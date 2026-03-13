Εκρήξεις στην Τεχεράνη και στο κέντρο του Ντουμπάι – Βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε το βόρειο Ισραήλ

Κύματα ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων συνεχίζουν να στοχεύουν χώρες του Κόλπου.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέδωσε την πρώτη του δήλωση μετά την αντικατάσταση του δολοφονημένου πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ζητώντας το κλείσιμο των βάσεων που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, διαφορετικά οι επιθέσεις θα συνεχιστούν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου «εκτεταμένου κύματος» επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, καθώς το Ισραήλ εξέδωσε εντολές αναγκαστικής εκκένωσης εν μέσω νέων επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι περίπου 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο Ιράν λόγω των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Κύματα ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων συνεχίζουν να στοχεύουν χώρες του Κόλπου και πέραν αυτών, με το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αναφέρουν επιθέσεις.

Καθώς η σύγκρουση μπαίνει στην 14η ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο: « Ο πόλεμος στο Ιράν – αυτός προχωρά πολύ καλά».

Νέα απειλή Τραμπ προς το Ιράν: Δείτε τι θα συμβεί σε αυτούς τους παρανοϊκούς σήμερα

Ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα διαδικτυακή απειλή προς το Ιράν, γράφοντας: «Δείτε τι θα συμβεί σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα σήμερα».

Ο Τραμπ πιστεύει πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι «ζωντανός αλλά τραυματισμένος», σχολιάζοντας τις αναφορές ότι τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι μάλλον είναι. Πιστεύω ότι είναι τραυματισμένος, αλλά πιθανότατα ζωντανός με κάποιον τρόπο», απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Μπράιαν Κιλμίιντ.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη μετάδοση μηνύματος του Χαμενεΐ από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση ως ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρεσβευτής του Ιράν στην Κύπρο είχε δηλώσει στην εφημερίδα The Guardian ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, στις οποίες σκοτώθηκαν ο πατέρας του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και αρκετά μέλη της οικογένειάς του. Η δήλωση αυτή επιβεβαίωσε αντίστοιχες αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Τουρκία: Ηχούν σειρήνες στη βάση Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιεί το NATO

Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu μεταδίδει ότι ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, που χρησιμοποιείται από το NATO.

«Σειρήνες ακούστηκαν σήμερα στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας», ανέφερε τηλεγράφημα της αγγλόφωνης υπηρεσίας του πρακτορείου, χωρίς να διευκρινίσει τι ώρα συνέβη αυτό, ούτε να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχουν αναχαιτιστεί και καταστραφεί δυο πύραυλοι στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά.

«Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» λέει ο Τραμπ

Ανάρτηση στο Truth Social με την οποία φαίνεται να προαναγγέλλει μεγάλο χτύπημα στο Ιράν έκανε το πρωί της Παρασκευής ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες.

Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ γράφει, επίσης, «καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, όμως, αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης».

«Διαθέτουμε ασύγκριτη πυρκαγιά, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναφορές για νέο βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία στα Άδανα

Πολλοί πολίτες στα Άδανα ανέφεραν ότι ξύπνησαν στις 3:30 π.μ. από έναν δυνατό θόρυβο. Ακούστηκαν σειρήνες από τη βάση της Incirlik. Λίγο αργότερα, ενώ στις κάμερες εμφανίστηκε ένα λαμπερό αντικείμενο που έπεφτε από τον ουρανό, υποστηρίχθηκε ότι ένας πύραυλος που κατευθυνόταν προς την περιοχή καταστράφηκε στον αέρα. Αναφέρθηκε ότι δεν υπήρξε καμία πρόσκρουση που θα προκαλούσε πανικό στην περιοχή. Δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη δήλωση σχετικά με το θέμα.

Η Σαουδική Αραβία λέει ότι αναχαίτισε σχεδόν 30 drones στον εναέριο χώρο της

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την «αναχαίτιση και την καταστροφή» δεκάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα του μέσω X. Κατά το υπουργείο, «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» αρχικά 12, κατόπιν 9 και 7 drones, καθώς το βασίλειο γίνεται στόχος ιρανικών πληγμάτων αντιποίνων, ιδίως εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων, από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ακούγονται εκρήξεις στην Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για 14η ημέρα.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία εκρήξεων Tasnim και FARS, εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορους τομείς της ιρανικής πρωτεύουσας. Οι πιο ισχυρές έγιναν στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, κατά τις πληροφορίες του Tasnim.

Ισραηλινός στρατός: Επλήγη μέλος της Χεζμπολάχ σε επίθεση στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι προχώρησε σε πλήγμα εναντίον μέλους του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, πραγματοποιώντας επιδρομή στη Βηρυτό.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τρομοκράτη της Χεζμπολά στην περιοχή της Βηρυτού», αναφέρεται σε ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω Telegram, χωρίς να παρέχονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Χεζμπολά είχε επιτεθεί στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2024, σε αντίποινα για τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ τις πρώτες ώρες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Έκτοτε, το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε μαζικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο και πλέον απειλεί να καταλάβει περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο του Ντουμπάι

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο του Ντουμπάι, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται, σύμφωνα με δημοσιογράφους. Ανταποκριτής ανέφερε ότι το κτίριο όπου βρισκόταν ταρακουνήθηκε από την έκρηξη.

Ιρακινές πηγές αναφέρουν πως έριξαν το αεροσκάφος των ΗΠΑ με πύραυλο εδάφους αέρος

Τόσο φιλοϊρανοί Ιρακινοί όσοι και Ιρανοί υποστηρίζουν πως το αεροπλάνο το έριξαν μέλη της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ με πύραυλο εδάφους – αέρος. Δεν είναι σαφές το υψόμετρο στο οποίο πετούσε το αεροσκάφος και αν είχαν την δυνατότητα να το καταρρίψουν από το έδαφος.

Δύο αεροπλάνα ενεπλάκησαν στο περιστατικό με την πτώση αεροσκάφους στο Ιράκ λένε οι ΗΠΑ

Αμερικανίδα δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια στον Λευκό Οίκο, αναφέρει πως σύμφωνα με την ενημέρωσή της το συμβάν έγινε μεταξύ δύο αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού. Η Τζένιφερ Τζέικομπς προσθέτει πως το έτερο KC – 135 προσγειώθηκε στο Ιράκ.

Jennifer Jacobs on Twitter

Both of the two aircraft involved in the incident over western Iraq today on day 13 of war with Iran were KC-135 refuelers, sources told @CBSNews @JimLaPorta and me. One landed safely in Israel. The other went down.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα», λίγες ώρες αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η χώρα του θα εκδικηθεί τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

Οι τραυματίες Γάλλοι στρατιώτες συμμετείχαν σε εκπαιδευτική αποστολή κατά της τρομοκρατίας

Σύμφωνα με το αρχηγείο του γαλλικού στρατού, οι έξι Γάλλοι στρατιώτες που τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο ιρακινό Κουρδιστάν συμμετείχαν σε εκπαίδευση κατά της τρομοκρατίας με τους Ιρακινούς εταίρους της Γαλλίας.

Οι στρατιώτες μεταφέρθηκαν αμέσως στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο για θεραπεία, δήλωσε το αρχηγείο.

Αρκετοί αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στο Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν

Στο Ιράκ, Βρετανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με drones που έπληξαν μια βάση που φιλοξενεί Βρετανούς και Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιρμπίλ την Τετάρτη το βράδυ.

Ο Βρετανός υποστράτηγος Νικ Πέρι δήλωσε ότι δεν υπήρξαν Βρετανοί τραυματίες, ενώ οι ΗΠΑ υπέστησαν κάποιες απώλειες αλλά «τίποτα σοβαρό».

Πτώση ελικοπτέρου στα ΗΑΕ – Νεκρός ο πιλότος

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ο πιλότος έχασε την ζωή του μετά από συντριβή ελικοπτέρου λόγω τεχνικής βλάβης, ενώ εκτελούσε τα εθνικά του καθήκοντα εντός της χώρας.