της μοναρχίας.

Όπως ανέφερε, ο Σαΐντ Γκασσεμινεζάντ, ανώτερος σύμβουλος για ζητήματα Ιράν και οικονομικών στο αμερικανικό think tank Foundation for Defense of Democracies —το οποίο ασκεί σφοδρή κριτική προς την ιρανική κυβέρνηση—, έχει αναλάβει τον συντονισμό της διαδικασίας επιλογής των μελών του μεταβατικού οργάνου.

«Ικανοί άνθρωποι, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί για να αναλάβουν διάφορους τομείς του Μεταβατικού Συστήματος», σημείωσε ο Παχλαβί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το Μεταβατικό Σύστημα, υπό την ηγεσία μου, θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μόλις πέσει η Ισλαμική Δημοκρατία και, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, να αποκαταστήσει την τάξη, την ασφάλεια, την ελευθερία και τις προϋποθέσεις για την ευημερία και την άνθηση του Ιράν».

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του AFP, ακούστηκαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ, λίγο αφότου ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι είχε εντοπίσει εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν.

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα, ο στρατός δήλωσε ότι το «αμυντικό του σύστημα λειτουργεί για να αναχαιτίσει την απειλή».

Το Ιράν εξαπολύει νέα επίθεση με πυραύλους

Οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα πυραύλων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, τα οποία ωστόσο δεν παρείχαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή τον στόχο των επιθέσεων.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, η Τεχεράνη έχει δεσμευθεί να ενισχύσει τη χρήση αναβαθμισμένων οπλικών συστημάτων, με έμφαση στους βαλλιστικούς πυραύλους και σε άλλα όπλα με μεγαλύτερη καταστροφική ισχύ.

Η Τεχεράνη συνεχίζει τις εκτεταμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ και γειτονικών κρατών του Κόλπου. Παράλληλα, έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, την ώρα που αμερικανικά και ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πλήττουν στρατιωτικούς και άλλους στόχους εντός του Ιράν.

Ιράν: Καλεί τους κατοίκους των Εμιράτων να απομακρυνθούν από λιμάνια σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ημιεπίσημο μέσο ενημέρωσης της Τεχεράνης, καλεί τους κατοίκους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να απομακρυνθούν άμεσα από τις περιοχές γύρω από το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι, το λιμάνι Χαλίφα στο Αμπού Ντάμπι και το λιμάνι Φουτζάιρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, «οι περιοχές αυτές έχουν καταστεί νόμιμοι στόχοι λόγω της παρουσίας και απόκρυψης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ πολιτικών εγκαταστάσεων και θα πληγούν τις επόμενες ώρες».